Asesinan al periodista Eduardo Flores Salado en Acapulco: fiscalía de Guerrero abre carpeta de investigación

(Crédito: Federación de Periodistas de Acapulco)

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La Fiscalía de Guerrero abrió una investigación por homicidio calificado tras el asesinato del periodista Eduardo Flores Salado, cuyo cuerpo fue localizado la noche del sábado 14 de noviembre en Acapulco.

El reportero fue encontrado en la colonia Canuto Noguera, cerca del poblado de La Sabana, con aparentes signos de estrangulamiento, de acuerdo con reportes de medios locales.

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La identidad de la víctima fue confirmada por la Federación de Periodistas de Acapulco, organización que difundió un mensaje de condolencias por la muerte de su compañero.

Este domingo 15 de noviembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que inició una carpeta de investigación por el homicidio de Eduardo “N”, ocurrido en el municipio de Acapulco de Juárez.

Como parte de las primeras diligencias, agentes de la Policía Investigadora Ministerial y personal de los servicios periciales comenzaron la recolección de indicios para esclarecer los hechos. La institución señaló que continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias del crimen e identificar a quien o quienes resulten responsables.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han establecido si el asesinato tiene relación con el trabajo periodístico de Flores Salado. Tampoco han precisado cómo ocurrió la agresión.

Una trayectoria de más de dos décadas en prensa y radio

Flores Salado desarrolló una trayectoria profesional en medios impresos y radiofónicos. Al momento de su asesinato colaboraba en Enfoque Informativo y anteriormente formó parte de la redacción del periódico Novedades de Acapulco. También participó como miembro fundador de la organización Prensa Rosa.

Eduardo Flores Salado era una persona reconocida en el gremio periodístico de Acapulco. (Crédito: redes sociales)

Después de conocerse el homicidio, periodistas, colegas y amigos externaron sus condolencias y destacaron su trayectoria, alegría, entrega y compromiso con el ejercicio periodístico.

La Federación de Periodistas de Acapulco se sumó a las expresiones de duelo y reconoció públicamente a Flores Salado como integrante del gremio.

La investigación permanece en manos de la Fiscalía estatal, que hasta este domingo no había comunicado avances sobre la identificación de posibles responsables ni sobre el móvil del homicidio.

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