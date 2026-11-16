Personal de bomberos y de protección civil inspecciona los escombros de una vivienda tras una explosión por gas en la colonia Modelo Pensil de la alcaldía Miguel Hidalgo. (X/ @SGIRPC_CDMX)

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que abrió una carpeta de investigación este lunes 16 de noviembre como consecuencia de la explosión que se registró en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Alrededor de las 08:30 horas ocurrió el incidente en el domicilio ubicado en Lago Peypus 179 y Lago Bolsena, en la colonia Modelo Pensil, alcaldía Miguel Hidalgo. La explosión dejó a una mujer muerta y a cuatro personas lesionadas, entre ellas un menor de edad. Al lugar arribó personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

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De acuerdo con las autoridades, cuatro personas afectadas —tres mujeres y una menor— fueron valoradas por paramédicos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía y de la Cruz Roja; dos fueron trasladadas a los hospitales Rubén Leñero y Ángeles de México.

Bomberos de la Ciudad de México inspeccionan un inmueble con daños estructurales tras registrarse una explosión por acumulación de gas en la colonia Pensil, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo. En el lugar se observan escombros, láminas caídas, cilindros de gas y una escalera metálica colocada para evaluar las afectaciones en el nivel superior de la vivienda.

Al sitio acudieron los titulares de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, y de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz, además de personal de la SGIRPC, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la SSC y la unidad de Protección Civil de la alcaldía.

Autoridades abren investigación en predio de la colonia Modelo Pensil

La FGJ precisó que resguardó el inmueble siniestrado por la explosión para iniciar una investigación, especialistas llegaron al lugar para tomar evidencias del accidente y así esclarecer las razones en las que ocurrió la explosión.

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Personal pericial de la Fiscalía General de Justicia inspecciona los escombros de una vivienda afectada por una explosión de gas en la colonia Modelo Pensil. (FGJ CDMX)

Personal de criminalística, fotografía, química, incendios y explosivos empezaron a delimitar la zona cero del accidente, además, trabajadores en instalaciones de gas así como arquitectura también participarán en la investigación, pues la onda expansiva afectó a las construcciones aledañas.

Tres de las siete viviendas del inmueble, tipo vecindad, presentan riesgo inminente y serán demolidas, informó la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas. La Dirección General de Análisis de Riesgos realizará una opinión técnica sobre las condiciones del lugar.

Personal pericial y bomberos inspeccionan los escombros de un inmueble tras una explosión por acumulación de gas en la colonia Modelo Pensil de la Ciudad de México. (FGJ CDMX)

Como medida preventiva, las autoridades evacuaron a 40 personas y retiraron 13 cilindros de gas LP con apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos. Durante la búsqueda también participaron dos binomios caninos.

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La primera hipótesis de las autoridades indican que la explosión se debió a acumulación de gas al interior de la vivienda; sin embargo, trabajarán para recabar información sobre el caso y así definir el origen del accidente.

“Los primeros hallazgos periciales apuntan a que la explosión pudo haber sido provocada por una acumulación de gas LP. Para determinar su origen y esclarecer las causas, los especialistas continuarán con la inspección del inmueble en cuanto las condiciones de seguridad permitan acceder a la zona donde se habría producido. También se realizan los estudios periciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del fallecimiento”, se lee en el boletín que compartieron.

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Personal pericial inspecciona los escombros y coloca cinta de seguridad en un inmueble tras una explosión por gas en la colonia Modelo Pensil. (FGJ CDMX)

Bomberos de la Ciudad de México inspeccionan un inmueble dañado tras una explosión por acumulación de gas en la colonia Modelo Pensil. (FGJ CDMX)

Por otra parte, las autoridades insistieron en que seguirán con las acciones debidas para esclarecer la situación, enfatizaron que brindarán ayuda y asesoría a las familias afectadas. “La Fiscalía CDMX continuará con las indagatorias para esclarecer las circunstancias de la explosión, determinar posibles responsabilidades y garantizar la atención integral a las víctimas y sus familiares”, concluyó el boletín.

La funcionaria señaló que se apoyará a las personas afectadas. La alcaldía dará seguimiento a los daños en inmuebles aledaños, principalmente cristales rotos y herrería, y proporcionará comida a quienes viven en el lugar, donde se tiene un censo de 23 personas. También habilitará un albergue para quienes lo requieran.

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