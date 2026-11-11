El peor brote de ébola de la historia de Congo supera los 11.000 casos confirmados y 5.300 muertos

Jerkis Mahamba, sobreviviente de ébola que ahora cuida a pacientes, habla a través del vidrio de una sala de aislamiento con el tío de un niño internado, en Butembo, Congo, el 28 de octubre de 2026. (Foto de archivo: REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

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El peor brote de ébola de la historia de la República Democrática del Congo superó los 11.000 casos confirmados, según cifras oficiales congoleñas publicadas este miércoles, en medio de un conflicto armado que dificulta la respuesta.

El Instituto Nacional de Salud Pública contabiliza 11.042 infectados y 5.387 muertos. Unas 2.990 personas se recuperaron. El ébola se transmite por contacto con fluidos corporales y provoca una fiebre hemorrágica grave.

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Cómo empezó y dónde está

Es el 17.º brote de ébola en la historia del país. Se declaró oficialmente el 15 de mayo, pero los expertos creen que surgió semanas o incluso meses antes. Empezó en la provincia de Ituri, en el noreste, y se extendió a otras siete provincias, con la mayoría de los casos en Ituri y Kivu del Norte.

Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), con datos al 3 de noviembre, Ituri concentra 7.485 casos y 3.532 muertes, y Kivu del Norte, 2.593 casos y 1.422 muertes; este último tiene la mayor letalidad provincial, de 54,8%. Hubo 1.463 casos nuevos confirmados en los últimos 21 días. También se reportaron casos en Uganda, Kenia y Nigeria; Kenia notificó nueve casos confirmados y dos muertes, y Nigeria, un caso importado. Uganda y Francia, que también tuvo casos, controlaron sus brotes desde agosto, según la OMS.

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Trabajadores de salud con equipo de protección llevan el ataúd de la doctora Marie-France Shogogo, que murió de ébola, en su entierro en Bunia, Congo, el 31 de octubre de 2026. (Foto de archivo: REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

La médica argentina Carolina Nanclares, coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Kisangani, capital de la provincia congoleña de Tshopo, advirtió en septiembre, en una entrevista con Infobae, que la epidemia va “un paso adelante” de la capacidad de respuesta. “Cada treinta minutos hay una persona que se está muriendo de ébola”, dijo. Según Nanclares, “una gran parte de los pacientes nuevos que vemos en los centros no estaba en ninguna lista de contactos”, es decir, “están fuera del sistema”, y los rumores sobre los centros de tratamiento, como que “vienen a aniquilar a la población o a robarles los órganos”, retrasan la búsqueda de atención.

El brote anterior más grave en Congo, entre 2018 y 2020, mató a casi 2.300 de 3.500 casos. El ébola mató a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años.

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Una especie sin vacuna aprobada

Personal de salud camina por un centro de tratamiento del ébola en Beni, provincia de Kivu del Norte, Congo, el lunes 2 de noviembre de 2026. (AP Foto/Sebastien Kitsa Musayi)

El brote lo causa la cepa Bundibugyo del virus, menos común que la especie Zaire, y no existen vacunas ni tratamientos aprobados para ella. El mes pasado, la OMS anunció que Ervebo, una vacuna aprobada contra la especie Zaire, se probaría en un ensayo clínico completo en Congo para ver si ofrece protección cruzada. Según la OMS, el ensayo, llamado Tumaini, empezó el 23 de octubre en Bunia, la capital de Ituri, con vacunación en anillo de contactos de alto riesgo. Dos candidatas específicas contra Bundibugyo, de la Universidad de Oxford y de Moderna, se sumarán después de las aprobaciones nacionales.

“Este ensayo nos ayudará a entender si alguna de las vacunas diseñadas para el virus Bundibugyo funciona”, dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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La violencia complica la respuesta

Una moto quemada tras un ataque de militantes vinculados al Estado Islámico en Cantine-Aloya, en Kivu del Norte, Congo, el 6 de noviembre de 2026. (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

La inseguridad en el este de Congo es otro obstáculo. Ituri es una de las provincias más volátiles, con choques frecuentes entre grupos armados y violencia contra trabajadores de salud. El domingo, jóvenes incendiaron un centro de salud que trataba a pacientes con ébola en Lolwa, en Ituri, dijeron las autoridades sanitarias. Ese día, choques entre milicias locales suspendieron temporalmente la respuesta sanitaria en la zona de Fataki, según la ONU.

Rebeldes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculados al Estado Islámico, cometieron en los últimos días ataques mortales en varias zonas de Ituri, Alto Uele y Kivu del Norte, según fuentes locales y de seguridad.

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