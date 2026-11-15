Miss Universo deja de seguir a exreinas mexicanas en redes: la polémica rumbo al sueño de María Vargas por ganar (RS)

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La cuenta oficial de Miss Universo dejó de seguir en Instagram a las mexicanas Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza entre este 14 y el 15 de noviembre de 2026.

La acción ocurre después de que las tres exreinas expresan reservas sobre el manejo reciente del certamen y abre una polémica a nueve días de que María Guadalupe Vargas Naranjo represente a México en la final de San Juan, Puerto Rico.

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La única mexicana que conserva el seguimiento de la cuenta del certamen de belleza es Fátima Bosch, actual titular de la corona obtenida en 2025. La organización no publica una explicación sobre el cambio en su lista de cuentas seguidas.

El movimiento genera cuestionamientos entre seguidores del concurso, que advierten que la medida se concentra en las tres ganadoras mexicanas previas a Bosch. La decisión no alcanza a otras exreinas de distintas nacionalidades, según las capturas y reportes compartidos en redes sociales.

Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza quedan fuera de los seguidos de Miss Universo

Las cuentas que dejan de ser seguidas corresponden a tres etapas distintas de la presencia mexicana en Miss Universo. Lupita Jones gana la corona en 1991; Ximena Navarrete lo hace en 2010, y Andrea Meza se impone en la edición de 2020, cuya realización se aplaza hasta 2021 por los efectos de la pandemia.

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Jones abre la ruta de México dentro del certamen internacional al convertirse en Miss Universo 1991. Su triunfo coloca al país en el centro de una competencia que hasta entonces no había tenido una ganadora mexicana.

Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza quedan fuera de los seguidos de Miss Universo (Foto: @andreamezamx/ Reuters / l@upjones)

La coronación de Jones también la convierte en una referencia para las concursantes que después buscan una carrera en los certámenes de belleza. Tras su reinado, mantiene presencia como organizadora, preparadora y figura pública vinculada a los concursos nacionales.

Ximena Navarrete obtiene la corona 19 años después. La jalisciense gana Miss Universo 2010 y devuelve a México al primer sitio del concurso en una edición que amplía la atención sobre las representantes mexicanas en el extranjero.

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Navarrete sostiene que el certamen requiere perfiles con experiencia ante las controversias que rodean su administración actual. Su postura se conoce antes de que la cuenta oficial deje de seguirla, aunque Miss Universo no vincula públicamente ambos hechos.

Andrea Meza completa el tercer triunfo mexicano al recibir la corona correspondiente a Miss Universo 2020. Esa edición enfrenta un calendario distinto al habitual: la final se celebra en mayo de 2021, luego de que la pandemia obliga a modificar los planes del concurso.

La chihuahuense asume el reinado en una competencia marcada por protocolos sanitarios, cambios de fecha y una cobertura internacional concentrada en el regreso de los eventos presenciales. Meza se mantiene como una de las mexicanas con mayor presencia pública después de obtener el título.

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“La historia no se puede borrar”, escribe una de las exreinas mexicanas

Después de que se reporta el cambio en la cuenta de Instagram, Lupita Jones comparte una fotografía junto a Ximena Navarrete y Andrea Meza. La publicación incluye el mensaje: “La historia no se puede borrar”.

La imagen reúne a las tres ganadoras mexicanas que ahora quedan fuera de los seguidos de @missuniverse. El mensaje es interpretado por usuarios como una respuesta al distanciamiento digital entre las exreinas y la administración actual del certamen.

Jones ya había calificado como “desastrosas” las polémicas vinculadas al reinado reciente. Navarrete, por su parte, plantea que hacen falta personas con experiencia dentro de la organización.

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Las declaraciones ocurren en un año de atención constante sobre Miss Universo, sus decisiones internas y la relación con exganadoras. Ninguna de las tres mexicanas informa que haya recibido una explicación directa por parte de la organización sobre el cambio en Instagram.

El hecho ocurre en redes sociales, pero adquiere otra dimensión por el peso de las tres coronas mexicanas. Jones, Navarrete y Meza representan los únicos triunfos de México previos al reinado de Fátima Bosch.

Fátima Bosch es la única reina mexicana que mantiene el seguimiento de Miss Universo

Fátima Bosch es la única reina mexicana que mantiene el seguimiento de Miss Universo (Crédito especial: Instagram/ @Fátima Bosch concluye su ciclo como Miss Universo México y entrega la corona en Los Cabos tras un año de proyección internacional.)

La cuenta de Miss Universo todavía sigue a Fátima Bosch, coronada como Miss Universo 2025. La permanencia de Bosch en la lista marca una diferencia frente a las tres ganadoras que la preceden.

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La organización no explica si la decisión responde a un ajuste administrativo, a una modificación en sus políticas de comunicación o a la relación con las exreinas. Hasta el 15 de noviembre de 2026, no existe un comunicado oficial que detalle los motivos.

La polémica coincide con la preparación de México para una nueva final internacional. El país vuelve a competir por la corona un año después del triunfo de Bosch, en medio de una conversación pública sobre el legado de las reinas mexicanas y el rumbo del concurso.

María Vargas representará a México en Miss Universo 2026

María Guadalupe Vargas Naranjo, de 28 años, representa a México en Miss Universo 2026. La originaria de Copalita, Zapopan, Jalisco, obtiene la corona nacional el 29 de agosto de 2026 durante la final de Miss Universo México realizada en Los Cabos.

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Vargas Naranjo es licenciada en Negocios Internacionales por el CUCEA de la Universidad de Guadalajara. También se presenta como empresaria con actividades en los sectores de skincare, alimentos y construcción, además de escritora.

Su recorrido en certámenes incluye un lugar en el Top 5 de Miss Jalisco 2018, el triunfo en Mexicana Universal Jalisco 2021 y su participación en Mexicana Universal 2022. La corona obtenida este año le da el pase a la competencia internacional.

La representante mexicana también publica el libro autobiográfico Miss Trouble: La reina de los problemas, en el que aborda prejuicios y experiencias personales durante su trayectoria en los concursos de belleza.

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María Vargas representará a México en Miss Universo 2026 (Instagram/ @mariavargas.n)

La final de Miss Universo 2026 está programada para este 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico. María Guadalupe Vargas Naranjo llega como una de las favoritas entre los seguidores mexicanos para buscar una nueva corona, después del triunfo de Fátima Bosch en 2025.