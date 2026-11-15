Un jugador en Medellín ganó el acumulado de $5.600 millones de Baloto Revancha: estos fueron los números de la suerte

Un jugador de Medellín ganó el acumulado de 5.600 millones de pesos de Baloto Revancha en el sorteo 2735. (crédito ONJ)

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Un jugador de Medellín obtuvo el acumulado de $5.600 millones de Baloto Revancha tras acertar la combinación del sorteo 2735. El tiquete se compró por el canal digital Baloto.com, bajo la modalidad manual, informó el Operador Nacional de Juegos.

La combinación ganadora estuvo integrada por los números 08, 11, 14, 26 y 40, junto con la superbalota 15. El resultado protagonizó la primera vez que el premio mayor de esta modalidad cayó en la capital antioqueña durante 2026 y el cuarto acumulado que entrega Revancha en lo que va del año.

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Además del premio principal, el sorteo repartió más de $5.700 millones en las distintas categorías y dejó 26.057 ganadores. La adquisición del tiquete se hizo a través de la plataforma digital, un canal que ha concentrado los últimos grandes premios de la modalidad, según la información divulgada por el operador.

Baloto.com ya supera el millón de usuarios registrados, de acuerdo con la compañía. El juego mantiene, además, su oferta de venta presencial a través de la red de distribuidores autorizados en el país.

El ganador debe comunicarse con Fiduciaria de Occidente

La combinación ganadora del sorteo incluyó los números 08, 11, 14, 26 y 40 con la superbalota 15. (Baloto)

Para iniciar el cobro, la persona ganadora deberá contactar a la Fiduciaria de Occidente, encargada del proceso de desembolso de los premios. Los requisitos, condiciones y pasos del trámite pueden consultarse en el portal oficial de Baloto.

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El operador no divulgó la identidad del ganador ni precisó cuándo se hará efectivo el desembolso. Los jugadores pueden verificar sus resultados y consultar las condiciones para reclamar premios en www.baloto.com.

Desde su lanzamiento, el 25 de mayo de 2022, hasta el 8 de noviembre de 2026, Baloto Revancha entregó más de $ 495.113 millones en premios a 13.089.806 ganadores, según el balance del Operador Nacional de Juegos.

Durante ese mismo período, el juego transfirió más de $ 279.201 millones al sistema de salud colombiano. Baloto y Revancha pueden adquirirse en línea desde computadores y teléfonos móviles, así como en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS y en cadenas de grandes superficies.

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El premio de $5.600 millones no llegará completo al ganador: por qué

El sorteo 2735 repartió más de 5.700 millones de pesos entre 26.057 ganadores en diversas categorías. (Baloto)

El ganador del acumulado de Baloto Revancha no recibirá la totalidad de los $5.600 millones anunciados. Los premios de loterías, rifas, apuestas y juegos similares se consideran ganancias ocasionales en Colombia y están sujetos a una tarifa del 20%, según las instrucciones para la declaración tributaria publicadas por la Dian.

En este caso, la retención por impuesto de ganancias ocasionales ascendería a $1.120 millones. La Fiduciaria de Occidente, encargada del desembolso, practicaría el descuento antes de girar los recursos, por lo que el valor inicial estimado para el ganador sería de $4.480 millones.

La tarifa se calcula sobre el valor bruto del premio, sin restar el costo del tiquete ni otros gastos asociados a la participación. El umbral para que opere esta retención es de 48 Unidades de Valor Tributario (UVT), una cifra ampliamente superada por el acumulado obtenido en Medellín.

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Al pago neto se le puede sumar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido como 4x1000. Sin embargo, este impuesto no se descuenta de forma automática al entregar el premio. Se causa cuando el beneficiario retira, transfiere, paga o moviliza el dinero desde una cuenta o producto financiero gravado.

El ganador del premio mayor debe tramitar el desembolso ante la Fiduciaria de Occidente. (Baloto)

Si el ganador moviera en una sola operación los $4.480 millones, y no tuviera disponible ninguna exención, el 4x1000 equivaldría a $17,92 millones. En ese escenario, después de la retención por ganancias ocasionales y de ese movimiento financiero, dispondría de cerca de $4.462,08 millones.

El valor final puede variar. La normativa prevé una exención mensual de hasta 350 UVT para personas naturales, cuyo uso depende de las condiciones de la cuenta y de los movimientos previos del titular.

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El premio y la retención practicada deberán incluirse en la declaración de renta si el beneficiario está obligado a presentarla. Para definir el mecanismo de pago y el tratamiento de operaciones posteriores, el ganador deberá revisar las condiciones con la fiduciaria y su entidad financiera.