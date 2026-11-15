IAPA genera polémica con campaña sobre higiene íntima masculina y cuestiona prejuicios

Campaña Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA CDMX Oficial/FB)

Guardar

Una pregunta directa y poco convencional provocó conversación en redes sociales: “¿Te da miedo limpiarte el an*o qué?”. Con esta frase, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) de la Ciudad de México difundió una campaña que busca cuestionar los prejuicios relacionados con la masculinidad, la orientación sexual y la higiene íntima masculina.

La iniciativa plantea una reflexión sobre las razones por las que algunos hombres sienten resistencia o incomodidad ante una práctica básica de cuidado personal. Más allá de las cuestiones de higiene, el organismo puso sobre la mesa la influencia de los estereotipos de género y las ideas que se transmiten socialmente sobre lo que significa ser hombre.

PUBLICIDAD

A través de una serie de imágenes, el IAPA aborda la relación entre masculinidad, vergüenza y vulnerabilidad, con el objetivo de señalar cómo determinadas creencias pueden influir incluso en la manera en que los hombres se relacionan con su propio cuerpo.

IAPA cuestiona los prejuicios sobre la higiene íntima masculina

Campaña Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA CDMX Oficial/FB)

El planteamiento central de la campaña parte de una pregunta: ¿por qué algo tan básico como limpiarse el ano puede generar tanta resistencia en algunos hombres?

De acuerdo con el mensaje difundido por el instituto, para comprender esta conducta es necesario analizar cómo se construyen socialmente las ideas sobre la masculinidad desde la infancia.

La campaña señala que a muchos hombres se les enseña a evitar comportamientos considerados femeninos y a rechazar cualquier práctica que pudiera poner en duda su identidad masculina.

PUBLICIDAD

Bajo esta lógica, la masculinidad se convierte en una condición que debe demostrarse constantemente frente a los demás, incluso mediante acciones cotidianas relacionadas con el cuidado personal.

Sin embargo, el organismo cuestiona esta percepción con una afirmación contundente: la higiene no tiene género.

El mensaje busca separar las prácticas de autocuidado de las expectativas sociales que determinan cómo supuestamente deben comportarse los hombres para demostrar su masculinidad.

¿Limpiarse el ano está relacionado con la homosexualidad?

Campaña Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA CDMX Oficial/FB)

Uno de los puntos centrales de la campaña del IAPA es el prejuicio que relaciona el contacto con la región anal con la homosexualidad.

Esta creencia parte de la idea equivocada de que realizar determinadas prácticas de higiene podría poner en duda la orientación sexual de un hombre.

El instituto cuestiona directamente esta asociación y recuerda que la limpieza corporal no determina quiénes son las personas que generan atracción ni define su identidad sexual.

PUBLICIDAD

En otras palabras, limpiarse correctamente no hace a un hombre más o menos masculino, tampoco modifica su orientación sexual.

La campaña busca evidenciar cómo algunos prejuicios pueden convertir una actividad ordinaria en un motivo de vergüenza, particularmente cuando existe temor a las burlas o al juicio de otros hombres.

De esta manera, el IAPA plantea que la higiene íntima debe entenderse como parte del cuidado del cuerpo y no como una conducta relacionada con la orientación sexual.

Masculinidad, vergüenza y miedo al juicio de otros hombres

Campaña Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA CDMX Oficial/FB)

Otro de los mensajes de la iniciativa aborda las consecuencias de crecer bajo normas rígidas de masculinidad.

El organismo señala que algunos hombres aprenden desde pequeños a ocultar sus emociones, evitar mostrar vulnerabilidad y rechazar cualquier comportamiento que pueda interpretarse como una señal de debilidad.

PUBLICIDAD

Estas ideas pueden extenderse a diferentes aspectos de la vida cotidiana, incluida la relación con el propio cuerpo.

La campaña advierte que cuando la identidad masculina se construye a partir del rechazo de determinadas prácticas, incluso las acciones más sencillas pueden convertirse en motivos de incomodidad.

Además, plantea que el temor a ser juzgado por otros hombres puede reforzar estas conductas y dificultar que se hable abiertamente sobre el autocuidado, las emociones y la sexualidad.

Por ello, el mensaje no se limita a recomendar hábitos de higiene, sino que invita a cuestionar las reglas sociales que condicionan el comportamiento masculino.

PUBLICIDAD

“La higiene es autocuidado, no una prueba de heterosexualidad”

Campaña Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones en la Ciudad de México (IAPA CDMX Oficial/FB)

En la parte final de la campaña, el IAPA retoma su planteamiento principal: la masculinidad no depende de las partes del cuerpo que un hombre se atreve a limpiar.

La institución insiste en que la higiene íntima forma parte del autocuidado y no constituye una prueba de heterosexualidad.

Con la pregunta “¿Qué otras reglas absurdas aprendimos sobre lo que significa ser hombre?”, el organismo invita a los usuarios a compartir sus experiencias y reflexionar sobre los estereotipos que han acompañado su educación y convivencia social.

La iniciativa, identificada con la etiqueta #NosLateEscucharte, busca abrir un espacio de conversación sobre temas que habitualmente se evitan por vergüenza, prejuicios o temor a las críticas.

PUBLICIDAD

Así, el IAPA utiliza una frase provocadora para llevar una discusión sobre higiene masculina a un terreno más amplio: la necesidad de cuestionar los modelos tradicionales de masculinidad y reconocer que el cuidado personal no debería estar condicionado por estereotipos de género.