Abelardo de la Espriella sería investigado por trato a alias Primo Gay tras su captura: juez compulsó copias a la Comisión de Acusación

Un juez de garantías compulsó copias a la Cámara de Representantes para investigar al presidente Abelardo de la Espriella tras el careo con alias Primo Gay. (@ABDELAESPRIELLA/X)

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En medio de la audiencia de legalización de captura contra Néider Yesid Uñates López, alias Primo Gay, un juez de la República tomó una sorpresiva decisión contra el presidente Abelardo de la Espriella luego del video en el que se enfrentó cara a cara con el cabecilla criminal.

Según el juez ambulante con función de control de garantías de Antioquia, las fuertes palabras expresadas por el jefe de Estado y que fueron publicadas a través de sus cuentas oficiales, serían suficientes para abrir una investigación en su contra, por lo que compulsó copias a la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes para que abran un caso.

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Entre los motivos del Togado se señaló que las expresiones de De la Espriella serían denigrantes y fuera del proceso legal de captura. Además, según información revelada por la revista Semana, el juez por poco otorga la libertad al lider criminal, al parecer, por tratarse de una supuesta captura ilegal

“Compulsar copias a Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que dentro de sus ámbitos de competencia constitucional examine las presuntas intervenciones del presidente de la República y la exhibición pública del ciudadano Néider Yesid Uñates López y de Esneider Errón Serna, realizada en la ciudad de Montería, al parecer el día de ayer 14 de noviembre del 2026, frente a unas expresiones totalmente despectivas en contra de estos ciudadanos que afectaron su dignidad humana”, fueron las palabras del juez durante la diligencia.

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El video documenta la presentación y el traslado de alias Primo Gay y alias Pata de Palo, capturados bajo custodia por miembros de las fuerzas militares y policiales de Colombia (@ABDELAESPRIELLA/X)

La actuación busca establecer si los hechos registrados en el video, en el que De la Espriella tuvo un careo con alias Primo Gay, dan lugar a una investigación. La decisión no equivale a una declaración de responsabilidad del mandatario.

La Procuraduría deberá establecer responsabilidades disciplinarias

El juez también ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación para que determine si servidores públicos incurrieron en faltas disciplinarias al autorizar, organizar, ejecutar o permitir la exhibición de los detenidos ante medios de comunicación en Montería.

“Establezca, si es necesario, la identidad y la participación de funcionarios públicos que presuntamente ordenaron la autorización, organizaron o ejecutaron esa exhibición de los capturados ante medios de comunicación en el municipio de Montería”, señaló el funcionario judicial durante la audiencia.

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La verificación deberá establecer quiénes participaron en esa decisión y cuál fue su intervención. El llamado del juez se refiere tanto a quienes habrían dado la autorización como a quienes habrían materializado la presentación pública de los capturados.

El despacho judicial declaró la legalidad de las detenciones de Néider Yesid Uñates López y de Henry Sneyder Herrón Serna. (Ejército Nacional de Colombia)

Entretanto, el juez estuvo cerca de declarar ilegales las capturas de alias Primo Gay y de Henry Sneyder Herrón Serna, a raíz del careo con el presidente que quedó registrado en video y fue divulgado públicamente.

Sin embargo, el despacho declaró legales las detenciones. Con esa determinación, el proceso continuará con las audiencias de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento contra los capturados.

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Qué le dijo Abelardo de la Espriella a alias Primo Gay

El registro que originó la discusión judicial fue publicado por el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X tras las capturas de alias Primo Gay y Francisco Miguel Pacheco Ángel, conocido como alias Pata de palo.

En las imágenes, el mandatario les atribuyó homicidios, extorsiones y ataques contra integrantes de la fuerza pública. “Miserable, asesino, despreciable. Miren cómo está asustado, ni siquiera da la cara. Él sabe lo que se le viene”, fue una de las polémicas frases.

Durante el diálogo con Uñates López, el presidente lo acusó de estar relacionado con la muerte de 13 policías y seis militares en operativos de erradicación, además del secuestro, tortura y asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

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Abelardo de la Espriella responsabilizó a alias Primo Gay por la muerte de integrantes de la fuerza pública y el crimen del periodista Mateo Pérez Rueda. (Ejército Nacional de Colombia/@ISAZULETA - X)

También sostuvo que el capturado tenía vínculos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

“Este tipo creyó que iba a quedar impune después de matar a nuestros policías, soldados y a la población civil. Asesino de asesinos. Te cayó todo el poder de la ley. Bienvenido a la Patria Milagro. Este es candidato para el barco; lo vamos a meter a altamar, a donde no llegue ni la señal de la Santa Cruz”, comentó De la Espriella.

El video incluyó un intercambio con Pacheco Ángel, a quien el jefe de Estado identificó como segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez del Clan del Golfo. De la Espriella afirmó que esa organización tiene 17 días para someterse a la justicia y advirtió a sus integrantes que, de lo contrario, serían dados de baja en operaciones de la fuerza pública.

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