Cuando los 'no negociables' se convierten en muros: el diagnóstico de una sociedad que no quiere renunciar a nada para amar

En su séptimo libro, la autora sostiene que la percepción de una alternativa mejor tras cada deslizamiento aleja a las personas del vínculo presente y refuerza la búsqueda permanente de pareja (@flavia2santos/Instagram)

Guardar

El exceso de opciones en redes sociales está haciendo imposible el amor, según Flavia Dos Santos, quien convirtió la queja más repetida en su consultorio —“la calle está dura”— en el eje de su séptimo libro, Amar en tiempos de renuncia. El reto de una relación en pareja hoy, un ensayo que radiografía cómo la cultura del consumo y los algoritmos del deseo están convirtiendo las relaciones de pareja en una experiencia sin compromiso posible.

“La calle está dura” es el síntoma de una época que convirtió el amor en un producto de consumo

La brasileña llegó a este libro desde la clínica. Hombres y mujeres de distintas generaciones —de la generación Z hasta la X, pasando por los millennials— llegaban a su consultorio con la misma certeza: encontrar pareja se había vuelto casi imposible. Dos Santos no se conformó con registrar el malestar: quiso entender qué lo produce.

PUBLICIDAD

Flavia Dos Santos compartió su experiencia personal dentro del consultorio con las diferentes experiencias que tiene siempre - crédito @flavia2santos/X

Su diagnóstico apunta a una transformación cultural profunda. La lógica del consumo —en la que nada es suficiente, el siguiente objeto siempre promete más y el descarte es inmediato— se trasladó sin modificaciones al terreno afectivo. “Tú tienes plata, pero la plata no es suficiente. Tú tienes un objeto de consumo, ese objeto no es suficiente”, escribe la autora, y la misma ecuación se aplica a las personas.

El algoritmo del deseo: cuando siempre puede haber alguien mejor al siguiente deslizamiento

El capítulo más contundente del libro se detiene en el papel de las redes sociales. Dos Santos recurre a un concepto bien documentado en psicología: el exceso de oferta no amplía las posibilidades, las paraliza. Cuando una persona percibe que siempre puede haber alguien mejor al siguiente deslizamiento de pantalla, le resulta cada vez más difícil comprometerse con quien tiene al lado.

PUBLICIDAD

“El exceso de ofertas te anestesia”, sintetiza la autora. La consecuencia es una dificultad creciente para habitar el presente: la atención se desplaza permanentemente hacia lo que falta, hacia la fantasía de que el gran amor está más allá.

Flavia Dos Santos presentó 'Amar en tiempos de renuncia' un libro en el que plasma sus opiniones respecto a lo que ocurre con las relaciones de pareja en la actualidad (Infobae Colombia)

Las plataformas digitales, diseñadas para mantener al usuario en un estado de búsqueda permanente, refuerzan esa lógica de forma sistemática.

La paradoja de una generación que cree en el amor pero no está dispuesta a construirlo

Lo que hace al diagnóstico de Dos Santos particularmente incómodo es que no apunta a una falta de deseo, sino a una contradicción interna. Las personas siguen creyendo en el amor romántico, siguen queriendo una pareja, siguen proyectando una vida compartida. Pero al mismo tiempo, no están dispuestas a renunciar a nada para lograrlo.

PUBLICIDAD

“Nosotros seguimos la fantasía romántica de que tener una pareja hace nuestra vida más interesante o nos complementa, pero la gente no está dispuesta a renunciar tantas cosas actualmente que las relaciones se están tornando prácticamente imposibles”, afirma la psicóloga.

La relación, en ese esquema, debería ser una adición perfecta a una vida ya completa, sin fricciones, sin cesiones, sin incomodidad.

El libro no ofrece un paso a paso sino preguntas que incomodan

Flavia Dos Santos estuvo en la Feria del Libro de Bogotá lanzando su nuevo libro "Eva mordió la manzana" - crédito @flavia2santos/Instagram

Amar en tiempos de renuncia no es un manual. Dos Santos lo aclara con énfasis y no oculta cierta distancia respecto de los formatos de autoayuda que dominan el mercado editorial. “Yo no puedo decir: la calle está dura, vamos a seguir el paso uno, dos, tres, cuatro, cinco”, escribe.

PUBLICIDAD

Para la psicóloga, ese tipo de respuesta ignora que cada persona tiene una historia distinta, y que entender esa historia es el único punto de partida válido.

El libro propone, en cambio, una revisión. Que el lector se detenga a examinar sus propios esquemas, identifique de dónde vienen sus expectativas y se pregunte si acaso está confundiendo autoprotección con cerramiento.

Una lectora le contó que debía pausar la lectura para tomarse un café porque algunos pasajes le daban golpes en el estómago. Para Dos Santos, esa incomodidad es exactamente el punto: la sociedad no está advirtiendo en qué se está convirtiendo, y nombrar eso con claridad, sin condescendencia y sin recetas, es lo que el libro se propone hacer.

PUBLICIDAD