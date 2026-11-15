¿Qué hacer si una explosión ocurre cerca de tu casa? Estas son las recomendaciones de Protección Civil

Una explosión cerca de una vivienda puede provocar incendios, daños estructurales y la liberación de sustancias peligrosas

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Una explosión cerca de casa puede convertirse en una situación de emergencia en cuestión de segundos. Además del riesgo por la onda expansiva, los vidrios que se rompen y los posibles incendios, un accidente de este tipo puede ocasionar fugas de gas o la liberación de sustancias químicas peligrosas que representan un riesgo para quienes viven en los alrededores.

Ante un escenario de estas características, saber cómo reaccionar puede ayudar a reducir los riesgos y evitar lesiones. Por ello, las autoridades de Protección Civil recomiendan conservar la calma, comunicarse con los servicios de emergencia y seguir las instrucciones de los cuerpos de rescate.

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La Secretaría de Gobernación advierte que las actividades industriales, comerciales y de servicios implican la producción, almacenamiento y transporte de sustancias y materiales peligrosos. Aunque los accidentes mayores relacionados con su manejo ocurren con poca frecuencia, sus consecuencias sociales, ambientales y económicas pueden ser considerables.

Por esta razón, la prevención y el conocimiento de las medidas de autoprotección son fundamentales, especialmente para las personas que viven cerca de instalaciones industriales, establecimientos comerciales o lugares donde se almacenan materiales inflamables.

¿Qué hacer si ocurre una explosión cerca de tu casa?

Si escuchas una detonación o una explosión en las inmediaciones de tu vivienda, lo primero es mantener la calma y evitar actuar por impulso. No te acerques al sitio para averiguar qué ocurrió, ya que podría haber nuevos estallidos, incendios, derrumbes o sustancias peligrosas en el ambiente.

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Ante una explosión cerca de una vivienda, Protección Civil recomienda alejarse de la zona de riesgo, comunicarse al 911 y seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencia

Entre las principales recomendaciones para protegerte se encuentran:

Aléjate de las ventanas: permanece lejos de puertas de cristal, ventanales y otras superficies que puedan romperse por la onda expansiva o por los fragmentos proyectados.

Evalúa las condiciones de tu vivienda: identifica posibles daños estructurales, vidrios rotos, incendios o afectaciones en las instalaciones de gas y electricidad. No ingreses a espacios que presenten riesgo de derrumbe.

Comunícate con emergencias: llama al 911 para reportar lo ocurrido. Proporciona tu ubicación, describe lo que observaste e informa si hay personas lesionadas o atrapadas.

Evita utilizar elevadores: si las autoridades indican que debes evacuar un edificio, utiliza las escaleras y sigue las rutas de salida señalizadas.

No te acerques al lugar del accidente: evita detenerte para tomar fotografías o videos, pues podrías exponerte a nuevos peligros y obstaculizar el trabajo de bomberos, paramédicos y rescatistas.

Atiende las indicaciones oficiales: sigue las instrucciones de Protección Civil y de los cuerpos de emergencia, especialmente cuando se establezcan perímetros de seguridad o se solicite desalojar una zona.

Si percibes olor a gas o detectas daños en las instalaciones, no manipules interruptores, aparatos eléctricos ni fuentes de ignición. Aléjate del inmueble y permite que personal especializado revise las condiciones de seguridad.

¿Qué hacer si la explosión provoca una fuga de sustancias químicas?

Cuando una explosión ocurre en una fábrica, una instalación industrial o un establecimiento que almacena productos peligrosos, el riesgo no termina con el estallido. También puede producirse una liberación no controlada de sustancias químicas, incendios o vapores que afecten a las personas que viven en los alrededores.

La Secretaría de Gobernación señala que quienes habitan cerca de instalaciones que manejan materiales peligrosos deben conocer las rutas de evacuación y las medidas de protección que corresponden ante una emergencia.

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Entre las recomendaciones se encuentran:

Evita la exposición y cualquier contacto directo con los productos químicos liberados.

Si las autoridades indican permanecer en casa, cierra puertas y ventanas.

Apaga los sistemas de ventilación, aire acondicionado y otros equipos que introduzcan aire del exterior.

Permanece en interiores y espera nuevas instrucciones de Protección Civil.

Si se ordena evacuar, utiliza la ruta indicada para alejarte de la instalación o del sitio del accidente.

No recojas ni manipules residuos, líquidos o materiales desconocidos.

En caso de no poder evacuar y recibir la indicación de permanecer bajo resguardo, busca una habitación interior, con el menor número posible de ventanas, y espera instrucciones oficiales.

También es importante considerar que cubrirse la boca y la nariz con una toalla puede funcionar como una barrera provisional contra algunas partículas, pero no protege contra gases tóxicos ni vapores químicos.

Ante una explosión cerca de una vivienda, Protección Civil recomienda alejarse de la zona de riesgo, comunicarse al 911 y seguir las instrucciones de los cuerpos de emergencia

¿Cómo saber si debes evacuar o permanecer en casa?

Una de las decisiones más importantes después de una explosión es determinar si resulta más seguro abandonar el inmueble o permanecer dentro de él.

La respuesta depende del tipo de accidente, la distancia respecto al lugar de la explosión, las condiciones del edificio y la posible presencia de sustancias peligrosas.

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Si existe riesgo de derrumbe, incendio o daños graves en la vivienda, es necesario alejarse del inmueble siguiendo las indicaciones de los cuerpos de emergencia. En cambio, cuando existe una nube de sustancias químicas en el exterior, las autoridades pueden recomendar permanecer bajo resguardo, con puertas y ventanas cerradas, para evitar la exposición.

Por ello, no se debe tomar la decisión de evacuar únicamente por cuenta propia ni dirigirse hacia el lugar del siniestro. Es fundamental atender las instrucciones de Protección Civil, bomberos y autoridades locales.

¿A qué número llamar si ocurre una explosión cerca de tu vivienda?

En México, el número nacional para reportar una emergencia es el 911, donde se puede solicitar apoyo de bomberos, ambulancias y cuerpos de seguridad.

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Al realizar el reporte, es importante proporcionar información precisa:

Ubicación exacta del accidente.

Tipo de emergencia, si se conoce.

Presencia de fuego, humo o sustancias desconocidas.

Número aproximado de personas lesionadas o que necesitan ayuda.

Riesgos adicionales, como posibles fugas de gas o daños en edificios cercanos.

La Secretaría de Gobernación también recomienda evitar la difusión de rumores y compartir únicamente información confirmada. Las versiones sin verificar pueden generar confusión, provocar aglomeraciones y dificultar que los habitantes de la zona tomen decisiones adecuadas.

Ante una explosión cerca de casa, la prevención y la información oportuna pueden marcar la diferencia. Mantenerse alejado del peligro, protegerse de posibles sustancias tóxicas y seguir las instrucciones de las autoridades son medidas esenciales para reducir los riesgos y facilitar las labores de emergencia.