Luz Stella Murgas anticipó una propuesta fiscal de la Andi y cuestionó las reformas tributarias: “Eso afecta la decisión de inversión”

Luz Stella Murgas afirmó que el país requiere corregir el déficit y la deuda, aunque advirtió que el recorte del gasto público no resolverá por sí solo la situación fiscal (@luzstellamurgas/X)

Guardar

Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), sostuvo que el ajuste fiscal debe atender las necesidades inmediatas de recursos del Estado sin dejar de lado condiciones para la inversión y el crecimiento económico, y cuestionó la frecuencia de las reformas tributarias y los costos de la energía para la industria.

En una entrevista con El Tiempo, Murgas afirmó que existe un consenso sobre la necesidad de corregir el déficit y la deuda, aunque consideró que el recorte del gasto público no bastaría para resolver el estado de las finanzas públicas. “Hay un consenso nacional sobre la necesidad de un ajuste fiscal para equilibrar el déficit y la deuda”, dijo.

PUBLICIDAD

La dirigente sostuvo que el crecimiento económico debe ser parte de la respuesta fiscal, a partir de inversiones y medidas que mejorarán la competitividad del país.

Luz Stella Murgas sostuvo que el ajuste fiscal debe atender las necesidades inmediatas de recursos del Estado (@luzstellamurgas)

Murgas señaló que la Andi aportará una propuesta técnica para discutir la ley de rescate. Según explicó a El Tiempo, la Junta de Dirección Nacional del gremio creó un comité accidental, mientras el equipo técnico avanza en la evaluación de impactos y proyecciones. La empresaria agregó que el texto será consultado con los distintos actores involucrados antes de su presentación.

La estabilidad de las reglas fue uno de los reclamos del empresariado

Para la nueva presidenta de la Andi, la reactivación industrial depende de mejoras en competitividad, disponibilidad de energía, seguridad jurídica y condiciones de seguridad física. En ese sentido, alertó sobre los efectos de la falta de gas y electricidad suficientes sobre los costos de producción.

PUBLICIDAD

“No tener suficiente oferta de energía eléctrica y gas nos ha llevado a importar, con un impacto en los costos de producción”, sostuvo. Murgas añadió que el país no contaba con la oferta de energía firme ni de gas necesaria para cubrir las necesidades de la economía.

En su diagnóstico, mencionó la entrada prevista de dos plantas para sumar gas importado: una de pequeña escala en Buenaventura, que entraría a finales de ese mes, y otra de mayor escala en Cartagena, proyectada para febrero. Además, afirmó que desde octubre se habían agregado 58 millones de pies cúbicos por la planta SPEC.

PUBLICIDAD

“El reto es la competitividad, porque estamos sujetos a la volatilidad del mercado internacional”, expresó. De acuerdo con la dirigente, esos proyectos permitirían atender el suministro durante el fenómeno de El Niño, aunque persistiría el desafío de los precios.

Murgas también cuestionó los cambios reiterados en materia impositiva. “Hemos tenido reformas tributarias casi cada dos años en lo que va del siglo, y por supuesto eso afecta la decisión de inversión”, afirmó en la entrevista.

Luz Stella Murgas alertó sobre los efectos de la falta de gas y electricidad suficientes sobre los costos de producción (Luis Jaime Acosta/REUTERS)

La presidenta de la Andi mencionó a El Tiempo que el sistema tributario contempla gravámenes sobre las utilidades y otros vinculados a la actividad económica, como el cuatro por mil, los parafiscales, el impuesto al patrimonio y el impuesto de industria y comercio. Consideró que se trata de una discusión estructural.

PUBLICIDAD

Sobre la negociación del salario mínimo, Murgas evitó plantear una cifra y propuso una discusión basada en los indicadores de inflación y productividad, así como en las posiciones del Gobierno, los sindicatos y los pensionados.

“Colombia necesita que los trabajadores tengan mejores ingresos y proteger la fuente de empleabilidad”, señaló. La dirigente afirmó que el debate debe considerar tanto la capacidad adquisitiva de los trabajadores como la necesidad de proteger el empleo y las oportunidades para los jóvenes.

Al referirse al concepto de salario mínimo vital, dijo que formaría parte de la conversación, aunque pidió trabajar sobre los criterios ya establecidos en la ley. Para Murgas, esa discusión también tiene relación con la ley de rescate.

PUBLICIDAD

Luz Stella Murgas evitó anticipar una cifra para el salario mínimo y planteó que la negociación debe considerar la inflación, la productividad y las posiciones del Gobierno, los sindicatos y los pensionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresaria planteó además que las compañías debían incorporar dos factores a sus planes de mediano y largo plazo: la digitalización y los riesgos internacionales derivados de los conflictos geopolíticos. Según dijo a El Tiempo, esos elementos ya forman parte del nuevo orden global y deben tenerse en cuenta en la planeación industrial y las políticas públicas.