Pacto Histórico mantiene las marchas del 19 de noviembre pese a que De la Espriella descartó IVA a la canasta familiar: “Que se sienta”

El anunció lo confirmó Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico y director nacional de la colectividad en su cuenta oficial de X (@BecerraGabo/X)

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En la alocución del domingo 15 de noviembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó que no aplicará IVA a los productos de la canasta familiar ni impondrá nuevas cargas tributarias al sector agropecuario.

“Mi gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA”, indicó.

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La implementación de nuevos impuestos era una de las razones por las que sectores de la oposición convocaron a marchas para el 19 de noviembre. Pese al anuncio, la oposición confirmó que mantiene la movilización para esa fecha.

El Pacto Histórico confirmó que mantiene la movilización para el 19 de noviembre de 2026 (Secretaría de Gobierno de Bogotá)

Gabriel Becerra, director nacional del Pacto Histórico, señaló que el retiro del IVA a la canasta familiar “es una primera victoria popular”, pero pidió que no se dejen engañar.

“Su reforma tributaria sigue buscando reducir los impuestos a los grandes patrimonios y a los grandes ricos, mientras aumenta las cargas para la gente trabajadora”, indicó.

Según el representante a la Cámara en los 100 días de gobierno de De la Espriella, este ha demostrado su “verdadero rostro”

“En apenas 100 días, Abelardo ha mostrado su verdadero rostro. Los informes independientes lo confirman: aumentaron un 132% los ataques con drones y un 37% los confinamientos. En septiembre, cayeron un 54% las incautaciones de droga y, de los 10 billones de pesos prometidos para el plan de choque en salud, apenas se reportan 500 mil millones”, indicó.

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Según Becerra, los integrantes de la fuerza pública siguen cayendo en combate. Asimismo, indicó que la “verdadera política” del presidente Abelardo de la Espriella es, según sus declaraciones, “desmontar el diálogo, gobernar con amigos y clanes políticos”.

“Los soldados, los policías y los civiles siguen cayendo y llenando las salas de los hospitales. El desmonte de la política de diálogo, la amenaza al derecho a la protesta y la intención de gobernar con sus amigos, familiares y los clanes políticos de siempre constituyen su verdadera política”, expresó.

Gabriel Becerra, director nacional del Pacto Histórico, señaló que el retiro del IVA a la canasta familiar “es una primera victoria popular” (@BecerraGabo/X)

Así las cosas, el director del Pacto Histórico confirmó que la movilización para el 19 de noviembre de 2026 se mantiene.

“Nos prometieron un milagro y nos quieren devolver al pasado. Si, antes de salir a las calles, colombianos y colombianas, ya logramos hacerlos retroceder, imaginemos lo que podemos lograr si estamos más unidos y salimos masivamente el próximo 19 de noviembre. Este 19 de noviembre nos vemos en la calle. El pueblo tiene fuerza y el pueblo manda”, puntualizó.

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Gustavo Bolívar respaldó a los congresistas del Pacto Histórico que ejercen oposición al Gobierno y destacó lo que describió como el “ímpetu” de esa bancada frente a las decisiones oficiales. El dirigente calificó a la administración como un “gobierno fascista” y sostuvo que los legisladores tienen al Ejecutivo “contra las cuerdas”.

“Me gusta el ímpetu con el que vari@s congresistas del Pacto Histórico están ejerciendo la oposición frente al gobierno fascista (sic)“, indicó.

El exfuncionario también convocó a participar de la movilización prevista para el 19 de noviembre. Según expresó, la ciudadanía debe “hacer su parte” en las calles para manifestar su rechazo a las políticas del Gobierno y defender la dignidad, la diversidad y la cultura del país.

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En su publicación, Bolívar cuestionó la posibilidad de aplicar el impuesto al valor agregado (IVA) a los alimentos y afirmó que esa medida afectaría a los sectores de menores ingresos. Además, criticó una eventual reducción de impuestos para las personas con mayores recursos y señaló que Colombia “no es el 49%”.

Gustavo Bolívar respaldó a los congresistas del Pacto Histórico que ejercen oposición al Gobierno (@GustavoBolivar/X)

“Sigan así. Lo tienen contra las cuerdas. El 19/NOV en las calles el pueblo hará su parte: hacerle entender al canalla que Colombia no es el 49% y que no puede pisotear la dignidad, la diversidad, la cultura del resto, ni joder a los mas necesitados poniéndole IVA a la comida mientras nos baja impuestos a los que mas tenemos”, expresó.

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