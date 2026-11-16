La sexóloga Flavia Dos Santos advierte que la cultura del 'yo primero' dificulta construir relaciones de pareja

La sexóloga Flavia Dos Santos asegura que la intimidad genuina no se basa en lo físico, sino en los pequeños gestos cotidianos - crédito @flavia2santos/Instagram

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Flavia Dos Santos advierte que las relaciones de pareja se han vuelto casi imposibles en una época donde el narcisismo digital, el exceso de opciones y la cultura del “yo primero” han transformado el amor en un ejercicio de consumo.

Su séptimo libro, Amar en tiempos de renuncia. El reto de una relación en pareja hoy parte de una frase que escucha con frecuencia en consulta: “La calle está dura”.

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Las redes sociales convirtieron el amor en un catálogo infinito

Dos Santos señala que uno de los factores más determinantes en la crisis de las relaciones contemporáneas es el efecto que producen las plataformas digitales sobre la toma de decisiones afectivas. “El exceso de ofertas te anestesia”, explica la psicóloga. Cuando una persona percibe que siempre puede haber alguien mejor al siguiente deslizamiento de pantalla, le resulta cada vez más difícil comprometerse con quien tiene al lado.

Flavia Dos Santos presentó 'Amar en tiempos de renuncia' un libro en el que plasma sus opiniones respecto a lo que ocurre con las relaciones de pareja en la actualidad (Infobae Colombia)

Este fenómeno, conocido en psicología como la paradoja de la elección, lleva a que la gente deje de vivir el presente para concentrarse en lo que no tiene. La fantasía de que “el gran amor” está en otra parte se impone sobre la realidad de la relación que ya existe. El resultado es una generación —de la Generación Z a los millennials, pasando por la Generación X— que sigue creyendo en el amor romántico, pero que no está dispuesta a ceder lo suficiente para construirlo.

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El “yo primero” está redefiniendo qué significa relacionarse

La sexóloga describe una sociedad crecientemente narcisista, en la que las personas llegan a las relaciones con listas de condiciones inamovibles. Los llamados no negociables y los red flags —términos popularizados en redes sociales— son, según Dos Santos, mecanismos de defensa disfrazados de autoconocimiento. “Yo rechazo a priori para que no me rechacen a mí”, sintetiza.

Detrás de esa lógica hay una lógica del ego: si mi vida es perfecta y yo soy el personaje principal de mi historia, admitir el rechazo se vuelve intolerable. Así, la persona construye una barrera de prerrequisitos que, en apariencia, protege su bienestar, pero que en la práctica le impide abrirse a la experiencia real de relacionarse con otro.

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Relacionarse implica despojarse para dejar entrar un mundo diferente, sostiene la autora, algo que choca de frente con la lógica de la autoafirmación constante que promueven las redes.

Cada persona lleva consigo un aprendizaje amoroso distinto

Otro eje central del libro es la idea de que no existe una definición universal del amor. Cada individuo fue amado de una manera particular durante su crianza, y esa experiencia se convierte en el molde desde el cual interpreta y construye sus vínculos adultos. El problema surge cuando se da por sentado que la forma propia de amar es la correcta, y la del otro, una falla.

“Si nosotros no aprendemos a conocernos y entender que el otro es un mundo diferente, queda muy difícil”, afirma Dos Santos en su libro. La tendencia actual, sin embargo, va en sentido contrario: la gente llega a las relaciones buscando afinidad total, cuando en realidad lo que genera atracción y crecimiento es precisamente la diferencia. “Lo que nos seduce es lo que no tenemos”, apunta la autora.

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La propuesta de Libdo busca romper con los estigmas alrededor de las relaciones de pareja en la era digital - crédito cortesía Oficina Gus Rincón

La figura materna sigue moldeando lo que hombres y mujeres buscan en pareja

Dos Santos introduce en el libro una distinción que, según ella, es clave para entender la asimetría en las relaciones heterosexuales: los hombres tienden a tomar a su madre como modelo de pareja, mientras que las mujeres la toman como referencia de lo que no quieren repetir. “Los hombres siguen creyendo que la mamá de ellos era lo máximo, porque se aguantaba todas”, describe la psicóloga.

Esa diferencia de punto de partida genera expectativas incompatibles. Mientras muchos hombres buscan en su pareja validación, cuidado y contención —funciones que históricamente asumió la madre—, las mujeres de las nuevas generaciones rechazan explícitamente ese rol.

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El libro no propone una solución única, sino una invitación a que cada persona se interrogue sobre sus propios esquemas: “¿Será que de pronto yo estoy yendo por ese lado? ¿Será que no me está faltando algo?”.

La sexóloga compartió con Infobae Colombia lo que plasmó en su libro sobre el narcisismo, las redes y la figura materna en las relaciones para los hombres (@flavia2santos/Instagram)

Amar en tiempos de renuncia no es un manual de pasos, aclara su autora. Es una propuesta para que el lector se cuestione y entienda que abrirse al otro es más interesante —y más productivo— que encerrarse en las certezas del yo.