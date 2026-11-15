Abelardo de la Espriella pidió la salida de Jaime Vives de Coljuegos tras presuntas irregularidades en su título: “Nadie tiene corona”

En su cuenta oficial de X, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que ningún funcionario tendrá el cargo garantizado durante su Gobierno (Isaac Bechara/Presidencia-seguimiento.co)

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El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, pidió la salida de Jaime Vives de la dirección de Coljuegos tras cuestionar actuaciones que, según afirmó, contradicen las directrices de su administración.

El mandatario se pronunció en su cuenta oficial de X, en la que citó una publicación de Infobae Colombia sobre las presuntas irregularidades en su título de especialista en Alta Gerencia, hecho denunciado por la senadora Jennifer Pedraza y que motivó la respuesta de la Universidad del Magdalena.

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De la Espriella sostuvo que ningún funcionario tiene garantizada su permanencia en el Gobierno y aseguró que todos estarán bajo evaluación hasta el 7 de agosto de 2030.

Abelardo de la Espriella sostuvo que ningún funcionario tiene garantizada su permanencia en el Gobierno (@ABDELAESPRIELLA/X)

El jefe de Estado afirmó que la forma en que actuó Jaime Vives y la creencia de que lo permitiría evidencian, según él, una “absoluta desconexión” del funcionario con la realidad y las directrices que ha impartido.

“Se nota que el doctor Vives no me conoce. Creer que se puede actuar de esta manera en mi gobierno y pensar que yo voy a permitirlo evidencia la absoluta desconexión de este funcionario con la realidad y con las directrices claras que he impartido”, expresó.

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Abelardo de la Espriella aseguró que, durante su administración, nadie tendrá corona. “En la Patria Milagro no hay lugar para este tipo de actuaciones. ¡Aquí la extrema coherencia se respeta y se cumple!“. aseveró.

El mandatario colombiano indicó que todos los funcionarios del Gobierno están en periodo de prueba hasta el 7 de agosto de 2030.

“En la era del Tigre, todos los funcionarios están en período de prueba hasta el 7 de agosto de 2030. Nadie tiene el cargo asegurado”, afirmó.

Abelardo de la Espriella afirmó que Jaime Vives debe dejar la dirección de Coljuegos porque, según dijo, no basta con actuar dentro de la legalidad: también se debe proceder con ética.

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El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que Jaime Vives debe dejar la dirección de Coljuegos (Cristian Bayona/Colprensa)

“Vives tiene que irse de la dirección de Coljuegos. No basta con que lo que se haga sea legal; también debe ser ético”, puntualizó.

Detalles de lo ocurrido

La Universidad del Magdalena respondió a la denuncia de la senadora Jennifer Pedraza sobre el título de especialista en Alta Gerencia de Jaime Gregorio Vives Pinedo, presidente de Coljuegos. La congresista sostuvo que el posgrado se expidió en un plazo de 21 días.

“El verdadero milagro: un título de posgrado en 21 días. Jaime Vives, director de @ColjuegosCo, pagó casi 15 millones de pesos (ver facturas) por un posgrado exprés para que @ABDELAESPRIELLA lo pudiera nombrar en su cargo”, escribió Pedraza en X.

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La universidad indicó que expidió el título el 8 de septiembre de 2026, tras un proceso de matrícula y reconocimiento académico amparado en sus normas internas.

La congresista Jennifer Pedraza Sandoval aseguró que Jaime Vives no aparece graduado de la especialización en el Ministerio de Educación (@JenniferPedraz/X)

La institución precisó que Vives accedió al Programa de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes, creado en 2018 y actualizado en 2025. El mecanismo permitió valorar conocimientos y habilidades adquiridos durante su trayectoria educativa, laboral y profesional.

“Este programa responde a una concepción de la educación a lo largo de la vida, promovida internacionalmente por organismos como la Unesco”, señaló la entidad.

La Especialización en Alta Gerencia contaba con 26 créditos y nueve asignaturas. El consejo de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas aprobó, el 12 de agosto de 2026, un plan que contemplaba el reconocimiento excepcional de hasta 23 créditos.

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En el expediente de Vives, el consejo autorizó el 19 de agosto el reconocimiento de 23 créditos, equivalentes al 88,46% del programa. La revisión consideró certificaciones laborales, antecedentes de formación y documentos aportados por el funcionario.

Los tres créditos restantes correspondían a Finanzas Sostenibles y Fintech. Vives cursó esa materia con estudiantes del período 2026-II, asistió a las jornadas del 28 y 29 de agosto y aprobó los trabajos requeridos.

Jennifer Pedraza Sandoval reveló el diploma de Jaime Vives de la especialización en Alta Gerencia (@JenniferPedraz/X)

El grado figuró en el Acta 162-9-2026 y en el Registro 89-162. La universidad añadió que el grado por ventanilla permitió otorgar títulos fuera del calendario ordinario y afirmó que los datos internos y los reportes al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies) tenían tiempos de actualización distintos.

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