EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de noviembre: Grecia Quiroz reconoce captura de “El Mike”, pero exige llegar hasta quien ordenó el asesinato de Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García reconoció la detención de Miguel Ángel Rodríguez Aravizo, alias “El Mike” , presunto integrante de la facción criminal “Los R’s” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , y exigió que las investigaciones avancen hasta identificar a quien ordenó el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo , ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el F estival de las Velas en Uruapan , Michoacán.

Grecia Quiroz García reconoció la detención de Miguel Ángel Rodríguez Aravizo, alias “El Mike” , señalado como presunto integrante de “Los R’s”, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), y agradeció al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, así como a las fuerzas federales por el operativo en Atotonilco el Alto, Jalisco. No obstante, la presidenta municipal de Uruapan insistió en que las investigaciones deben llegar hasta quien ordenó el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, y advirtió que continuará exigiendo justicia hasta conocer al autor intelectual.

Grecia Quiroz reconoce captura de “El Mike”, pero exige llegar hasta quien ordenó el asesinato de Carlos Manzo

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