Función gratis del ballet “La Zapatilla de Cristal” llega a CDMX: fecha y sede

Las piernas de una bailarina sobre un escenario ilustran la transmisión de espectáculos de ballet y ópera en salas de cine. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ciudad de México albergará una función gratuita de ballet el próximo 28 de noviembre, en el marco de la programación cultural de Utopía Mixiuhca, uno de los complejos urbanos del programa social impulsado por el Gobierno capitalino.

La obra “La Zapatilla de Cristal” será presentada por la compañía Ballet House Classical Art, con acceso libre y sin necesidad de boletos, en un espacio que forma parte de la red de Utopías que ya suma más de 20 sedes operativas en distintas alcaldías de la capital.

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Utopía Mixihuca servicios (Facebook)

Detalles de la función de ballet

La presentación tendrá lugar el 28 de noviembre a las 13:00 horas en Utopía Mixiuhca, ubicada en Viaducto Río de la Piedad 6, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco. El acceso será completamente gratuito y no requerirá registro previo de boletos.

La función se trata de una puesta en escena presentada por Ballet House Classical Art, con una historia de magia, sueños y danza clásica pensada para disfrutarse en familia, con entrada libre el 28 de noviembre a las 13:00 horas en Utopía Mixiuhca, Iztacalco, sin necesidad de boleto.

La pieza forma parte de una gira 2026-2027 de la compañía, que también tendrá una segunda presentación el 19 de diciembre a las 13:00 horas en Utopía Heroica, en avenida Ingeniero Eduardo Molina sin número, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza, según detalló el sitio Lado.mx. La gira continuará posteriormente en el municipio de Texcoco, en enero de 2027.

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La función se suma a otras actividades escénicas que se han desarrollado en distintas sedes del programa durante noviembre, como las presentaciones de la obra “La Llorona” realizadas en Barco Utopía y Utopía Libertad, ambas en la alcaldía Iztapalapa, también con entrada libre.

Bailarines de danza folclórica mexicana, ballet clásico y estilo urbano posan juntos en una calle frente a un edificio decorado con un mural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Utopía Mixiuhca y cuándo se inauguró

Utopía Mixiuhca fue la primera Utopía inaugurada fuera de Iztapalapa por el Gobierno de la Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la apertura en marzo de 2026, en la zona de la Magdalena Mixhuca, alcaldía Iztacalco.

El complejo tiene más de 80 mil metros cuadrados e integra servicios gratuitos de salud, cultura, deporte, cuidados y bienestar comunitario. Beneficia a 83.000 habitantes de 23 colonias del oriente de la capital, según informó el Gobierno capitalino al momento de su inauguración.

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La sede reúne más de 60 espacios distribuidos en distintos ejes de atención: Sistema Público de Cuidados, salud, cultura, deporte, ciencia y tecnología, medio ambiente, economía, abasto y bienestar animal.

Entre sus instalaciones deportivas destacan una alberca semiolímpica, canchas de tenis, pádel, squash y voleibol de playa, pistas de pump track, un kartódromo con 20 go-karts y espacios para danza aérea en telas. El diseño también incorpora la llamada “Utopía de las Infancias”, con islas interactivas de agua, zonas de descubrimiento paleontológico y áreas lúdicas accesibles.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno de Brugada, esta sede encabeza la afluencia del programa con un promedio de 6 mil 548 atenciones diarias. La intervención en la zona contempla una segunda etapa de 40 mil metros cuadrados adicionales, con lo que la superficie total del proyecto llegaría a 120 mil metros cuadrados.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Agenda cultural de noviembre en las Utopías

Durante noviembre de 2026, distintas sedes del programa Utopías forman parte de la agenda cultural gratuita de la Ciudad de México, que también incluye espacios como el Zócalo capitalino, el Complejo Cultural Los Pinos y Ciudad Universitaria.

Entre las actividades realizadas en sedes de Utopías este mes destaca la temporada de la obra de teatro “La Llorona”, una adaptación con títeres escrita por el historiador Luis Huitrón y dirigida por Angélica Rogel, basada en las raíces prehispánicas de la leyenda y centrada en la figura de la diosa Cihuacóatl.

Esta puesta en escena tuvo funciones el 7 de noviembre en Barco Utopía, en el Parque Lineal Periférico Oriente, Iztapalapa, y cerró su temporada el 8 de noviembre con dos funciones en Utopía Libertad, también en Iztapalapa, ambas con entrada gratuita y cupo limitado.

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La función de ballet en Utopía Mixiuhca, programada para el 28 de noviembre, y su réplica en Utopía Heroica el 19 de diciembre se suman a esta oferta de actividades escénicas gratuitas que el Gobierno capitalino distribuye entre las distintas sedes del programa como parte de su estrategia de acercar la cultura a distintas zonas de la ciudad.

La función de ballet en Utopía Mixiuhca, programada para el 28 de noviembre, y su réplica en Utopía Heroica el 19 de diciembre se suman a esta oferta de actividades escénicas gratuitas que el Gobierno capitalino distribuye entre las distintas sedes del programa (Gob.CDMX)

Eventos en el Complejo Cultural Los Pinos

El Complejo Cultural Los Pinos, ubicado en avenida Parque Lira sin número, dentro de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, concentra una agenda de cierre de año organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Del 12 al 15 de noviembre se desarrolla el encuentro “Original”, que reúne a más de 500 artesanos y artesanas de 374 localidades del país, con venta directa de textiles, bordados, cerámica, joyería y objetos de madera bajo principios de comercio justo. Como parte de este encuentro, el Escenario Velaria del recinto recibió 16 presentaciones del Festival Música Original, con propuestas de rap, rock, reggae y música electrónica en lenguas originarias, interpretadas por agrupaciones de ocho entidades del país.

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Del 20 al 22 de noviembre se realizará la Feria del Frijol, organizada por la Secretaría de Cultura y Alimentación para el Bienestar, con charlas sobre el valor biocultural de la leguminosa, música en vivo y gastronomía tradicional en las Cocinas de Humo y el Mercado El Solar del recinto.

Para cerrar el mes, los días 28 y 29 de noviembre se llevará a cabo el Festival Gastronómico “¡Qué gusto!”, en el marco del Bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia, con un mercado de vinos, quesos y panes franceses, cocina en vivo con chefs de ambos países y un picnic en los jardines del complejo.

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La directora del recinto, Elisa Lemus, explicó en entrevista con Chilango que la programación se organiza en ejes que incluyen el programa “Los estados en Los Pinos”, ferias de cultura agroalimentaria y festivales conmemorativos de distintas efemérides, además de exposiciones permanentes como la muestra de pintura y escultura del acervo patrimonial de México, visible en el recinto hasta el 15 de diciembre.

Actividades en las Fábricas de Artes y Oficios

Las Fábricas de Artes y Oficios (FARO), recintos de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, también concentran celebraciones este mes. La FARO Azcapotzalco Xochicalli festejará su octavo aniversario el 20 y 21 de noviembre con dos jornadas de conciertos gratuitos en sus instalaciones de avenida Cultura Norte, en la Unidad Habitacional El Rosario, a la salida del Metro El Rosario.

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La primera jornada reunirá a agrupaciones como Grito Exclamación, Los Biombos se Queman, Gandul, Dresden Wolves, Muérete Tú y Macacolaser. La segunda jornada estará dedicada a la música bailable, con la participación de la Orquesta Aragón, la Orquesta Metropolitana, Sonido Inmensidad y Sonido Tremendo, además de un acto sorpresa que se revelará un día antes de su presentación.

Por su parte, la FARO Indios Verdes, ubicada en Huitzilihuitl 51, colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero, celebra 17 años de trabajo comunitario con actividades distribuidas en varias fechas de noviembre. El 14 de noviembre se realizó la “Pachanga Farera” para juventudes, con ska en vivo, intercambio de stickers y estampado de playeras.

El cierre de los festejos está programado para el 28 de noviembre, desde las 11:00 horas, con un taller de construcción de zootropos, una varieté de circo, la inauguración de la exposición fotográfica “Imágenes de una historia compartida” y un baile popular que incluirá presentaciones de la Banda Sinaloense de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el colectivo Musas Sonideras, Grupo Tikal y la Sonora Maracaibo. Todas las actividades de ambos recintos tienen entrada libre y gratuita.

Qué son las Utopías y cuál es su origen

Las Utopías son definidas oficialmente como Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social. El modelo se gestó originalmente en la alcaldía Iztapalapa, donde hoy operan 13 sedes fundacionales, entre ellas el Barco Utopía, reconocible por su diseño con acuario digital y museo sobre cambio climático, y la Utopía Meyehualco, que cuenta con un planetario y el parque temático de dinosaurios “Iztapasauria”.

Tras el éxito del modelo en Iztapalapa, el Gobierno capitalino inició su expansión hacia el resto de las alcaldías de la ciudad. La meta anunciada por la administración es construir 100 nuevas instalaciones de este tipo durante el sexenio.

Según informó la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (Sebien) ante el Congreso local, actualmente operan 21 Utopías en la capital, de las cuales 13 corresponden a las sedes fundacionales de Iztapalapa. Como jefa de Gobierno, Brugada ha inaugurado ocho Utopías adicionales en las alcaldías Iztacalco, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Magdalena Contreras, Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán y Miguel Hidalgo.

Durante 2026, un millón 521.364 personas visitaron los ocho centros inaugurados en la presente administración: Mixiuhca, Ceylán, La Heroica, Cen Tlalli, Acatitla, Elena Poniatowska, Centli y México-Tenochtitlan. La propia Brugada proyectó que para diciembre habrá 12 Utopías en operación bajo su gestión.

Durante 2026, un millón 521.364 personas visitaron los ocho centros inaugurados en la presente administración: Mixiuhca, Ceylán, La Heroica, Cen Tlalli, Acatitla, Elena Poniatowska, Centli y México-Tenochtitlan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ubicaciones de las sedes inauguradas y próximas

Fuera de las 13 sedes fundacionales de Iztapalapa, las Utopías inauguradas durante la administración de Brugada se ubican en las siguientes direcciones:

Utopía Mixiuhca, en Viaducto Río de la Piedad 6, colonia Granjas México, Iztacalco. Utopía Ceylán, en Azcapotzalco, dentro del Parque Tezozómoc, en avenida Manuel Salazar sin número, colonia Prados del Rosario. Utopía La Heroica, en avenida Ing. Eduardo Molina sin número, colonia 20 de Noviembre, Venustiano Carranza.

También se encuentran en operación Utopía Cen Tlalli, en Ampliación Lomas de San Bernabé, alcaldía Magdalena Contreras; Utopía Centli, en Tlalpan; Utopía Elena Poniatowska Amor, en avenida Miguel Hidalgo 128, colonia San Lucas, Coyoacán; y Utopía México-Tenochtitlan “Estación Creativa”, en Calzada México-Tacuba 235, colonia Un Hogar para Nosotros, Miguel Hidalgo.

La administración capitalina prevé inaugurar cuatro Utopías más antes de que finalice el año, con lo que se estima beneficiar a 700.000 personas que viven a 15 minutos de alguna de ellas. Las nuevas sedes se ubicarán en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tláhuac, Álvaro Obregón y Milpa Alta.

La Utopía de Gustavo A. Madero se instalará en el Deportivo Hermanos Galeana, sobre avenida José Loreto Fabela, colonia San Juan de Aragón VII Sección, y será descrita como una de las sedes más grandes de la ciudad, con temática recreativa, tecnológica y educativa. En Tláhuac, la sede se ubicará en el Deportivo El Triángulo, sobre avenida Tláhuac, con temática de fiestas y carnavales, e incluirá una escuela de cartonería.

En Álvaro Obregón, la Utopía se instalará en el Deportivo Parque Japón, sobre avenida Rómulo O’Farril, con vocación ambiental y servicios médicos, ginecológicos y de hidroterapia. La de Milpa Alta, con temática de fiestas y ferias tradicionales, se ubicará en avenida Sur del Comercio.

Servicios del Sistema Público de Cuidados en las Utopías

Más allá de las instalaciones deportivas y culturales, las Utopías integran lo que el Gobierno capitalino denomina Sistema Público de Cuidados, un eje de servicios sociales presente en distintas sedes del programa, entre ellas La Cascada, Ixtapalcalli, Atzintli, Teotongo, Tecoloxtitlan y Cuauhtlicalli.

Este sistema incluye lavanderías públicas, comedores populares y casas de día para adultos mayores. En Utopía Mixiuhca, específicamente, funcionan además un spa y un temazcal tradicional, así como espacios de atención especializada: la Casa Colibrí, destinada al tratamiento de adicciones y salud mental; el espacio “El reto es cuidar”, enfocado en hombres; y la casa Biguidi, para personas de la diversidad sexual.

La oferta de esta sede se completa con un auditorio con capacidad para más de 400 personas, salones de arte, aulas digitales, una clínica veterinaria con parque para animales de compañía, una tienda con productos de zonas de conservación y una tortillería de maíz nativo de la red Centli.