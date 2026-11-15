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México prepara un protocolo para recuperar y repatriar piezas arqueológicas y bienes culturales desde el extranjero

Cultura, SRE, INAH y Unesco elaboran un protocolo para repatriar y recuperar bienes culturales de México ante subastas, decomisos y ventas

Las dependencias federales, con apoyo técnico de la Unesco, preparan una guía para homologar la respuesta estatal ante piezas mexicanas ubicadas en otros países, incluidas situaciones como ventas, subastas y decomisos
Las dependencias federales, con apoyo técnico de la Unesco, preparan una guía para homologar la respuesta estatal ante piezas mexicanas ubicadas en otros países, incluidas situaciones como ventas, subastas y decomisos
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La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) avanzan en la elaboración de un protocolo para la repatriación y recuperación de bienes culturales, con el acompañamiento técnico de la Unesco. Así lo informaron las dependencias en un comunicado conjunto difundido el 14 de noviembre de 2026, fecha en la que se conmemora el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

El documento, que ya cuenta con un primer borrador, busca ordenar y homologar la forma en que el Estado mexicano actúa cuando localiza piezas de su patrimonio fuera del país.

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¿Qué es el “Protocolo para la Repatriación y Recuperación de Bienes Culturales”?

La ruta de trabajo inició el 26 y 27 de junio de 2025 en Hermosillo, donde representantes del INAH, la SRE y la Unesco definieron las líneas iniciales del documento
La ruta de trabajo inició el 26 y 27 de junio de 2025 en Hermosillo, donde representantes del INAH, la SRE y la Unesco definieron las líneas iniciales del documento

Se trata de una herramienta que normará el funcionamiento interno del INAH y la articulación entre sus distintas áreas. Su propósito es sistematizar procedimientos y unificar criterios para atender los bienes culturales localizados en el extranjero.

De acuerdo con el comunicado, el instrumento orientará la actuación coordinada de las autoridades ante situaciones como:

  • Ventas
  • Subastas
  • Aseguramientos
  • Decomisos
  • Incautaciones
  • Entregas voluntarias

Además, será un documento vivo: las dependencias precisaron que se actualizará de forma constante conforme cambien los contextos, las problemáticas y los marcos normativos nacionales e internacionales.

Un día para redoblar la protección del patrimonio

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, una fecha que, según el comunicado, invita a redoblar las acciones de protección del patrimonio material y a preservar los vínculos de identidad que este genera, al formar parte de un conjunto de relaciones históricas, sociales y comunitarias.

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En ese marco, las instituciones destacaron que el protocolo responde a un desafío compartido y que su elaboración se realiza con la participación de funcionariado experto nacional.

El marco internacional: la Convención de la Unesco

Las autoridades contemplan la recepción, el resguardo y el seguimiento de los objetos repatriados, al considerar que su llegada al lugar de origen inicia una nueva etapa para los pueblos vinculados
Las autoridades contemplan la recepción, el resguardo y el seguimiento de los objetos repatriados, al considerar que su llegada al lugar de origen inicia una nueva etapa para los pueblos vinculados

México es Estado Parte desde 1972 de la Convención de la Unesco sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales.

Ese tratado reconoce que los bienes culturales son fundamentales para la historia y la cultura de los pueblos y ofrece un marco común de acción basado en tres enfoques:

  • Prevención
  • Devolución y restitución
  • Cooperación internacional

Del taller en Hermosillo al encuentro en la capital

La construcción del protocolo ha seguido una ruta de trabajo por etapas.

El proceso comenzó con un taller sobre cooperación binacional para la recuperación y repatriación de bienes culturales, realizado el 26 y 27 de junio de 2025 en Hermosillo, Sonora. En esa reunión participaron representantes de las tres instituciones, que identificaron desafíos y establecieron las líneas iniciales para elaborar el documento.

Posteriormente, el 4 de noviembre de 2026 se llevó a cabo un segundo taller en la Ciudad de México. Participaron especialistas de los Centros INAH de:

  • Baja California
  • Baja California Sur
  • Sonora
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Nuevo León
  • Tamaulipas

También estuvieron presentes personal de las oficinas centrales del instituto y representantes de la SRE y de la Unesco en México.

Qué contempla el primer borrador

Durante el segundo taller se revisó un primer borrador que incluye, según el comunicado, los siguientes aspectos:

  • Marcos jurídico y normativo aplicables.
  • Competencias institucionales de cada dependencia.
  • Estrategias y lineamientos de actuación.
  • Procesos de identificación, documentación, recuperación, recepción, resguardo y seguimiento de los bienes culturales.

Con ello, las autoridades buscan contar con una guía clara que defina quién hace qué, y bajo qué reglas, cuando una pieza mexicana aparece en el extranjero.

Cooperación internacional como respuesta institucional

Las dependencias subrayaron que los avances reflejan la importancia de articular los mecanismos de cooperación internacional y de crear espacios de colaboración que permitan una respuesta institucional coordinada frente al tráfico ilícito de bienes culturales.

“El retorno no es el final”: acompañar a las comunidades

El comunicado cierra con un énfasis particular: el retorno de los bienes a sus lugares de origen no es el final de un proceso, sino el inicio de una nueva etapa de acompañamiento a las comunidades a las cuales pertenecen esas piezas.

Es decir, el protocolo no solo contempla la localización y recuperación de los objetos, sino también su recepción, resguardo y seguimiento, con la mirada puesta en los pueblos y comunidades vinculados con ellos.

Lo que se sabe y lo que sigue

Hasta el momento, las instituciones informaron que el protocolo se encuentra en proceso de formulación y que el primer borrador fue revisado en el taller del 4 de noviembre. El comunicado no precisa una fecha de publicación o entrada en vigor del documento.

Lo que sí establece es que el instrumento será actualizado de manera permanente, de acuerdo con la evolución de los contextos y de los marcos normativos nacionales e internacionales.

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