Final feliz tras 15 horas de angustia en el Pirineo de Girona: los bomberos rescatan al menor que se había perdido durante una excursión

Bomberos de la Generalitat de Cataluña en una imagen de archivo. (Xavi Hurtado / Europa Press)

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Tras una noche al raso y horas de búsqueda en el Pirineo de Girona, la angustia ha dado paso al alivio: los Bomberos de la Generalitat han localizado sano y salvo al menor de 12 años que había desaparecido el sábado por la tarde cuando realizaba una caminata por el paso de montaña Coll de Banyuls-Rabós, entre Cataluña y Francia, con un grupo excursionista de Salt. Dotaciones terrestres, la unidad de drones, la unidad canina y el grupo de actuaciones especiales de los bomberos han trabajado durante toda la noche en las tareas de búsqueda del chico.

“Hemos localizado al menor que buscábamos en el Coll de Banyuls. El helicóptero de rescate, con la unidad GRAE (grupo de actuaciones aspeciales) realizará las maniobras para evacuarlo de la zona”, han informado los Bomberos de la Generalitat en su perfil de la red social X. El joven, integrante del Agrupament Escolta i Guia Can Tona de Salt (Girona), ha sido encontrado sobre las 09:30 horas de este domingo.

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Se encuentra en buen estado

El menor se perdió alrededor de las 18:30 horas del sábado, mientras participaba en una salida con su grupo excursionista por este paso de montaña, que une el municipio gerundense de Rabós con la localidad francesa de Banyuls-sur-Mer, a través del macizo de la Albera. Se trata de un paso de una zona frecuentada por senderistas y ciclistas.

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Durante toda la noche, un amplio dispositivo de emergencia ha rastreado la zona con equipos especializados. Aunque el menor pasó la noche a la intemperie, las primeras informaciones indican que se encuentra en buen estado de salud.