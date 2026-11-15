Incendio de yate en Cartagena: 13 personas son rescatadas tras abandonar la embarcación

Personal de guardacostas acude al lugar donde el bote arde en llamas con una columna de humo negro. Los ocupantes son trasladados a lanchas oficiales para recibir asistencia inmediata antes de ser conducidos a tierra firme (@FNC_ArmadaCol)

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Los 13 ocupantes del yate Haya llegaron a salvo al muelle del Club Náutico, en el barrio Manga de Cartagena, después de que la embarcación se incendiara mientras navegaba por la bahía de Barbacoas.

El grupo estaba formado por 11 turistas y dos tripulantes. Las autoridades confirmaron en tierra que todos permanecían conscientes y no presentaban afectaciones en su estado de salud.

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El incendio ocurrió el viernes 13 de noviembre durante la navegación por el sector de la bahía de Barbacoas. De acuerdo con la información oficial de la Armada Nacional, el capitán percibió primero un olor extraño y, al inspeccionar el yate, detectó que se había iniciado un fuego a bordo.

La tripulación utilizó tres extintores para intentar contener las llamas, pero no consiguió frenar su avance. Ante el riesgo, las 13 personas abandonaron la embarcación y se lanzaron al agua para resguardarse.

Los ocupantes se lanzaron al mar debido al avance del fuego en la estructura del yate (@FNC_ArmadaCol/X)

La Armada informó que “once turistas y dos tripulantes fueron rescatados luego de que se registrara una conflagración en el yate ‘Haya’, mientras navegaba por el sector de bahía de Barbacoas”.

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Una motonave que transitaba por la zona auxilió a los ocupantes y los trasladó hasta el muelle en Manga. Las unidades de Guardacostas acompañaron la atención de la emergencia y verificaron la llegada segura de los rescatados al puerto.

“Tras recibir el llamado de emergencia, nuestras unidades de Guardacostas se desplazaron al lugar para brindar apoyo. Los 13 ocupantes fueron auxiliados y embarcados en otra motonave que transitaba por el sector”, señaló la Armada Nacional.

La institución precisó que la embarcación de apoyo llevó al grupo hasta el Club Náutico. Después, los Guardacostas mantuvieron el seguimiento del caso para establecer en qué condiciones quedó el yate afectado por el incendio.

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Una embarcación que transitaba por la zona auxilió a las trece personas que cayeron al agua (@FNC_ArmadaCol/X)

“Todos se encontraban conscientes y en buenas condiciones de salud”, afirmó la entidad. También sostuvo que la reacción de sus unidades es “fundamental para salvaguardar la vida humana en el mar”.

Tras el rescate, la Armada Nacional recordó a navegantes, turistas y demás integrantes de la comunidad marítima que deben revisar los equipos de seguridad antes de comenzar cualquier recorrido.

“Antes de zarpar, verifica que tu embarcación cuente con equipos de seguridad y elementos de emergencia en óptimas condiciones”, indicó la institución al cierre de su reporte.

Se incendió embarcación turística en Santa Marta: se movilizaron ocho unidades del cuerpo de bomberos

El incendio del catamarán TAYRONA II provocó una operación de emergencia en la Marina de Santa Marta, donde ocho unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios intervinieron para controlar las llamas. El hecho dejó daños materiales en la embarcación turística, pero no causó personas lesionadas.

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La emergencia puso en riesgo a dos naves que permanecían cerca del catamarán afectado. Los equipos operativos lograron retirarlas y ponerlas a salvo antes de que el fuego se extendiera por el área de atraque.

El fuego causó daños materiales en la nave, pero no dejó personas lesionadas (Bomberos Santa Marta)

El siniestro se registró en una embarcación dedicada al transporte de turistas y exigió la acción conjunta de bomberos, personal de seguridad de la marina, Policía Nacional, Armada de Colombia y autoridades marítimas. La intervención permitió contener el fuego dentro de la nave afectada y evitó daños en los otros barcos ubicados en el lugar.

Las labores se concentraron en impedir la propagación de las llamas hacia los catamaranes y demás naves amarradas en las instalaciones de la marina. El personal de seguridad del lugar colaboró con los bomberos durante las maniobras de rescate de las dos embarcaciones que estaban en la zona de riesgo.

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El despliegue movilizó a ocho unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, que lograron controlar el incendio antes de que afectara una parte mayor de la infraestructura marítima.

La operación también contó con el acompañamiento de unidades de la Policía Nacional, que acudieron al sitio mientras los organismos de atención de emergencias desarrollaban las tareas de control.

Tras extinguir el fuego, las autoridades revisaron el sector y confirmaron que ninguna persona resultó herida. La inspección también determinó que las otras embarcaciones de la marina no sufrieron afectaciones.

Los daños quedaron concentrados en el Catamarán TAYRONA II, la nave donde comenzó la emergencia. La información disponible no precisó el alcance económico de las pérdidas materiales.

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