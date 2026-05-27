Ciencia

Cómo el colapso del Imperio romano transformó la historia genética de Gran Bretaña

Entre los siglos V y XI, la llegada masiva de anglosajones alteró de forma demográfica y no solo cultural la composición de la población. Su huella fue cuantificable y ninguna migración posterior logró igualarla

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Ilustración abstracta de Gran Bretaña sobre fondo beige, compuesta por capas translúcidas en tonos azul, verde y dorado con patrones orgánicos y corrientes entrelazadas.
El análisis de más de 1.000 genomas antiguos revela la compleja mezcla que define la genética de Gran Bretaña (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de más de 1.000 genomas antiguos revela que la historia genética de Gran Bretaña es mucho más compleja de lo que sugieren los relatos tradicionales, desmontando la idea de “una herencia pura” de celtas, vikingos, romanos o anglosajones.

Según Jay Silverstein, profesor titular del Departamento de Química y Ciencias Forenses de la Universidad de Nottingham Trent, consultado por The Conversation, la mezcla de poblaciones, las migraciones y la continua interacción cultural dieron forma a la isla, muy lejos de cualquier narrativa sobre un linaje único o ininterrumpido.

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La secuenciación de ácido desoxirribonucleico (ADN) antiguo demuestra que la población británica actual no proviene de una única raíz étnica, sino que es el resultado de varias oleadas migratorias y mezclas sucesivas entre diferentes pueblos. Los hallazgos científicos muestran capas de linaje superpuestas y diferencias regionales, reflejando una identidad forjada por el movimiento constante de personas a lo largo del tiempo.

Collage digital histórico-científico con figuras humanas de diversas épocas disolviéndose en cadenas de ADN que convergen en una isla británica.
La investigación científica desmiente la existencia de una identidad británica pura basada solamente en celtas, vikingos o anglosajones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las narrativas ancestrales simplifican el origen británico en torno a etiquetas como celtas, vikingos o anglosajones, presentando a Gran Bretaña como una comunidad inmutable. La genómica poblacional y el estudio de ADN antiguo, como destacan los equipos de Marina Silva (el Francis Crick Institute, centro de investigación biomédica de Londres) y Flavio De Angelis (la Arizona State University, universidad pública de investigación en Estados Unidos), indican que la realidad fue mucho más dinámica.

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Durante siglos se defendieron raíces “puramente” autóctonas o aisladas, pero los descubrimientos citados por Silverstein demuestran que la isla experimentó constantes flujos migratorios y transformaciones genéticas.

El impacto de las migraciones medievales en la genética británica

La mayor transformación genética en la isla ocurrió tras el colapso romano, en el periodo entre el 410 y 1066 d. C. Durante estos siglos se identificó una marcada “ascendencia continental” asociada a la llegada de los anglosajones, con pruebas de su influencia en más del 70 % de los enterramientos del sur de Inglaterra.

Un mapa tridimensional de Gran Bretaña formado por capas de roca y tierra con patrones de doble hélice de ADN superpuestos, sobre un fondo degradado.
La secuenciación de ADN demuestra que la población británica actual es fruto de varias oleadas migratorias y mezclas sucesivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud del fenómeno no fue únicamente cultural, sino demográfica, suficiente para modificar la estructura de la población.

Olas posteriores de migrantes desde Europa central y meridional se sumaron a la composición genética, especialmente entre los años 700 y 1000 d.C. Aunque la historia concede peso a ciertas migraciones, solo algunas épocas produjeron un legado genético cuantificable en la población.

El alcance real de vikingos y normandos en el ADN británico

La denominada “presencia escandinava” corresponde a las incursiones vikingas, más visibles en el norte y este de Gran Bretaña. Sin embargo, su huella fue desigual y, en muchas regiones, mucho menor que la ascendencia anglosajona. Los expertos citados subrayan que la influencia vikinga rara vez equipara la magnitud de las anteriores migraciones medievales, cuestionando el peso que la tradición asigna a estos pueblos.

Visualización conceptual de figuras humanas translúcidas en ondas, moviéndose hacia un mapa estilizado de Gran Bretaña que se convierte en ADN y patrones orgánicos, en azul y dorado.
Estudios recientes señalan la escasa incidencia genética de la conquista normanda, donde la estructura poblacional se mantuvo estable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de los normandos destaca por su escasa incidencia genética. Tras la llamada conquista normanda de 1066, apenas se registra un cambio en el ADN de la población mayoritaria.

Una investigación en Surrey, liderada por De Angelis, concluyó que las personas enterradas antes y después de la conquista compartían el mismo grupo genético. El equipo de Arizona State University sostuvo que, si bien el relevo político fue notorio, en el ámbito genético predominó la continuidad: la élite cambió, pero la base poblacional permaneció.

La Gran Bretaña actual: un crisol de herencias

El análisis de capas genéticas recientes confirma que la población moderna está caracterizada por “linajes superpuestos” y diferencias regionales evidentes. En Inglaterra predomina la huella de la ascendencia continental y el mestizaje medieval, mientras que Gales e Irlanda conservan mayor continuidad con las poblaciones antiguas.

Infografía artística muestra un mapa azul de Gran Bretaña con raíces y ramas de árbol que se convierten en hebras de ADN y flujos migratorios en azul, verde y cobre.
La genética moderna británica muestra linajes superpuestos, con más continuidad en Gales e Irlanda y mezcla medieval en Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Escocia se posiciona en un punto intermedio, con arraigo histórico y cierta influencia escandinava posterior.

Estos patrones ponen de manifiesto que ninguna región británica es genéticamente homogénea o “pura”. Al contrario, la identidad biológica es fruto de migraciones acumuladas durante milenios.

Como remarcan los científicos en The Conversation, los genes revelan la historia de la población, aunque no coincidan con fronteras políticas ni con mitologías nacionales.

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