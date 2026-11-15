SpaceX hizo historia al recuperar la nave orbital, pero hubo una falla clave: las lecciones de la misión

SpaceX logró por primera vez la vuelta segura de Starship

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El sábado fue un día histórico para la carrera espacial, ya que SpaceX logró recuperar por primera vez un cohete orbital. La recuperación de la nave orbital Ship en la torre de Starbase marcó un avance inédito al volver al punto desde donde despegó y quedar sostenida por los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento.

La escena mostró el potencial de un sistema pensado para volver a volar, pero también dejó pendiente el objetivo decisivo: recuperar todo el cohete, inclusive el propulsor o primera etapa llamada Super Heavy.

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La diferencia entre ambos resultados del vuelo 15 de Starship estuvo en el momento y en el tipo de desafío que afrontó cada vehículo.

La nave Ship completó una misión de más de 22 horas, desplegó 26 satélites Starlink V3 y regresó a Starbase, en el sur de Texas, donde los brazos mecánicos de la torre la sostuvieron por primera vez. El propulsor Super Heavy, en cambio, abortó su regreso apenas seis minutos y medio después del despegue, se desvió hacia el Golfo de México y explotó sobre el agua tras la activación del sistema de terminación de vuelo.

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El contraste no implica que una etapa funcionó por completo y la otra falló sin más. Cada una siguió un perfil de misión distinto.

El poderoso cohete Starship despega desde Starbase en Texas, EEUU - REUTERS/Steve Nesius

Super Heavy debía retornar desde una posición relativamente cercana a la costa, después de separar la nave orbital, y ejecutar una secuencia muy breve de maniobras propulsivas hasta quedar suspendido frente a la torre. Ship debía alcanzar la órbita terrestre baja, permanecer allí durante 14 vueltas al planeta, soportar la reentrada y efectuar una aproximación de precisión al mismo lugar.

La misión despegó el viernes 13 de noviembre a las 22:47 GMT. Los 33 motores Raptor 3 del conjunto generaron más de 18 millones de libras de empuje. Dos minutos y medio después, Super Heavy apagó sus motores principales y liberó a Ship. Desde ese instante, los dos componentes enfrentaron trayectorias separadas y objetivos independientes: la nave continuó rumbo a la órbita, mientras el propulsor inició el camino de regreso hacia la costa de Texas.

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El programa buscaba por primera vez una recuperación completa de un sistema orbital de SpaceX. La compañía ya recuperó tres propulsores Super Heavy de la versión V1 y reutilizó dos en lanzamientos posteriores. Sin embargo, nunca había sostenido la nave Ship con los brazos de la torre.

La etapa superior exige una recuperación más compleja porque viaja a una velocidad mayor, permanece expuesta al vacío y atraviesa la atmósfera tras una misión orbital.

Ship contó con horas de controles antes de afrontar el regreso a la torre

Los 33 motores Raptor impulsaron el despegue del sistema, un motor falló tras la separación entre Super Heavy y la nave Ship orbital - REUTERS/Steve Nesius

Tras la separación, Ship encendió sus propios motores Raptor y alcanzó una trayectoria orbital. La primera ignición concluyó cerca de ocho minutos después del despegue. Una segunda maniobra, de unos 20 segundos, la ubicó a cerca de 275 kilómetros de altitud a los 26 minutos y 10 segundos de vuelo.

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La inserción orbital representó el primer requisito para el objetivo principal de Ship: demostrar que una nave que transportó carga al espacio puede volver a su lugar de partida.

Durante la misión, liberó 26 satélites Starlink V3, unidades de nueva generación destinadas a ampliar la capacidad de la red de internet de la compañía. Según el plan de vuelo, ese lote aporta un terabit de capacidad de datos, un volumen que SpaceX equiparó con la capacidad de diez lanzamientos de satélites Starlink V2 a bordo de cohetes Falcon 9.

El vuelo 15 llevó 26 satélites Starlink V3 a órbita terrestre baja, tres de ellos revisaron con cámaras el escudo térmico de Ship (SpaceX)

Tres satélites liberados incluyeron cámaras dirigidas hacia la nave. Su tarea consistió en revisar el escudo térmico y otros sectores externos después del ascenso. Las imágenes ofrecieron una fuente adicional de información para los equipos de vuelo, que debían decidir si Ship reunía las condiciones necesarias para entrar en la atmósfera y dirigirse a Starbase.

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La misión contempló tres oportunidades para abandonar ese plan y efectuar un descenso alternativo en el océano Pacífico.

Las ventanas de decisión se ubicaron poco después del despliegue de los satélites, a las siete horas y 15 minutos de misión, y a las 20 horas y 41 minutos. Ese esquema dio tiempo para examinar la telemetría, evaluar la integridad de los equipos y revisar el comportamiento de la nave en órbita. A diferencia de Super Heavy, que afrontó su retorno pocos minutos después de despegar, Ship contó con una larga fase de verificación antes de asumir el tramo más delicado.

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Los cuatro flaps de Ship corrigieron su recorrido durante el descenso, la ruta evitó ciudades del valle del Río Grande antes de llegar a Starbase - REUTERS/Steve Nesius

La desorbitación comenzó unas 21 horas y 36 minutos después del lanzamiento, con un encendido de alrededor de 10 segundos. La maniobra modificó la trayectoria de la nave y la encaminó hacia el sur de Texas. Unos 35 minutos después, Ship entró en capas más densas de la atmósfera. Allí, las losetas térmicas debían proteger la estructura del calor generado por la fricción con el aire a velocidades hipersónicas.

SpaceX introdujo cambios en esa protección para el vuelo 15. Los ajustes incluyeron refuerzos en los puntos de anclaje de las losetas, correcciones para impedir el acceso del plasma a sectores detrás de la cobertura y piezas curvas en una superficie exterior más amplia. Estas modificaciones buscaron reducir el calentamiento que surge en las separaciones entre losetas. Una recuperación repetible exige que el vehículo atraviese cada fase sin daños que obliguen a una reconstrucción extensa.

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Durante el descenso, cuatro aletas móviles controlaron la posición y el recorrido de Ship dentro de un corredor definido. La ruta evitó las ciudades principales del valle del Río Grande, pasó al norte de South Padre Island y efectuó un giro sobre el Golfo de México antes del retorno a Starbase.

La aproximación final culminó con el encendido de los motores y el encuentro con los brazos de la torre, conocidos de forma informal como mechazillas o palillos. El resultado confirmó que los sistemas de protección térmica, guiado, navegación, control, propulsión y coordinación con la plataforma respondieron.

Super Heavy explotó porque no podía volver con seguridad

El propulsor regresó seis minutos y medio después del despegue, pero una interrupción automática lo envió hacia el Golfo de México - REUTERS/Joe Skipper

El descenso de Super Heavy siguió una lógica opuesta. Su regreso empezó poco después de la separación de etapas. El vehículo debía ejecutar un encendido de retorno para reducir su velocidad y corregir su rumbo hacia Starbase; después, una maniobra de aterrizaje y una aproximación vertical que lo dejara al alcance de los brazos de la torre.

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Los 33 motores Raptor funcionaron según lo previsto durante el ascenso. Sin embargo, uno falló después de la separación, cuando el propulsor giró para iniciar su maniobra de retorno. Dan Huot, portavoz de SpaceX, precisó que 32 de los 33 motores participaron en ese encendido. La pérdida de un motor no explica por sí sola la interrupción, puesto que el sistema posee capacidad para continuar con un número menor de motores, pero integró un contexto técnico que los equipos deberán examinar.

El punto decisivo surgió durante los últimos momentos del descenso. El sistema de guía, navegación y control, conocido por las siglas GNC, detectó que el propulsor no se encontraba en la posición adecuada para proseguir hacia la captura. Ese sistema compara de forma constante el estado real del vehículo con la trayectoria prevista. Si la diferencia supera los márgenes establecidos, la prioridad deja de ser el aterrizaje y pasa a ser la protección de la torre, el personal y las comunidades próximas.

La torre de Starbase usó sus brazos mecánicos para sostener la etapa superior, una maniobra que evita instalar patas de aterrizaje en Ship (SpaceX)

“Inicialmente teníamos previsto aterrizar, pero en los últimos momentos del aterrizaje en la costa, el cohete propulsor abortó la misión debido a un problema de navegación y control que detectó, lo que provocó un aterrizaje de emergencia en alta mar”, afirmó Huot. El vehículo se apartó de la zona de Starbase y se encaminó hacia una zona de contingencia sobre el Golfo de México, lejos de la infraestructura terrestre.

La maniobra demostró que el aborto no fue una decisión tardía tomada desde tierra ante una explosión ya inevitable. La propia arquitectura de seguridad del propulsor identificó la condición anómala y ordenó cancelar el atrapado. El GNC no originó necesariamente la desviación; activó la respuesta prevista ante un desajuste de posición o trayectoria. Esa distinción resulta central para comprender por qué SpaceX considera el incidente objeto de investigación y no atribuye el fallo al sistema que emitió la alerta.

“Anoche les fallé a nuestros operadores de GNC del propulsor. No fue un problema del GNC lo que nos impidió regresar. El GNC activó la interrupción; estaba haciendo lo que debía hacer. Básicamente, detectó que el propulsor no estaba en el lugar correcto para proceder con la captura, realizó una interrupción automática y luego se dirigió a la zona de amerizaje en alta mar”, informaron.

SpaceX busca reutilizar las dos etapas de Starship para aumentar la frecuencia de lanzamientos, con misiones hacia la Luna y Marte (SpaceX)

Después del desvío, Super Heavy realizó un vuelo estacionario, apagó los motores y activó el sistema de terminación de vuelo, o FTS. Ese mecanismo destruye el vehículo cuando los sistemas concluyen que no puede continuar una trayectoria segura. El propulsor explotó pocos metros por encima de las olas, unos seis minutos y medio después del despegue. La pérdida ocurrió en el área prevista para contingencias, no junto a la torre ni sobre una zona poblada.

La investigación deberá establecer cómo surgió la diferencia entre la trayectoria esperada y la posición detectada por el GNC. SpaceX aún no detalló si el origen estuvo en la navegación, en el control, en la respuesta de los motores, en sensores o en la interacción entre varios sistemas.

El próximo vuelo 16 ofrecerá la próxima ocasión para intentar una recuperación completa, mientras la compañía analiza los datos y conserva el éxito de Ship como una referencia para sus futuras misiones orbitales.