México

Ruptura de tubería de agua caliente deja cuatro personas quemadas en hospital del IMSS en Veracruz: dos son bebés

Los dos pacientes pediátricos fueron trasladados a un hospital de Coatzacoalcos

Un pasillo del Hospital General de Zona No. 32 del IMSS en Minatitlán, Veracruz, registró acumulación de agua en el suelo tras la ruptura de una tubería. El incidente causó quemaduras a cuatro personas, entre ellas dos recién nacidos.

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Cuatro personas, entre ellas tres menores de edad, resultaron con quemaduras luego de la ruptura de una tubería de agua caliente en el área de hospitalización de Pediatría del Hospital General de Zona (HGZ) número 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en el municipio de Minatitlán, al sur de Veracruz.

El incidente ocurrió alrededor de las 17:00 horas de este jueves 12 de noviembre y afectó a dos bebés, un adolescente de 14 años y un adulto que se encontraban en las instalaciones del hospital.

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Tras lo sucedido, el IMSS confirmó el accidente y aseguró que las cuatro personas lesionadas reciben atención médica. Además, informó que mantiene comunicación directa y permanente con los familiares para proporcionarles información sobre el estado de salud de los afectados.

A través de un comunicado, la representación del Seguro Social en Veracruz Sur lamentó lo ocurrido.

“Los cuatro pacientes del área, así como familiares y personal del hospital, fueron reubicados de inmediato y valorados por el equipo médico”, informó la institución.

La emergencia también obligó a implementar medidas inmediatas para garantizar la seguridad de quienes se encontraban en el área de hospitalización pediátrica, por lo que pacientes, acompañantes y trabajadores fueron retirados de la zona donde ocurrió la falla.

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Trasladan a dos pacientes pediátricos a hospital de Coatzacoalcos

Como parte de las acciones posteriores al incidente, el IMSS, en coordinación con el IMSS-Bienestar, puso en marcha el traslado de dos pacientes pediátricos que ya se encontraban hospitalizados en el HGZ número 32 por otras condiciones de salud.

Los menores fueron canalizados al nuevo Hospital Materno Infantil de Coatzacoalcos, con el propósito de garantizar la continuidad de su atención médica y evitar que permanecieran en el área afectada por la ruptura de la tubería.

La institución no precisó si estos dos pacientes forman parte de los cuatro lesionados por el accidente o si se trata de menores que se encontraban internados por padecimientos distintos. Sin embargo, confirmó que el operativo de traslado se realizó como parte de las medidas de atención y seguridad implementadas tras la emergencia.

El movimiento de pacientes se llevó a cabo con la participación de personal de ambas instituciones de salud, mientras continuaban las revisiones en las instalaciones del hospital de Minatitlán.

IMSS investiga las causas de la ruptura de tubería

Ruptura de tubería Hospital del IMSS 32 de Minatitlán Veracruz
Ruptura de tubería Hospital del IMSS 32 de Minatitlán Veracruz

Hasta el momento, las autoridades sanitarias no han informado cuáles fueron las causas que provocaron la ruptura de la tubería de agua caliente ni las condiciones en las que se encontraba la instalación al momento del accidente.

No obstante, el IMSS confirmó que ya comenzaron las inspecciones para identificar el origen de la falla y determinar el estado de la infraestructura hospitalaria.

La revisión busca establecer qué provocó el incidente y verificar las condiciones de seguridad de las instalaciones, particularmente en el área de Pediatría, donde se encontraban los pacientes afectados.

En su comunicado, el Seguro Social también informó que el titular del IMSS en Veracruz Sur acudió personalmente al hospital para dar seguimiento a la situación y supervisar las acciones emprendidas.

“Se revisan la causa de la falla y el estado de las instalaciones. El titular del IMSS en Veracruz Sur se encuentra en el hospital, y se ha mantenido comunicación permanente con los familiares de cada paciente”, señaló la institución.

Por ahora, el IMSS no ha dado a conocer mayores detalles sobre la gravedad de las quemaduras, el estado de salud de los cuatro afectados ni el tiempo que podrían permanecer bajo atención médica.

La investigación sobre la ruptura de la tubería continuará para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer si existieron fallas en el sistema de suministro de agua caliente del Hospital General de Zona número 32, en Minatitlán.

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