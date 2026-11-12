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EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 12 de noviembre

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La Ciudad de México tendrá este jueves una jornada con movilizaciones sociales, concentraciones, rodadas ciclistas y eventos masivos que podrían generar afectaciones viales, principalmente en Cuajimalpa, Iztacalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón.

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Agenda de movilizaciones hoy 12 de noviembre

(X @OVIALCDMX)
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Las primeras acciones están previstas desde las 05:00 horas en la caseta de La Venta, sobre la autopista México-Toluca, en Cuajimalpa. Vecinos de Xalpa, La Pila, Maromas, Lajas, Acopilco, Tianguillo y pueblos cercanos protestarán por el congestionamiento vehicular en la zona. Los inconformes demandan medidas para agilizar el tránsito y contemplan liberar las casetas de peaje como forma de protesta.

Más tarde, a las 10:00 horas, integrantes de Mottu México se concentrarán frente a la sede de la alcaldía Iztacalco, en avenida Río Churubusco y avenida Té, para dirigirse al Zócalo capitalino. La movilización será en contra de lo que consideran arrastres injustificados, cobros excesivos y abusos de empresas de grúas y corralones.

También desde temprano, el colectivo Luciérnagas Buscadoras tendrá puntos de reunión en las estaciones Chabacano, a las 06:30 horas, y Ermita, a las 07:00 horas. Sus integrantes iniciarán una jornada regional de búsqueda en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos, para localizar a personas desaparecidas. La actividad podría ocasionar afectaciones durante sus traslados.

Entre las concentraciones previstas destacan las de defensores de los derechos animales. A las 09:30 horas acudirán a la Unidad de Gestión Judicial número 1, en la colonia Doctores, para asistir a una audiencia relacionada con el presunto envenenamiento de perros en el Parque España. A las 10:00 horas, la organización “Justicia para los Franciscanitos” se reunirá en los juzgados de Distrito en Materia Administrativa, ubicados en Periférico Sur, colonia Los Alpes.

A la misma hora, docentes activos del Instituto Politécnico Nacional se concentrarán en la Dirección General del IPN, en Zacatenco, Gustavo A. Madero. Exigirán la creación y regularización de plazas, el pago de prestaciones pendientes y soluciones a retrasos en trámites de jubilación. Se estima una asistencia de alrededor de 100 personas.

En Tlalpan, el colectivo Seamos su Voz CDMX realizará una protesta a las 10:00 horas, en el cruce de Chemax y Cansahcab, en Pedregal de San Nicolás. Demandan la intervención de las autoridades ante denuncias por presunto maltrato y asesinato de perros en la zona; no se descartan bloqueos viales.

Al mediodía, jubilados sindicalizados de la Cámara de Diputados se concentrarán en el recinto legislativo de San Lázaro para exigir la restitución de apoyos económicos, despensas, ayuda para transporte, lentes y otros beneficios suspendidos desde abril.

Rodadas y eventos masivos

Por la noche se contemplan cuatro rodadas ciclistas en Iztapalapa y Tlalpan, así como una rodada en patines desde la calle Doctor Mora, en el Centro Histórico. Entre las rutas previstas figura una salida desde Eje 5 Sur y avenida Rojo Gómez hacia el Parque México, en la colonia Hipódromo.

La circulación también podría complicarse por eventos de entretenimiento de alta afluencia, como El Rey León en el Auditorio Nacional, María León en el Teatro Metropólitan, La Malinche en el Teatro Telcel y el inicio de Cirque du Soleil ECHO en Santa Fe. Además, se prevén actividades en el World Trade Center, Expo Santa Fe y Six Flags México.

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