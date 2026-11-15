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EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de noviembre: Grecia Quiroz reconoce captura de “El Mike”, pero exige llegar hasta quien ordenó el asesinato de Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan destacó los avances de las investigaciones contra presuntos integrantes de “Los R’s”; sin embargo, advirtió que las detenciones no representan justicia plena mientras no se identifique al autor intelectual del homicidio

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Grecia Quiroz reconoce captura de “El Mike”, pero exige llegar hasta quien ordenó el asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz García reconoció la detención de Miguel Ángel Rodríguez Aravizo, alias “El Mike”, señalado como presunto integrante de “Los R’s”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y agradeció al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, así como a las fuerzas federales por el operativo en Atotonilco el Alto, Jalisco. No obstante, la presidenta municipal de Uruapan insistió en que las investigaciones deben llegar hasta quien ordenó el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, y advirtió que continuará exigiendo justicia hasta conocer al autor intelectual.

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ARTÍCULO DE INFOBAE

Grecia Quiroz reconoce captura de “El Mike”, pero exige saber quién ordenó el asesinato de Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan agradeció a Omar García Harfuch al operador de "Los R's", pero advirtió que la justicia plena llegará solo cuando se identifique al autor intelectual del asesinado de Carlos Manzo

Por Merary Nuñez

Grecia Quiroz asiste a un acto público luciendo un rebozo rojo frente a la bandera de México. (Grecia Quiroz )
Grecia Quiroz asiste a un acto público luciendo un rebozo rojo frente a la bandera de México. (Grecia Quiroz )

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García reconoció la detención de Miguel Ángel Rodríguez Aravizo, alias “El Mike”, presunto integrante de la facción criminal “Los R’s” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y exigió que las investigaciones avancen hasta identificar a quien ordenó el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas en Uruapan, Michoacán.

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