México

“Ellos lo pidieron”: Sheinbaum justifica construcción de cuartel de Guardia Nacional en Cherán por petición de comuneros tras violencia

Como parte de las acciones para garantizar la seguridad se desplegaron 240 elementos de seguridad en el municipio

Sheinbaum Guardia Nacional
Foto: REUTERS/Hannah Mckay - Captura de pantalla
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la próxima construcción de un cuartel de la Guardia Nacional (GN) en el municipio de Cherán, en Michoacán, se debe a que la comunidad lo solicitó debido a la violencia que viven en la región.

Durante la conferencia de prensa de este jueves, la mandataria dijo que desde su visita en el mes de julio pasado al municipio se comprometió con los habitantes a la construcción de un deportivo, un hospital del ISSSTE, una universidad en la que se pueda estudiar medicina y enfermería, así como de caminos rurales.

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Además, dijo que en ese mismo encuentro la comunidad solicitó la presencia de un cuartel de la GN para su seguridad, por lo que aún gestionan la ubicación del terreno para su construcción.

“Fue a solicitud de ellos, de la comunidad, yo estuve en Cherán ya hace varios meses y me comprometí con ellos a varios temas (...) Ahí ellos solicitaron la presencia de un cuartel de la Guardia Nacional, entonces se está ubicando el terreno para poder realizar la construcción”, explicó.

El representante del Consejo Mayor de Cherán Francisco Rosas Tomás, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, durante el evento. Crédito: Presidencia
El representante del Consejo Mayor de Cherán Francisco Rosas Tomás, la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, durante el evento. Crédito: Presidencia

Cabe señalar que en su visita a Cherán, la subsecretaria de Ciencia y Humanidades, Violeta Vázquez Rojas Maldonado, dijo que como parte de las acciones en seguridad implementadas en la región se estableció la construcción del cuartel de la Guardia Nacional que albergará una compañía de cerca de 150 personas.

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La presidenta, por su parte, anunció en ese mismo evento su compromiso para establecer un C2 en la comunidad y la colocación de más cámaras.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se desplegaron 240 elementos de seguridad en el municipio para fortalecer las condiciones de tranquilidad en sus habitantes, quienes se rigen por usos y costumbres.

Los hechos de violencia previos a la construcción del cuartel

Miembros de la Guardia Nacional y agentes de policía viajan sobre vehículos que transportan cabinas de votación y urnas electorales, de cara a las elecciones intermedias, en Cherán, México, el 5 de junio de 2021. REUTERS/Alan Ortega
Miembros de la Guardia Nacional y agentes de policía viajan sobre vehículos que transportan cabinas de votación y urnas electorales, de cara a las elecciones intermedias, en Cherán, México, el 5 de junio de 2021. REUTERS/Alan Ortega

Los antecedentes de violencia en la región fueron descritos por la autoridad del Consejo Mayor de Cherán, Francisco Rosas Tomás, durante la presentación del Plan de Justicia para el Pueblo P’urhépecha el 3 de julio de 2026 en el que participó la presidenta.

En el evento, la autoridad de Cherán explicó que la región vivió “una penumbra de violencia, saqueo descomunal de los árboles centenarios, desapariciones y asesinatos de comuneros que cuidaban la tierra”. Esto, dijo, los motivó a construir una historia distinta con la construcción de una comunidad sin partidos políticos.

Otros hechos de violencia se registraron el 2 de julio de 2025, cuando el guardia comunal Francisco Macías Sánchez fue asesinado mientras realizaba un patrullaje de la Ronda Comunitaria de Cherán. Otro integrante de la Ronda resultó herido en el mismo hecho.

Familiares de Macías Sánchez señalaron que, un año después del homicidio, ni el gobierno estatal ni el federal habían entregado una indemnización a la familia. El crimen fue documentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental en su informe sobre defensores ambientales asesinados en 2025, que contabilizó 10 casos en el país.

| X / @michangoonga
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El 17 de mayo de 2026, la comunidad de Santa María Sevina, ubicada a unos 10 kilómetros de Cherán, sufrió un ataque directo contra las barricadas de su ronda comunal que dejó a dos de sus integrantes muertos. El hecho se vinculó con enfrentamientos armados y bloqueos carreteros protagonizados por presuntos integrantes del crimen organizado en el municipio de Charapan, que escalaron hacia las vías de comunicación de toda la Meseta Purépecha.

El Concejo de Gobierno Comunal de Cherán respondió con el cierre de sus propios accesos vehiculares, y solo permitió el paso a pie o para casos de emergencia médica. La comunidad pidió a su población “priorizar su seguridad” y evitar transitar por caminos y carreteras de la región hasta nuevo aviso.

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