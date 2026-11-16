Avianca renovará su flota con 61 aviones antes de 2030: vicepresidente José Manuel Restrepo anunció una millonaria inversión

Avianca Group invertirá 3.000 millones de dólares para incorporar 61 aeronaves entre 2027 y 2029. (Avianca)

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Avianca Group invertirá 3.000 millones de dólares para incorporar 61 aviones nuevos entre 2027 y 2029, un programa que combinará aeronaves de cabina angosta y de doble pasillo y que podría ampliarse con recursos para tecnología.

El primer año concentrará cerca de una tercera parte del presupuesto: la aerolínea prevé recibir 18 unidades en 2027, por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares. La composición de las entregas de los dos años siguientes aún no fue detallada.

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La inversión fue anunciada por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, luego de una conversación con Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group, durante el viaje de una delegación colombiana a la Milagro Week de Nueva York.

18 aeronaves en la primera etapa

La flota prevista para 2027 incluirá 16 aviones de cabina angosta y dos de doble pasillo, utilizados principalmente en trayectos de largo alcance. Cada unidad del primer tipo tiene un costo cercano a los 50 millones de dólares, mientras que las de doble pasillo rondan los 100 millones de dólares, según el desglose de inversión conocido por Portafolio.

La primera etapa del programa prevé la entrega de 18 aviones en 2027 por 1.000 millones de dólares. (Carlos García Rawlins/Reuters)

Las 16 aeronaves de cabina angosta absorberían unos 800 millones de dólares de la primera etapa. Los dos aviones de doble pasillo sumarían alrededor de 200 millones de dólares más.

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El cronograma proyecta otras 23 incorporaciones en 2028 y 20 en 2029. Con esas entregas se completará el programa de adquisición anunciado por la compañía.

Aún no se informó cuántas aeronaves de los dos últimos años serán de cabina angosta ni cuántas tendrán doble pasillo. Los recursos destinados a tecnología tampoco cuentan con una cifra definida, aunque podrían elevar la inversión total por encima del monto originalmente divulgado.

Restrepo había presentado la iniciativa como “el primer gran anuncio” de la agenda internacional antes de que la delegación aterrizara en Estados Unidos. En ese momento, el funcionario no precisó el plazo de ejecución, el número de aeronaves ni la distribución anual de los recursos.

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Las aeronaves de cabina angosta demandan un costo de 50 millones de dólares por unidad frente a los 100 millones de los modelos de doble pasillo. (Luis Jaime Acosta/Reuters)

La divulgación coincidió con la primera edición de Milagro Week, una agenda con la que el Gobierno colombiano busca presentar proyectos y oportunidades de inversión ante empresarios, fondos, compañías y entidades financieras internacionales en Nueva York.

Una misión con 97 proyectos para financiar

La delegación colombiana participará en el encuentro entre el 16 y el 19 de noviembre como parte de Misión Crecer. El país llevará 97 proyectos con expectativas de inversión o financiación por 41.900 millones de dólares, según explicó Procolombia.

La convocatoria nacional recibió 250 propuestas, de las cuales 133 fueron publicadas para que potenciales inversores solicitaran reuniones de negocios. El portafolio incluye iniciativas de infraestructura, energía, agroindustria, tecnología y turismo.

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Dos de cada tres proyectos presentados corresponden al sector privado. La misión busca convertir las solicitudes de encuentros en negociaciones para financiar y ejecutar esas propuestas.

El cronograma de la aerolínea proyecta la recepción de 23 aviones en 2028 y 20 en 2029. (John Vizcaino/Reuters)

“El propósito es atraer capital extranjero, impulsar la generación de empleo y fortalecer el crecimiento económico de Colombia. A su vez, la misión incluye una relevante cartera de proyectos de infraestructura aeronáutica, un pilar estructural en la apuesta por la competitividad nacional”, señaló el vicepresidente Restrepo.

El anuncio de Avianca se produjo durante el vuelo preinaugural AV280, que conectó Barranquilla con Nueva York. José Duarte García, presidente de Cotelco, señaló que en el lanzamiento de la ruta también participó el presidente Abelardo de la Espriella y destacó su potencial para el turismo del Caribe colombiano.

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“Despegar desde Barranquilla hacia Nueva York, en la víspera de nuestros 107 años, es un homenaje a nuestra cuna histórica y a más de un siglo construyendo país. Con este vuelo ratificamos nuestra vocación de conectar a Colombia con el mundo y, al mismo tiempo, nuestro compromiso de contribuir al desarrollo económico de las regiones, acompañando a las comunidades más afectadas por el terremoto”, comentó Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group