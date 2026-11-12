México

Roberto Farías Laguna promueve amparo para poner fin a su proceso penal por huachicol fiscal

El recurso constitucional busca impugnar una omisión judicial concreta

Manuel Farias Laguna
Foto: Especial
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Manuel Roberto Farías Laguna, exvicealmirante señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como líder de la red de contrabando de combustibles conocida como “Los Primos”, promovió un nuevo amparo con el que busca que se decrete el sobreseimiento de la causa penal que lo mantiene recluido desde septiembre de 2025.

El recurso fue admitido a trámite por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal del Segundo Circuito, a cargo del juez Jorge Adrián Cruz Flores. La defensa del exmando naval reclama que una jueza de control omitió citar a la audiencia correspondiente para resolver una solicitud de sobreseimiento presentada el 22 de octubre de 2026, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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En qué consiste el amparo admitido

El amparo de Farías Laguna no busca revisar el fondo de las acusaciones en su contra, sino impugnar una omisión judicial concreta. El exvicealmirante sostiene que, conforme al artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la jueza de control debía convocar a una audiencia dentro de las 24 horas posteriores a su solicitud de sobreseimiento, algo que, según su defensa, no ocurrió.

La FGR anuncia avances sobre la red de huachicol fiscal de “Los primos”, ligada a Fernando Farias Laguna. Captura de pantalla
La FGR anuncia avances sobre la red de huachicol fiscal de “Los primos”, ligada a Fernando Farias Laguna. Captura de pantalla

El juez Cruz Flores ordenó requerir a la jueza de control las constancias del expediente y solicitó a las autoridades responsables rendir sus informes justificados en un plazo de 15 días. La audiencia constitucional, donde se definirá el rumbo del amparo, quedó programada para las 12:00 horas del 14 de diciembre.

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Por el momento, el juzgador determinó no abrir un incidente de suspensión, debido a que esta medida no fue solicitada de forma expresa por el promovente ni se actualizaron, según el acuerdo, los supuestos legales para concederla de oficio.

El amparo no detiene el proceso ni libera al exmarino

La admisión del amparo representa únicamente el inicio de una revisión judicial sobre una presunta omisión procesal y no implica, por sí misma, ningún beneficio inmediato para el acusado.

El proceso penal en su contra continúa activo y Farías Laguna permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “El Altiplano”, bajo prisión preventiva, mientras se resuelve el fondo del recurso en diciembre.

Detención y antecedentes judiciales

Farías Laguna fue detenido el 2 de septiembre de 2025 y posteriormente vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, bajo la causa penal 325/2025. Desde entonces permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Estado de México.

Este no es el primer recurso legal que presenta su defensa. Con anterioridad ya había promovido un amparo contra la propia vinculación a proceso, como parte de una estrategia orientada a controvertir distintas decisiones judiciales dictadas en su contra desde el inicio de la causa.

La red “Los Primos” y las acusaciones de la FGR

De acuerdo con las investigaciones de la FGR, Farías Laguna habría encabezado una estructura criminal identificada como “Los Primos”, dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante operaciones realizadas en aduanas marítimas. La red habría operado en distintos puertos del país, entre ellos Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada.

Su hermano, Fernando Farías Laguna, también fue señalado dentro de la misma investigación. Manuel Roberto Farías Laguna es, además, sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.

Un hombre barbudo con una franja negra sobre los ojos camina custodiado por varios agentes de seguridad uniformados
Agentes policiales trasladan bajo custodia a Fernando Farías Laguna, cuya audiencia inicial se realiza a puerta cerrada por seguridad nacional. (Especial Infobae México)

Uno de los señalamientos centrales proviene del capitán Alejandro Torres Joaquín, exdirector de la Aduana de Tampico, quien se convirtió en testigo colaborador bajo el nombre clave “Santo”. Según su declaración ante el Ministerio Público Federal, Farías Laguna estuvo al frente de la red que operó en ese puerto bajo el control de “Los Primos”, organización que, de acuerdo con el testigo, también encabezaba su hermano Fernando.

La investigación de la FGR sostiene que la red corrompió mediante pagos millonarios a personal naval y de aduanas, lo que permitió que seis buques cargados de millones de litros de combustible de contrabando atracaran hasta 14 ocasiones en el puerto de Tampico, con la presunta complicidad de personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). El esquema, según “Santo”, se sostuvo en la creación de manifiestos falseados y permitió a los hermanos Farías operar durante al menos año y medio.

La postura de la defensa

Farías Laguna rechaza ser utilizado como “chivo expiatorio” y afirma que se pretende responsabilizarlo, junto con su hermano, por toda la estructura investigada. Su defensa sostiene que existieron omisiones adicionales por parte de la jueza de control y que la FGR no ha entregado de forma completa la carpeta de investigación.

Estas acusaciones forman parte de su postura de defensa y no constituyen hechos judicialmente acreditados.

Cartas enviadas a la presidenta Sheinbaum

Durante 2026, el exvicealmirante envió cartas a la presidenta Claudia Sheinbaum para denunciar presuntas irregularidades en el procedimiento en su contra. En esos escritos sostiene que la Secretaría de Marina (Semar) ha reservado información solicitada por sus abogados dentro del proceso penal.

En la carta, Manuel Roberto Farías Laguna solicita la revisión de su proceso legal y el de su familia
En la carta, Manuel Roberto Farías Laguna solicita la revisión de su proceso legal y el de su familia

Según Farías Laguna, esos datos involucrarían a otras personas vinculadas a secretarías de Estado, al Senado y a Morena que actualmente buscan ocupar cargos públicos. Estas afirmaciones también forman parte de los planteamientos de su defensa y no han sido corroboradas judicialmente.

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