El hijo mayor de la colombiana ya superó en estatura a la barranquillera y llamó la atención por su cambio de apariencia (@shkirafans/IG)

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Milan Piqué Mebarak ya supera en estatura a su madre Shakira, incluso cuando la cantante colombiana calza las botas de plataforma de denim hasta el muslo que la convirtieron en un referente de moda en 2026.

La imagen quedó registrada el sábado 14 de noviembre en el Kaseya Center de Miami, donde la artista y su hijo mayor de 13 años asistieron al partido de la NBA entre los Miami Heat y los Detroit Pistons, un duelo que los locales resolvieron con un contundente marcador de 137 a 117.

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La dupla madre-hijo ocupó asientos en la zona baja del estadio y pasó buena parte del partido sin llamar la atención del grueso del público. El momento de mayor visibilidad llegó cuando el jumbotron del recinto los enfocó y la presentación que acompañó la imagen dejó constancia de la trayectoria musical de la artista: “Shakira – Grammy Award Winning Singer”.

La colombiana reapareció con las mismas botas que llevó a la ceremonia donde anunciaron la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Eduardo Munoz/Reuters)

Milan aprovechó el encuadre para mostrar su cariño hacia su madre frente a las cámaras, según registraron videos difundidos por asistentes al encuentro, recogidos por diferentes páginas de entretenimiento.

La cantante llegó con un ‘look total denim’ que ya es firma de su estilo en 2026

Para la salida, Shakira apostó por una propuesta que consolidó el denim como eje de su guardarropa este año. La cantante vistió una camisa de este material holgada con dobladillo anudado, efecto tie-dye y escote en V pronunciado que dejaba visible un top triangular negro de la firma Levi’s.

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Combinó la pieza con jeans de lavado oscuro de la casa Rag & Bone y sus ya características botas de plataforma de la firma Jeffrey Campbell de denim hasta el muslo, el mismo modelo que lució en mayo pasado durante el anuncio del show del medio tiempo de la final del Mundial FIFA 2026 en Nueva York.

La cantante y sus hijos llegaron a vivir a Miami después de confirmarse la separación de Gerard Piqué (Backgrid/The Grosby Group)

El conjunto lo completó con gafas de sol negras de Tom Ford y el cabello largo, rubio rojizo, en ondas sueltas, su sello habitual en apariciones públicas, además de un bolso exclusivo de la marca Prada.

Milan luce un estilo urbano que refleja su vida en Miami

El adolescente se presentó con un gorro verde brillante decorado con estrellas blancas, una camiseta blanca con estampado Gallery Print Hollywood Ca. de aproximadamente 300 dólares, jeans baggy y tenis blancos, una combinación que se alinea con la estética urbana predominante entre los jóvenes de su generación en la ciudad.

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Varios medios destacaron que su cabello largo con mechas doradas y sus rasgos son cada vez más similares a los de su padre, el exfutbolista Gerard Piqué.

La barranquillera compartió el escenario con sus dos hijos en Buenos Aires (@Shakira/Instagram)

Milan Piqué Mebarak nació el 22 de enero de 2013 en Barcelona, donde vivió los primeros años de su infancia mientras su padre defendía la camiseta del FC Barcelona.

Tras la separación de sus padres en junio de 2022, y luego de un acuerdo de custodia, Shakira se trasladó con Milan y su hermano menor Sasha Piqué Mebarak —de 11 años— a Miami en la primavera de 2023.

“Hoy comenzamos un nuevo capítulo en la búsqueda de la felicidad”, escribió la artista en ese momento en sus redes sociales.

Desde entonces, la vida del joven tomó un rumbo diferente. Shakira contó en una entrevista con Zane Lowe en 2024 que Milan recurrió a la música para procesar la separación de sus padres.

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“Recuerdo que escribió dos canciones preciosas durante todo el proceso de la separación. Escribió dos canciones al piano con letra. Y siempre que se siente un poco abatido, va al piano y escribe. Eso también es su catarsis, su terapia”, afirmó la artista, según recogió InStyle. En la misma entrevista anticipó: “Creo que probablemente va a ser productor, pero está obsesionado con el fútbol”