El destino de la herencia de Regina Torné: el candado legal que impediría a su hija recibir el patrimonio de la actriz

La muerte de Regina Torné abrió interrogantes sobre el destino de su patrimonio y la situación legal de su única hija en prisión. (Especial )

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El fallecimiento de la actriz Regina Torné a los 82 años en la Ciudad de México reavivó dudas sobre el destino de sus bienes y regalías, ante la reclusión de su única hija biológica.

Regina del Pilar Campos Incháustegui purga una sentencia de 35 años de prisión en el penal de Santa Martha Acatitla por homicidio calificado.

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Campos adeuda todavía parte de los más de ciento sesenta mil pesos fijados por el Juzgado 62 Penal como reparación del daño a las víctimas del asesinato de Maribel Monroy Flores, monto que le impidió tramitar beneficios de preliberación en junio de 2024 tras cumplir dos décadas recluida.

El Código Civil no cancela la herencia a sentenciados por delitos contra terceros

El artículo 1316 del Código Civil establece los casos en que una persona pierde el derecho a recibir bienes por cometer un delito, un concepto conocido como incapacidad para heredar.

La norma retira este derecho a quien atenta contra la vida del autor de la herencia, o bien de sus padres, hijos, cónyuge o hermanos.

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La ley también excluye a quien comete delitos directos en agravio de la persona que deja el patrimonio.

En el caso de Regina del Pilar, la condena derivó del secuestro y asesinato de Maribel Monroy Flores, una persona ajena al núcleo familiar de la actriz.

Al no existir un delito contra Regina Torné ni contra parientes directos, la ley mexicana no le retira los derechos sucesorios por purgar una pena en prisión.

Al no existir un delito contra Regina Torné ni contra parientes directos, la ley mexicana no le retira los derechos sucesorios a su hija. (FOTO: FRANCISCO RODRÍGUEZ/CUARTOSCURO.COM)

La actriz tuvo la facultad legal de incluir o dejar fuera del testamento a su hija

En México existe la libre testamentificación, una regla que permite a cualquier persona decidir a quién deja sus bienes sin obligación de repartirlos entre sus familiares directos.

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Regina Torné pudo nombrar heredera universal a su hija, dejar su patrimonio a sus dos nietas o asignarlo a terceras personas e instituciones de beneficencia.

El Código Civil permite desheredar a un hijo en el testamento sin necesidad de justificar los motivos ante un juez.

Si la actriz no dejó un documento notariado, el caso pasa a un juicio de sucesión intestamentaria ante un juzgado de lo familiar en la Ciudad de México o en Puebla.

En un juicio intestado, la ley mexicana da prioridad absoluta a los hijos por encima de hermanos, sobrinos u otros parientes.

Bajo este escenario legal, Regina del Pilar recibiría el total de las propiedades, cuentas bancarias y derechos por ser la única descendiente directa de la actriz.

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En vida, la actriz contó con la facultad jurídica de definir si heredaba a familiares directos o dejaba su patrimonio a terceros. (facebook: El Mundo de Elioth)

Si la hija rechaza la herencia, los bienes pasarían a las nietas de la actriz

El Código Civil permite que cualquier persona con derecho a heredar renuncie de manera formal a los bienes ante un notario o un juez de lo familiar.

Si Regina del Pilar decide no aceptar el patrimonio de su madre para evitar disputas legales o embargos, sus derechos sucesorios no se pierden.

La ley establece que, ante la renuncia del heredero principal, los bienes pasan de forma directa a sus descendientes, en este caso a sus dos hijas.

Si ningún familiar directo reclama las propiedades ni las cuentas bancarias de la actriz, el Código Civil ordena entregar todo el patrimonio a la beneficencia pública de la Ciudad de México.

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La legislación mexicana prevé que, ante una eventual renuncia de la heredera directa, los derechos pasen a sus descendientes. (Redes sociales)

Las regalías de cine y televisión exigen un representante legal para cobrarse desde prisión

El patrimonio de la actriz abarca propiedades en la Ciudad de México y Puebla, además de los pagos por derechos de imagen ante la ANDI y la ANDA.

Estos cobros corresponden a las retransmisiones de telenovelas, programas como “El Chavo del 8″ y películas como “Como agua para chocolate”.

Estar en prisión no impide que una persona mantenga la propiedad de bienes ni el cobro de ingresos en México.

Para gestionar cuentas o recibir el dinero de las regalías desde Santa Martha Acatitla, Regina del Pilar necesita otorgar un poder notarial a un representante legal.

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Ese apoderado acude a los juzgados familiares, realiza los trámites notariales y cobra los cheques en las asociaciones de actores.

La actriz dejó de visitar a su hija en el reclusorio tras mudarse a Puebla en 2016, año en que se retiró de la televisión.

Los cobros corresponden a las retransmisiones de telenovelas, programas como “El Chavo del 8″ y películas como “Como agua para chocolate”. (Redes sociales)

Una deuda de 163,249 pesos frena la salida anticipada de la hija de Regina Torné

En junio de 2024, un juez de ejecución de sanciones penales de la capital rechazó concederle la libertad anticipada debido a que no liquidó la reparación del daño fijada en su condena original.

Campos imparte clases de inglés a otras internas del centro femenil y colabora en el área escolar de Santa Martha Acatitla para allegarse de recursos económicos.

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Campos cumplirá la totalidad de su condena carcelaria de 35 años hasta 2041, salvo que cubra el saldo pendiente. (Foto: Archivo)

Si la resolución testamentaria o intestamentaria le asigna fondos bancarios o bienes líquidos, la defensa jurídica de Campos podría liquidar de forma inmediata la deuda con las víctimas indirectas.

Cubrir ese saldo económico abriría la vía legal para reactivar ante el Poder Judicial la solicitud de excarcelación por cumplimiento de más del 50% de su pena.

Campos cumplirá la totalidad de su condena carcelaria de 35 años hasta 2041, salvo que cubra el saldo pendiente y reciba una resolución judicial favorable.