Colombia

Dilaciones judiciales en el caso del periodista Wilder Córdoba podrían dejar en libertad a sus presuntos asesinos: la Flip denunció negligencia estatal

La organización pidió a la Fiscalía y a los despachos judiciales garantizar el avance de las actuaciones y los derechos de los familiares de la víctima

Los dos presuntos responsables del asesinato permanecen privados de la libertad bajo medida de aseguramiento, pero los retrasos en el proceso podrían permitirles solicitar su libertad por vencimiento de términos (@eravelasco/X)
Los dos presuntos responsables del asesinato permanecen privados de la libertad bajo medida de aseguramiento, pero los retrasos en el proceso podrían permitirles solicitar su libertad por vencimiento de términos (@eravelasco/X)
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El caso de Wilder Alfredo Córdoba, director del medio independiente Unión Televisión, continúa sin una sentencia judicial, pese a que han transcurrido casi cuatro años desde su asesinato.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) señaló que los aplazamientos de las audiencias han impedido que el proceso avance hacia la etapa de juicio y advirtió sobre el riesgo de que las demoras afecten la continuidad de las medidas de aseguramiento contra los presuntos responsables.

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La audiencia preparatoria, que estaba prevista para el 6 de noviembre, fue aplazada nuevamente por el Juzgado Primero del Circuito Especializado con funciones de conocimiento de Pasto y quedó programada para el 28 de enero de 2027. Esta diligencia es fundamental para determinar cuáles serán las pruebas que se presentarán durante el juicio.

Reiterados aplazamientos en el proceso judicial

Un mazo de madera oscura con mango sobre una base de madera clara en un escritorio de madera brillante. Al fondo, libros y paneles de madera difuminados.
La audiencia preparatoria del juicio, que debía realizarse el 6 de noviembre de 2026, fue aplazada nuevamente por el Juzgado Primero del Circuito Especializado de Pasto y reprogramada para el 28 de enero de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Flip, la audiencia preparatoria ha sido aplazada en varias oportunidades durante casi un año. La organización manifestó su preocupación porque estas suspensiones prolongan la espera de los familiares del periodista y pueden generar condiciones para que los procesados soliciten recuperar su libertad mientras continúa la investigación judicial.

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En su pronunciamiento, la Fundación para la Libertad de Prensa expresó: “Alertamos y exigimos que el proceso judicial por el asesinato del periodista Wilder Córdoba, ocurrido en Nariño en 2022, avance con celeridad y garantice los derechos de las víctimas. La negligencia estatal y los reiterados aplazamientos de la audiencia preparatoria ponen en riesgo la continuidad de las medidas de aseguramiento contra los acusados”.

Los dos hombres señalados como presuntos responsables del asesinato permanecen vinculados al proceso y se encuentran privados de la libertad bajo medida de aseguramiento. Según la organización, ambos también cumplen condenas por otros delitos; sin embargo, las demoras en las actuaciones judiciales podrían dar lugar a una solicitud de libertad por vencimiento de términos.

Además, otra audiencia relacionada con la petición de libertad de los implicados, prevista para el 10 de noviembre, fue aplazada para el próximo 25 de noviembre. Esta diligencia tiene como propósito evaluar la solicitud presentada por la defensa de los acusados.

La organización señaló que las autoridades judiciales deben examinar las razones de las demoras y las responsabilidades procesales antes de resolver la petición. En ese sentido, hizo un llamado al Juzgado Municipal 006 Penal con Función de Control de Garantías de Pasto para que tenga en cuenta los derechos tanto de los procesados como de las víctimas.

La Flip pidió celeridad a la Fiscalía y a los juzgados

Flip
La organización advirtió que las demoras podrían comprometer la comparecencia de los acusados al juicio y aumentar el riesgo de impunidad en el caso (Juan Arias/Infobae)

En el pronunciamiento, la Fundación para la Libertad de Prensa instó a la Fiscalía General de la Nación a impulsar las actuaciones con diligencia y solicitó al juzgado encargado del juicio evitar aplazamientos injustificados.

La organización recordó que el proceso corresponde al asesinato de un periodista y que las autoridades deben considerar esa condición de la víctima durante el desarrollo de las actuaciones. También advirtió que las dilaciones pueden comprometer la comparecencia de los acusados al juicio y dificultar el esclarecimiento judicial del crimen.

Como antecedente, la Flip mencionó el caso de Mardonio Mejía, periodista asesinado en el departamento de Sucre, en el que los procesados recuperaron la libertad por vencimiento de términos. La organización citó este episodio para advertir sobre las consecuencias que pueden tener las demoras judiciales en investigaciones relacionadas con homicidios de comunicadores.

De persistir estas dilaciones, se prolongaría la espera de las víctimas por justicia y aumentaría el riesgo de impunidad en este caso”, señaló la fundación en su comunicado.

¿Quién era Wilder Córdoba?

El periodista fue asesinado a tiros mientras se desplazaba para realizar una entrevista. Tres días antes del crimen había recibido mensajes de advertencia en redes sociales en los que le exigían detener sus críticas a la administración local (@eravelasco/X)
El periodista fue asesinado a tiros mientras se desplazaba para realizar una entrevista. Tres días antes del crimen había recibido mensajes de advertencia en redes sociales en los que le exigían detener sus críticas a la administración local (@eravelasco/X)

Wilder Alfredo Córdoba era periodista y líder social del municipio de La Unión, en el norte de Nariño. Se desempeñaba como director de Unión Televisión, uno de los principales medios de comunicación de esa localidad, desde donde desarrollaba labores de información, veeduría ciudadana y seguimiento a las problemáticas de la región.

Su trabajo periodístico se caracterizó por la denuncia de situaciones relacionadas con la corrupción, la inseguridad y el abandono institucional. Durante más de una década ejerció el periodismo independiente y mantuvo una participación activa en asuntos de interés para las comunidades locales.

El 28 de noviembre de 2022 fue asesinado por dos sujetos mientras se desplazaba para realizar una entrevista. El crimen ocurrió en la vereda El Salado, en jurisdicción de La Unión. Córdoba recibió varios impactos de bala mientras se movilizaba en su motocicleta.

De acuerdo con la información del caso, sus pertenencias y el vehículo quedaron en el lugar de los hechos, por lo que el robo fue descartado como posible móvil del homicidio. Además, tres días antes de su muerte había recibido mensajes de advertencia en redes sociales en los que le pedían detener sus críticas a la administración local.

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