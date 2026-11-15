Más de 75 mujeres han sido asesinadas en el Atlántico durante 2026: Defensoría exige respuestas urgentes

La Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades del Atlántico fortalecer las medidas para prevenir las violencias contra las mujeres (Luisa González/Colprensa)

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La situación de violencia contra las mujeres en el Atlántico mantiene en alerta a las organizaciones sociales y a las autoridades. Los asesinatos registrados durante noviembre, incluidos los de varias mujeres y menores de edad, volvieron a poner sobre la mesa las dificultades para prevenir estos crímenes y garantizar la protección de quienes enfrentan situaciones de riesgo.

Entre los hechos recientes están los homicidios de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, en Malambo. A estos se suma el asesinato de Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y su hija de 14 años, en Soledad. También figuran los casos de Kelly Johana Villa Gómez, Shirley Patricia Payares Díaz y Estefany Paola Barraza de la Hoz, cuyos crímenes ocurrieron durante noviembre.

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Los asesinatos de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, de 14 y 17 años, ocurrieron en Malambo (Camila Díaz/Colprensa| TuBarco/Facebook)

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Nacional y a las autoridades del departamento adoptar medidas urgentes. La entidad advirtió que, durante 2026, se registran más de 75 mujeres asesinadas en el Atlántico, según reportes de organizaciones sociales y autoridades.

El organismo considera necesario reforzar las estrategias institucionales para evitar nuevos hechos de violencia, mejorar la atención a las víctimas y garantizar que los responsables sean identificados y llevados ante la justicia.

Las desapariciones también preocupan a las autoridades

A los homicidios se suma otro indicador que preocupa a la Defensoría: el número de mujeres y niñas cuyo paradero se desconoce. Las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, con corte a agosto de 2026, muestran que en el Atlántico había 154 personas reportadas como desaparecidas. De ese total, 82 eran mujeres, equivalentes al 53,2%.

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La situación resulta especialmente delicada entre la población menor de edad. De las mujeres desaparecidas, 60 eran niñas y adolescentes, mientras que 45 casos correspondían a menores entre los 12 y 17 años.

Para la entidad, estas cifras requieren respuestas institucionales que permitan actuar desde el momento en que se conoce una desaparición. Por eso insistió en la importancia de activar los mecanismos de búsqueda urgente y fortalecer las rutas de atención para las mujeres que puedan estar expuestas a amenazas.

Medicina Legal reportó 82 mujeres entre las 154 personas desaparecidas en el Atlántico hasta agosto de 2026 (Colprensa / El Universal)

La Defensoría también advirtió que algunas de las violencias registradas podrían estar relacionadas con estructuras criminales, disputas territoriales, extorsiones y ataques sicariales. En ese sentido, recordó que las investigaciones deben incorporar criterios específicos para identificar las circunstancias de cada crimen.

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“Toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género y debida diligencia”, señaló el organismo al insistir en la necesidad de que los procesos judiciales tengan en cuenta las condiciones particulares de estos hechos.

Piden resultados concretos de las autoridades

Las solicitudes de la Defensoría están dirigidas a la Gobernación del Atlántico, las alcaldías de Barranquilla, Soledad, Malambo, Baranoa y Sabanagrande, además de la Policía Nacional. A estas instituciones les pidió cumplir con acciones inmediatas y verificables los compromisos anunciados durante el Consejo de Seguridad con Enfoque de Género realizado el pasado 11 de noviembre.

Entre las medidas reclamadas están el fortalecimiento de las rutas de atención, la valoración oportuna de los riesgos y la activación de los mecanismos de búsqueda cuando se conozca la desaparición de una mujer o una niña.

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La Fiscalía General de la Nación también recibió un llamado para acelerar las investigaciones con perspectiva de género. La Defensoría pidió esclarecer los homicidios y determinar si existen posibles conexiones entre los crímenes y las estructuras criminales que operan en el departamento.

La entidad solicitó a la Fiscalía agilizar las investigaciones y esclarecer los posibles vínculos de los homicidios con estructuras criminales (Alcaldía de Barranquilla)

Por otra parte, el organismo solicitó al Gobierno Nacional tomar decisiones urgentes que permitan garantizar una institucionalidad con capacidad técnica y presupuestal para dirigir las políticas de prevención y atención de las violencias contra las mujeres. Esta petición se produce en medio de la incertidumbre por el traslado de las funciones del antiguo Viceministerio de las Mujeres al Ministerio del Interior. Finalmente, la Defensoría propuso convocar una mesa interinstitucional con organizaciones de mujeres, colectivos feministas y defensoras de derechos humanos.

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