Arqueólogos españoles encontraron en 1963 un tesoro de oro: 60 años después se descubrió que dos piezas estaban hechas de metal del espacio

Dos piezas de hierro del Tesoro de Villena fueron fabricadas con metal meteorítico. (Trabajos de Prehistoria./ CSIC/ Montaje Infobae)

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Un equipo de investigadores españoles confirmó que dos piezas de hierro del Tesoro de Villena fueron fabricadas con metal meteorítico, procedente de un cuerpo celeste que impactó contra la Tierra hace miles de años. El hallazgo, ocurrido en 2023 y hoy recordado por la web de divulgación Futura Sciences, fue publicado en la revista científica Trabajos de Prehistoria y resolvió una controversia que se arrastraba desde el descubrimiento del tesoro en 1963 y sitúa a ambos objetos como los artefactos de hierro extraterrestre más antiguos identificados hasta ahora en la península ibérica.

Estamos hablando del Tesoro de Villen, que fue hallado en diciembre de ese año por el arqueólogo José María Soler García durante una excavación en la Rambla del Panadero, cerca de la localidad alicantina que le da nombre. El Museo Arqueológico de Villena, donde se conserva el conjunto, contabiliza 66 piezas distintas, aunque otras fuentes de catalogación hablan de 59. Se trata del hallazgo de oro prehistórico más rico de la península ibérica y, según numerosos especialistas, el segundo más importante de Europa, solo por detrás de las tumbas reales de Micenas, en Grecia.

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Casi diez kilos de oro y dos piezas que no encajaban

El conjunto completo pesa cerca de diez kilogramos, de los cuales unos nueve corresponden a oro, además de plata, ámbar y hierro. Entre las piezas de oro destacan once cuencos, tres botellas y numerosos brazaletes, varios de ellos trabajados en oro de 23,5 quilates. Sin embargo, desde el mismo día de la excavación, dos objetos de metal oscuro llamaron la atención de los arqueólogos: una semiesfera hueca y un brazalete o anilla abierta.

Los registros de campo de 1963 describían un metal pesado, de aspecto plomizo, oculto bajo una capa de óxido agrietada. Los investigadores datan la fabricación de ambas piezas entre 1400 y 1200 antes de la era común, en pleno Bronce Tardío. El brazalete se ajustaba como tal, mientras que la semiesfera hueca, que habría estado recubierta de una fina lámina de oro, pudo haber rematado el mango de una espada o de un cetro ceremonial.

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Un análisis químico resuelve seis décadas de dudas

Seis décadas después del descubrimiento, el conservador de museos jubilado Salvador Rovira-Llorens organizó un equipo junto a los investigadores Ignacio Montero Ruiz, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y Martina Renzi, vinculada a la Diriyah Gate Development Authority de Arabia Saudí, para identificar de forma definitiva la composición de ambas piezas. El equipo extrajo pequeñas muestras de cada objeto para someterlas a espectrometría de masas y análisis por pXRF y LA-ICP-MS.

El estudio se centró en marcadores químicos que permiten distinguir el hierro de origen espacial del hierro terrestre. El hierro meteorítico contiene concentraciones de níquel muy superiores a las del mineral extraído del subsuelo terrestre, y los espectros de ambas piezas mostraron picos claros de hierro y níquel compatibles con ese origen. Las proporciones obtenidas, de 0,057 de níquel-hierro en el brazalete y 0,059 en la semiesfera, respaldaron la conclusión de los autores.

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“Los datos disponibles apuntan a que el casquete y la pulsera del Tesoro de Villena serían de momento las dos primeras piezas atribuibles a hierro meteorítico en la península ibérica”

“Los datos disponibles apuntan a que el casquete y la pulsera del Tesoro de Villena serían de momento las dos primeras piezas atribuibles a hierro meteorítico en la península ibérica”, señalan los autores en el estudio. La corrosión superficial acumulada durante milenios alteró parte de la composición química original del metal, por lo que el equipo considera estos resultados preliminares y plantea someter las piezas a pruebas no invasivas adicionales, como escáneres portátiles de rayos X, que permitirían confirmar el análisis sin dañar los objetos.

El valor del hierro caído del cielo

Cuando se fabricaron estas piezas, la fundición de hierro a partir de mineral terrestre todavía no había llegado a Europa occidental. Las comunidades de la época dependían por completo del cobre y el bronce, lo que convertía cualquier hierro trabajable en un material excepcional. Al proceder directamente del cielo, los artesanos de entonces trataban el metal meteorítico como un recurso tan valioso como el oro o la plata.

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“El hierro era tan valioso como el oro o la plata, y en este caso se utilizó para adornos o fines decorativos”, explicó Montero Ruiz en declaraciones recogidas por la revista Smithsonian Magazine. El investigador añadió que la presencia de esta “materia prima inusual” sugiere que los artesanos dominaban técnicas avanzadas y eran capaces de desarrollar nuevos procedimientos de trabajo.

“El hierro era tan valioso como el oro o la plata, y en este caso se utilizó para adornos o fines decorativos”

Artefactos similares de hierro meteorítico de esta misma época se han documentado en todo el Mediterráneo oriental, entre ellos la célebre daga ceremonial hallada junto al faraón Tutankamón. Los investigadores sospechan que rutas comerciales de larga distancia trasladaron las piezas de Villena desde esos centros orientales hacia la península ibérica, ya que no existen indicios de que los metalúrgicos locales de la época supieran procesar hierro meteorítico por sí solos. Quién fabricó exactamente las piezas y dónde se obtuvo el material siguen siendo preguntas sin respuesta.

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