Ataque sicarial durante la inauguración de una boutique de una influenciadora en Sucre: un reconocido ganadero salió herido

El dueño de la Ganadería Pekín y pareja de la influencer Keisy Díaz recibió varios impactos de bala y fue trasladado a un centro médico (kdf__boutique/IG)

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Un ataque en el municipio de San Pedro dejó herido a un ganadero y alteró la inauguración de la boutique KDF, propiedad de la influencer Keisy Díaz, durante una presentación del cantante Kevin Rangel.

El hecho ocurrió en la noche del sábado 14 de noviembre en San Pedro, Sucre. Un grupo de hombres armados llegó al sector donde se realizaba el festejo y, según reportes preliminares, se registró un intercambio de disparos a pocas cuadras de una estación de Policía.

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El hombre lesionado sería la pareja de Díaz, Jaime Troncoso, un ganadero de la región que figura como propietario de Ganadería Pekín. Medios locales informaron que recibió varios impactos de bala y fue trasladado a un centro asistencial.

La información conocida hasta el momento no permite establecer quiénes participaron en el ataque ni precisar el estado de salud del ganadero. Las primeras versiones indican que el artista habría sido el objetivo del atentado, Troncoso recibió varios impactos de bala y fue llevado a un centro asistencial.

La investigación policial todavía busca esclarecer la identidad de los atacantes y si la influencer Keisy Díaz sufrió lesiones (kdf__boutique/IG)

El cantante Kevin Rangel se encontraba en el lugar como parte de la actividad de apertura del negocio. Tras lo ocurrido, utilizó sus redes sociales para afirmar que está bien y que salió ileso del ataque.

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Las versiones iniciales sostienen que los hombres armados llegaron a la calle donde se desarrollaba el evento. El ataque ocurrió cerca de la Estación de Policía, aunque todavía no se conocen los motivos ni los responsables.

Otro de los heridos sería el comerciante Ember Vergara, cuyo establecimiento está ubicado frente al sitio de los hechos. De acuerdo con la información preliminar, una bala perdida lo habría alcanzado durante la balacera.

La situación generó preocupación entre los asistentes a la inauguración y entre los seguidores del artista. La presencia de Rangel en la boutique formaba parte de una presentación musical prevista para la apertura del local.

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El comerciante Ember Vergara resultó herido por una bala perdida frente a su propio local (kdf__boutique/IG)

Las autoridades no han establecido cómo se produjo el atentado

Las primeras versiones de El Universal y El Meridiano indicaron que los hombres armados llegaron hasta el lugar de la celebración antes de que comenzaran los disparos.

Algunos reportes mencionaron un posible intercambio de disparos. Esa versión todavía no cuenta con una confirmación oficial de las autoridades.

La cercanía del lugar con la Estación de Policía forma parte de los elementos conocidos sobre el caso. Aun así, no se informó si los uniformados intervinieron durante el ataque o después de que Troncoso resultó herido.

El diario El Universal publicó que los disparos ocurrieron en la calle donde se llevaba a cabo el aniversario. El medio no consignó una hipótesis oficial sobre el móvil del atentado.

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El Meridiano también incluyó entre las versiones preliminares la posibilidad de que hubiera existido un cruce de disparos. La publicación aclaró que las circunstancias exactas seguían sin establecerse.

Las autoridades desplegaron operativos para identificar y capturar a quienes participaron en el ataque. La investigación busca determinar si el atentado estaba dirigido contra el cantante y reconstruir cómo se produjo el intercambio de disparos.

El ataque a tiros ocurrió la noche del sábado 14 de noviembre y dejó un saldo de al menos dos personas heridas (kdf__boutique/IG)

Atentan contra líder comunal de Sucre, Cauca, y roban vehículo de la Defensoría del Pueblo

Cristian Julián Gómez Velasco, presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sucre, en el sur del Cauca, salió ileso de un atentado armado en la vía Panamericana. El ataque ocurrió cuando viajaba desde Popayán hacia Sucre para atender compromisos de representación comunitaria.

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El líder comunal fue atacado con arma de fuego durante la madrugada del jueves 12 de noviembre, mientras recorría el corredor internacional. Los integrantes de su esquema de seguridad, asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), lo retiraron del lugar y lograron ponerlo a salvo.

El atentado contra Gómez Velasco se produjo en medio de un desplazamiento por la vía Panamericana entre Popayán y Sucre. La intervención de sus escoltas evitó que el dirigente resultara herido, aunque el ataque volvió a poner el foco sobre los riesgos que enfrentan los representantes comunitarios en la región.

El dirigente ha desarrollado parte de su trayectoria en espacios de participación juvenil. En ese ámbito ocupó los cargos de consejero municipal y consejero departamental de Juventud.

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Más adelante, trasladó su actividad a las organizaciones de base. Gómez Velasco llegó a presidir la Junta de Acción Comunal de la vereda El Retiro.

Actualmente encabeza la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Sucre, una función desde la que representa a sectores rurales y acompaña iniciativas para gestionar soluciones a las necesidades de los habitantes del municipio.

Desde el movimiento comunal esperan que las autoridades investiguen las circunstancias del atentado. También piden que se identifique a los responsables y se determinen las motivaciones de la acción armada.