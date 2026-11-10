Anuncian cierres viales por obras del Trolebús Ixtapaluca: dónde y cuánto tiempo durarán

Continúan las obras para la construcción del Trolebús Ixtapaluca (Captura SICT)

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) ya empezó las obras para la construcción del Trolebús Ixtapaluca, el servicio que ampliará la ruta 11 del Trolebús Santa Martha - Chalco. Esta extensión permitirá que los mexiquenses tengan un transporte más directo para llegar al oriente de la Ciudad de México, facilitará el transbordo a la Línea 2 del Cablebús o a la Línea A del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Fue en julio cuando empezaron los primeros trabajos, ahora el proyecto avanza hacia la construcción de estaciones y carril confinado, por lo que el municipio de Ixtapaluca informó sobre cierres viales que afectarán a la población. A través de las redes sociales oficiales del gobierno municipal informaron sobre los bloqueos viales.

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La Avenida Cuauhtémoc cerrará algunos tramos y carriles por los trabajos relacionados al Trolebús Ixtapaluca, por lo que las autoridades pidieron a los automovilistas y choferes de ruta tomar precauciones ante las condiciones viales de la zona.

Cierres en Av. Cuauhtémoc por obras del Trolebús Ixtapaluca

El Gobierno de Ixtapaluca informa sobre el cierre temporal de carriles centrales en la avenida Cuauhtémoc debido a obras de construcción del trolebús y señala las rutas alternas habilitadas. (FB/ Gobierno Municipal de Ixtapaluca)

De acuerdo con las autoridades, la Av. Cuauhtémoc tendrá un cierre temporal de los carriles centrales, el tramo afectado va desde la Plaza Ixtapaluca hasta antes de llegar a la calle El Oro, debido a los trabajos del Trolebús Ixtapaluca. En el comunicado compartido por el Gobierno de Ixtapaluca, los bloqueos empezaron desde la noche del lunes 9 de noviembre pero no precisaron hasta cuándo se mantendrán los carriles cerrados.

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Las afectaciones se mantendrán por tiempo indefinido, se prevé una mayor carga vehicular en la zona ya que solo los carriles laterales estarán en operación, razón por la cual las autoridades recomendaron utilizar vías alternas.

Personal de tránsito municipal estará presente para orientar a los automovilistas durante los trabajos.

Aviso: cierre temporal de los carriles centrales de la avenida Cuauhtémoc, en Ixtapaluca.

Motivo: trabajos del trolebús Ixtapaluca.

Tramo afectado: desde la Plaza Ixtapaluca hasta antes de llegar a la calle El Oro.

Carriles laterales: permanecerán habilitados.

Consecuencia prevista: mayor carga vehicular en la zona.

Recomendación: utilizar vías alternas para evitar la zona en obras.

Rutas alternas por cierres en Av. Cuauhtémoc en Ixtapaluca

Así será el Trolebús Ixtapaluca en el Edomex (FB/ Gobierno Municipal de Ixtapaluca)

El gobierno municipal pidió a la población considerar rutas alternas, así como el tiempo de traslados por las obras en la zona. Las personas que se dirijan a Chocolines, Jesús María, Tlayehuale, Acozac y comunidades cercanas podrán ingresar por la glorieta de la avenida Paseo de los Pinos, antes McDonald’s.

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Para llegar al centro de Ixtapaluca, se sugirió utilizar la carretera México-Cuautla, pues es una vía rápida y así las personas evitarán el transito local por los trabajos de la Secretaría de Movilidad.

Estas son las recomendaciones de las autoridades:

Para quienes se dirijan a Chocolines, Jesús María, Tlayehuale, Acozac y comunidades cercanas: ingresar por la glorieta de la avenida Paseo de los Pinos, antes McDonald’s.

Para llegar al centro de Ixtapaluca: utilizar la carretera México-Cuautla como vía alterna.

¿Cuándo terminan las obras del Trolebús Ixtapaluca?

La construcción del Trolebús Santa Martha - Ixtapaluca ya empezó, las autoridades mantienen trabajos para construir las estaciones que formarán parte del recorrido, los vecinos han sido informados de los trabajos que se estarán realizando (FB/ Gobierno Municipal de Ixtapaluca)

El Trolebús de Ixtapaluca a Santa Martha avanza con obras civiles y tiene prevista su conclusión para julio de 2027; el ramal ampliará la Línea 11 para conectar al municipio mexiquense con la red de transporte del oriente de la CDMX y reducir los traslados.

La ruta tendrá una extensión de 10.1 kilómetros y 12 estaciones. El trayecto entre Ixtapaluca y Santa Martha está calculado en 49 minutos, mientras que el viaje hasta Constitución de 1917 tomará 70 minutos mediante la conexión con la Línea 10 del Trolebús.

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Las proyecciones oficiales calculan una demanda promedio de 52,797 pasajeros diarios. Las estimaciones iniciales contemplan 53,000 usuarios al día y prevén que la cifra suba a 62,000 en poco tiempo.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó el 22 de julio que el Trolebús Chalco-Ixtapaluca comenzó la obra civil. El titular de la dependencia, Jesús Esteva, indicó que la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado ya inició los trabajos, incluido el viaducto elevado y una de las estaciones terminales. Las autoridades mantienen julio de 2027 como fecha de terminación.