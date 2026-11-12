Colombia

Retiraron escultura de Diomedes Díaz en Valledupar: alcaldía anunció que intervendrá las estatuas de otras figuras del vallenato

La administración también anunció una revisión de otros monumentos vallenatos. El plan contempla intervenciones en las esculturas de Martín Elías, Kaleth Morales, Jorge Oñate, Iván Villazón, Peter Manjarrés y Carlos Vives, además del busto de Leandro Díaz, sus placas y pedestales

Retiran la escultura de Diomedes Díaz en Valledupar para su restauración (@leoher69/X)

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La escultura de Diomedes Díaz fue retirada de la glorieta Los Juglares, en Valledupar, después de que un acto de vandalismo le provocara la pérdida del brazo derecho y daños en otras zonas de su estructura.

La Alcaldía trasladó la figura este martes a una bodega municipal, donde permanecerá bajo custodia hasta que se completen los trámites para contratar su restauración. La obra, elaborada en resina epóxica y fibra de vidrio, requerirá una intervención técnica especializada.

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La Oficina de Cultura, en cabeza de Yanelis González Maestre, realizó una evaluación inicial y confirmó las afectaciones. Hasta el momento, la administración municipal no informó cuándo volverá la escultura a la glorieta, uno de los puntos vinculados con la memoria de los intérpretes del vallenato.

El alcalde Ernesto Orozco Durán rechazó lo ocurrido y aseguró: “Exijo respeto a los visitantes de las esculturas, por nuestros bienes públicos y el legado cultural. En la glorieta Los Juglares, a Diomedes Díaz le mutilaron su brazo derecho. Ya di instrucciones a la Oficina de Cultura para que se encargue de arreglarlo”.

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Ernesto Orozco rechazó los daños en la figura de Diomedes Díaz y anunció que la Oficina de Cultura municipal se encargará de gestionar su reparación. - crédito @ErnestoOrozcoD/X
Ernesto Orozco rechazó los daños en la figura de Diomedes Díaz y anunció que la Oficina de Cultura municipal se encargará de gestionar su reparación. - crédito @ErnestoOrozcoD/X

La administración también anunció una revisión de otros monumentos vallenatos. El plan contempla intervenciones en las esculturas de Martín Elías, Kaleth Morales, Jorge Oñate, Iván Villazón, Peter Manjarrés y Carlos Vives, además del busto de Leandro Díaz, sus placas y pedestales.

No se informó el costo de las restauraciones ni se conocen avances sobre la identificación de los responsables de los daños.

¿Por qué se ha deteriorado la escultura del Cacique de La Junta?

La escultura de Diomedes Díaz en Valledupar ha acumulado varios daños desde su instalación, aunque no existe una confirmación oficial sobre la causa de la mutilación de su brazo derecho, conocida el 7 de noviembre.

Vandalismo dejó sin brazo a la escultura de Diomedes Díaz en Valledupar (Telerevista Hoy)
Vandalismo dejó sin brazo a la escultura de Diomedes Díaz en Valledupar (Telerevista Hoy)

Comerciantes y testigos de la zona han atribuido parte del deterioro al uso que algunos visitantes hacen de la figura. La obra, ubicada en la glorieta Los Juglares, suele ser utilizada como escenario para fotografías: algunas personas se suben a la escultura, se sientan sobre las piernas del cantante o se apoyan en sus brazos y manos. Estas prácticas podrían haber afectado su estructura, según los testimonios recogidos por El Heraldo, pero no se ha establecido un vínculo directo con el daño más reciente.

La representación ya había necesitado reparaciones. En mayo de 2022 fue intervenida y, en enero de 2026, presentó afectaciones en las manos y perdió el diamante que llevaba en la dentadura. Tras el nuevo episodio, la figura requerirá otra restauración.

La Alcaldía de Valledupar retiró temporalmente la estatua el martes 5 de mayo y atribuyó la decisión a la falta de cultura ciudadana.

La obra fue realizada por los artistas Jhon Jaider Peñaloza Almanza y Carlos Misael Martínez Bello en un taller del barrio Doce de Octubre, en Valledupar. La escultura fue terminada después de la muerte de Diomedes Díaz, ocurrida en diciembre de 2013.

Estatua de Diomedes Díaz mutilada - crédito @ErnestoOrozcoD/X
Estatua de Diomedes Díaz mutilada - crédito @ErnestoOrozcoD/X

El monumento muestra al cantante sentado, sonriente y con los brazos abiertos, una composición que facilita que los visitantes se ubiquen a su lado para tomarse fotografías. Con el tiempo, alrededor de la figura surgió una creencia popular según la cual las mujeres que se sientan sobre sus piernas podrían quedar embarazadas. Se trata de una superstición sin respaldo científico.

La estatua se convirtió en uno de los lugares vinculados a la memoria de Diomedes Díaz, conocido como el Cacique de La Junta y uno de los exponentes del vallenato.

La restauración de la figura y la revisión anunciada sobre otros monumentos dejan en manos de la Alcaldía la definición de las medidas de protección y conservación para el patrimonio vallenato y la musica de uno de los artistas más reconocidos de toda la historia.

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