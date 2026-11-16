Matt Damon habló sobre su papel en La Odisea: “Fue el llamado que había estado esperando toda mi vida”

Descubre las primeras imágenes de la superproducción que reúne a Matt Damon y Christopher Nolan en una adaptación clásica rodada sin efectos digitales, marcada por la acción real y el desafío físico.

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Matt Damon describió el llamado de Christopher Nolan para protagonizar La Odisea como “el llamado que había estado esperando toda mi vida”, durante una proyección especial en el Teatro Chino TCL de Los Ángeles el pasado 11 de noviembre.

El actor, de 56 años, participó en un conversatorio posterior a la proyección moderado por Robert Downey Jr., donde reflexionó sobre una producción que, según sus propias palabras, superó cualquier experiencia previa en sus casi cuatro décadas de carrera. “Realmente no pensé que alguna vez tendría la oportunidad de hacerlo”, afirmó Damon al público presente, en declaraciones recogidas por People.

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Matt Damon calificó la convocatoria de Christopher Nolan para protagonizar La Odisea como la oportunidad que esperó toda su vida. (Universal Pictures)

La escala de la producción fue inédita hasta para un veterano de Hollywood

La Odisea no es una película más en la carrera de Damon. Con un presupuesto de USD 250 millones, la adaptación del poema épico de Homero se convirtió en el primer largometraje filmado íntegramente con cámaras IMAX de la historia. El rodaje, que se extendió durante 91 días entre febrero y agosto de 2025, llevó al equipo a seis países: Marruecos, Grecia, Italia, Islandia, Escocia y Estados Unidos, con locaciones tan diversas como el Castillo de Santa Caterina en la isla siciliana de Favignana y el estuario de Moray Firth, en el noreste de Escocia.

“Nunca había trabajado a esta escala, y ciertamente no a esta escala con la oportunidad de que todo estuviera en cámara”, explicó el actor, en referencia al uso extensivo de efectos prácticos que distinguió a la producción. Esa apuesta por la fotografía real, en lugar de la generada por computadora, exigió una coordinación sin precedentes entre los distintos departamentos del equipo.

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La adaptación de Homero contó con un presupuesto de 250 millones de dólares y fue la primera película filmada íntegramente con cámaras IMAX. (Warner Bros.)

Nolan convirtió una épica monumental en una experiencia íntima para los actores

A pesar de la magnitud del proyecto, Damon destacó que trabajar junto a Nolan generó una sensación de cercanía difícil de imaginar en una producción de semejante envergadura. “Se siente como si estuvieras haciendo una película independiente”, declaró el actor, quien comparó la dinámica en el set con la de rodar en una habitación pequeña, cara a cara con el director.

“Chris exige una cantidad irrazonable de cada persona, y eso lo exige de sí mismo también”, agregó Damon, al describir el liderazgo de Nolan. Esa presión colectiva, lejos de generar tensión, derivó en un vínculo inusual entre los integrantes del equipo. “Había un increíble sentido de camaradería”, señaló. “La colaboración interdisciplinaria que ocurría, porque todos estábamos juntos en esto, hizo que gran parte de la experiencia se sintiera más como una expedición que como una película”.

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En una entrevista con People publicada en julio pasado, Damon había ahondado en las exigencias físicas del proyecto, que incluyó secuencias en temperaturas bajo cero y largas jornadas sobre el agua. “Fue la mejor experiencia que he tenido, porque todos en el set eran lo suficientemente experimentados como para saber que la película requería que cada uno diera el máximo”, afirmó entonces.

El equipo de producción visitó locaciones en seis países a lo largo de 91 días de trabajo entre febrero y agosto de 2025.

El filme recaudó más de USD 1.800 millones y rompe récords históricos

Los elogios de Damon están respaldados por cifras contundentes. Desde su estreno el 17 de julio de 2026, La Odisea acumuló USD 1.804 millones en taquilla mundial, según datos de Universal Pictures, lo que la convirtió en la película más taquillera de Nolan, la mayor recaudación de Universal en toda su historia, el filme con clasificación R más rentable de todos los tiempos y el undécimo mayor éxito de taquilla en la historia del cine. Además, superó a Avatar (2009) como el mayor estreno en la historia del formato IMAX, con USD 289 millones recaudados exclusivamente en esas salas.

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El filme debutó en el primer puesto a nivel mundial y mantuvo esa posición durante sus dos primeras semanas en cartelera, con una apertura global de USD 264,1 millones, récord absoluto para Nolan. En Francia, superó la apertura de Oppenheimer con 230.000 espectadores solo en su primer día.

El rodaje incluyó secuencias en temperaturas bajo cero y jornadas de trabajo sobre el agua.

El reparto incluye a algunas de las figuras más destacadas del cine actual

La película convoca a un elenco de primer nivel. Tom Holland encarna a Telémaco, hijo de Odiseo; Anne Hathaway da vida a Penélope, su esposa; Zendaya interpreta a la diosa Atenea; Robert Pattinson asume el rol del antagonista Antínoo; Lupita Nyong’o dobla como Helena de Troya y Clitemnestra; y Charlize Theron aparece como la ninfa Calipso. El reparto se completa con Samantha Morton, Jon Bernthal, Elliot Page, Benny Safdie y el rapero Travis Scott, a quien Nolan convocó para trazar un paralelo entre la poesía oral antigua y el rap contemporáneo.

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La Odisea marca el tercer trabajo conjunto entre Damon y Nolan, tras Interstellar (2014) y Oppenheimer (2023). La fotografía estuvo a cargo de Hoyte van Hoytema y la música fue compuesta por Ludwig Göransson, ambos colaboradores frecuentes del director.

Tras su descarga digital esta semana, Universal Pictures anunció el regreso de La Odisea a más de 1.000 pantallas en Estados Unidos y Canadá a partir del 11 de diciembre, en todos los formatos disponibles, incluidos IMAX e IMAX 70mm, según informó la compañía el 5 de noviembre pasado.