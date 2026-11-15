Otro peaje en Huila dejó de operar por amenaza de bomba: desconocido dejó un vehículo abandonado y huyó

Las autoridades activaron protocolos de seguridad en la Ruta 45 por un automóvil abandonado en el peaje Los Cauchos. (@florencianoscom/X)

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Un vehículo abandonado en el carril siete del peaje Los Cauchos, en la vía que comunica Neiva y Campoalegre, llevó a las autoridades a activar protocolos de seguridad ante la posibilidad de que estuviera acondicionado con explosivos. El hecho provocó restricciones de tránsito en la Ruta 45 y la suspensión preventiva de operaciones en otros dos peajes del departamento de Huila.

Las primeras informaciones indicaron que un hombre llegó al lugar hacia la 1:00 a. m. del domingo 15 de noviembre, dejó el automóvil en la talanquera y escapó. Unidades de la Policía Nacional y del Ejército acudieron al sitio para inspeccionar el vehículo y neutralizar cualquier riesgo.

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Mientras avanzaban las verificaciones de los equipos antiexplosivos, el tránsito entre Neiva y Campoalegre quedó restringido en ambos sentidos. Las autoridades recomendaron tomar los corredores Neiva-Rivera-Riverita y Neiva-El Juncal-Betania-Hobo.

La concesionaria Ruta al Sur suspendió de forma preventiva la operación de Los Cauchos, Laberinto —en Gigante, sobre el tramo Hobo-Gigante— y Altamira, en el sur del departamento. Los tres puntos hacen parte del corredor que conecta Neiva con el sur del Huila.

La concesionaria Ruta al Sur suspendió de manera preventiva la operación en los peajes Los Cauchos, Laberinto y Altamira. (@florencianoscom/X)

Casi al tiempo en que el hombre abandonó el vehículo. en otro punto del departamento se vivió una fuerte detonación en otro puesto de cobro para vehículos.

Hacia las 12:40 a. m del domingo, una moto bomba estalló en el peaje ubicado en el kilómetro 2 de la vía entre Neiva y Aipe, en el corredor que une al Huila con Bogotá. La detonación no dejó muertos ni heridos, aunque causó daños en las casetas de cobro y en parte de la infraestructura, por lo que la carretera hacia la capital colombiana fue cerrada de manera temporal.

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De acuerdo con la información preliminar, dos hombres llegaron al peaje, abandonaron la motocicleta y huyeron antes de la explosión. El estallido se escuchó en varios sectores de Neiva y motivó el despliegue de la Policía Metropolitana y los organismos de emergencia, que aseguraron el área e iniciaron inspecciones para establecer cómo fue instalado el artefacto e identificar a los responsables.

El Instituto de Transportes y Tránsito del Huila informó que la restricción en el tramo Neiva-Bogotá, a la altura del peaje de Neiva, obedecía a “motivos de seguridad”. La entidad pidió a los conductores consultar los canales oficiales antes de desplazarse.

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La explosión de una moto bomba causó daños en la infraestructura del peaje ubicado entre Neiva y Aipe. (VisualesIA)

El peaje atacado con la motocicleta no pertenece a la operación de Ruta al Sur. Hace parte del corredor Neiva-Aipe-Castilla-Espinal-Girardot, un contrato de la Agencia Nacional de Infraestructura que conecta la capital huilense con Girardot, en Cundinamarca.

El Huila acumula ataques contra policías, militares, transporte y peajes

La explosión en Neiva ocurrió dos semanas después de un atentado en la zona rosa de Algeciras. La noche del 31 de octubre, un explosivo que, según la Policía, al parecer había sido instalado en una motocicleta mató al patrullero Julián Esmith Castaño López e hirió a seis personas: dos policías y cuatro civiles.

Tras ese ataque, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó reforzar la presencia de la Fuerza Pública e intensificar las operaciones militares en el departamento.

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El 2 de octubre, un ataque con drones en Aipecito, zona rural de Neiva, causó la muerte de un soldado profesional. Durante ese mes, estaciones de Policía de Aipe, Palermo y Teruel fueron atacadas con drones cargados de explosivos; en Palermo, dos uniformados resultaron heridos.

Un atentado con explosivos en Algeciras causó la muerte del patrullero Julián Esmith Castaño López y dejó seis heridos. (@florencianoscom/X)

La violencia también afectó al transporte. Dos buses de la empresa Coomotor fueron incendiados el 29 de septiembre y el 11 de octubre; uno de ellos fue atacado en la vía entre La Plata y La Argentina, después de que sus pasajeros fueron obligados a bajar.

El 14 de octubre, un camión que transportaba bebidas fue interceptado e incinerado en la vereda Vilaco, en Campoalegre. Estos hechos ocurrieron antes de las restricciones aplicadas este domingo en los peajes del corredor vial del Huila.

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Durante la misma madrugada, otro artefacto explosivo detonó en el peaje Pipiral, en la vía Bogotá-Villavicencio, a unos 15 kilómetros de Villavicencio, Meta. La explosión dañó las taquillas y los vidrios de viviendas cercanas.

La concesionaria Coviandina cerró el paso en sentido Villavicencio-Bogotá e informó que no hubo trabajadores ni usuarios lesionados. Tras las inspecciones, el tránsito fue habilitado en ambos sentidos por la antigua calzada. Ese peaje ya había sufrido dos ataques con explosivos en diciembre de 2023.