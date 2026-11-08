Catalina García ya escribió nuevas canciones y confirmó que seguirá haciendo música tras el final de Monsieur Periné

Monsieur Periné anunció su separación tras casi dos décadas de trayectoria. El dúo aseguró que la decisión se venía contemplando desde hace tiempo - crédito @monsieurperine/Instagram

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Catalina García habló por primera vez sobre su proceso emocional tras el anuncio de la separación de Monsieur Periné, la banda colombiana que fundó junto a Santiago Prieto hace casi dos décadas.

Semanas después de ese anuncio, García apareció en La Red durante un evento de moda a cargo de la diseñadora Manuela Álvarez, cuya colección gira en torno al duelo con la temática del Día de Muertos como trasfondo. La cantante encontró en esa propuesta un espejo de su propio momento vital.

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“Todas las tonalidades de su duelo, creo que es algo que yo he vivido y en este momento estoy acá, en el tono azul, que es este tono de la aceptación y de empezar a ver hacia adelante”, dijo García en el programa. “Vamos a transformar todo esto”, agregó, con una actitud que describió como de paz y tranquilidad, en clara alusión a la ruptura de la agrupación.

La cantante reflexionó sobre el peso de las despedidas y lo que significan a nivel personal. “Los finales también son comienzos. Damos cuenta de lo poderoso que son las despedidas, de lo poderoso que son esas decisiones que te llevan a lo profundo de tu ser, a mirar la oscuridad”, afirmó. Según declaró la cantante sobre este proceso, es precisamente ahora cuando se define el rumbo: “En medio de esa oscuridad, empezar a entender qué es lo importante y pa’ dónde es que vamos de nuevo”.

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La gira 'Instrucciones Para Ser Feliz Tour' de Monsieur Periné incluye presentaciones en Argentina, España, Francia, México, Estados Unidos, Colombia y Venezuela, con 35 conciertos en total - crédito Paola España Comunicaciones

Consultada sobre sus proyectos como solista, García confirmó que la separación no implica un alejamiento de la música. “Tanto yo como Santiago seguiremos haciendo música. Creo que eso viene como parte de nuestra esencia”, señaló. Y fue más concreta: “Yo ya he escrito nuevas canciones, yo ya tengo mucho que decir”.

La cantante atribuye parte de esa producción creativa al propio proceso que atraviesa. “Estos procesos de desgarramiento y de transformación te llevan a sentir y a crear a través de todo ese dolor, mucha poesía y traer cosas muy bellas”, indicó. Por ahora, García dijo que también se tomará tiempo para viajar —mencionó Colombia como posible destino— y “volver a llenarse de poesía”.

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Sobre la posibilidad de un reencuentro musical con Prieto, García fue directa: “La puerta siempre queda abierta”. El conductor del programa resumió lo dicho por la artista señalando que “de vez en cuando también hará música con Santiago nuevamente”, ante lo cual García asintió sin matices.

El anuncio llegó tras años de incertidumbre interna

En el comunicado, Catalina García y Santiago Prieto explicaron la necesidad de un espacio individual, sin confirmar o descartar de lleno una fecha de reencuentro - crédito @monsieurperine/Instagram

El 29 de septiembre de 2026, Monsieur Periné publicó en sus redes sociales un comunicado con el que puso fin a cerca de 20 años de trayectoria conjunta. García y Prieto calificaron la decisión como “la más difícil” que tuvieron que tomar. “Vamos a separarnos. No sabemos hasta cuándo. Lo que sí sabemos es que necesitamos este espacio, un espacio individual que creemos que nos va a hacer bien”, escribieron en sus redes sociales.

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La agrupación nació en Bogotá en 2008, cuando Catalina García, Santiago Prieto y Nicolás Junca empezaron a tocar juntos con una propuesta acústica de guitarra, flauta y voz. El grupo tomó su nombre de una expresión en francés que alude a una prenda de vestir y mostró desde el inicio la influencia del jazz manouche, en particular de figuras como Édith Piaf o Django Reinhardt. Con los años, la banda sumó elementos del folclor latinoamericano a su sonido.

La banda ganó reconocimiento local tras un concurso de Red Bull en 2011, que le abrió las puertas del Festival Estéreo Picnic. Al año siguiente lanzó su primer álbum, Hecho a Mano, con temas como La muerte y Suin Romanticón. El disco le dio reconocimiento nacional como una de las propuestas autogestionadas más destacadas del momento y le abrió oportunidades de proyección internacional.

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Esa proyección se concretó en 2015 con la publicación de Caja de Música, producido por Eduardo Cabra, exintegrante de Calle 13. El disco incluyó el sencillo Nuestra Canción junto a Vicente García y le dio a la agrupación el Latin Grammy a Mejor Artista Nuevo, además de una nominación al Grammy anglo en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino, Urbano o Alternativo.

El grupo adoptó la influencia del jazz manouche en sus inicios, pasando a incorporar influencias del folclor latinoamericano en los años posteriores - crédito @monsieurperine/Instagram

El grupo firmó con Sony Music y en 2018 lanzó Encanto Tropical, con colaboraciones de Vicentico, Julieta Venegas y Leonel García. El trabajo sumó tres nominaciones a los Latin Grammy de ese año y una candidatura al Grammy anglo en 2019.

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Durante su carrera, Monsieur Periné realizó giras por más de 16 países, con presentaciones en festivales como Rock in Rio, Austin City Limits y el San Francisco Jazz Festival. A esas giras se sumaron colaboraciones con figuras como Adrián Quesada, Tokyo Ska Paradise Orchestra, Natalia Lafourcade, El Kanka, Beto Cuevas, Pedro Capó y Esteman, entre otros. En 2023 obtuvo su segundo Latin Grammy, esta vez a Mejor Álbum de Música Alternativa, por el LP Bolero Apocalíptico.

Su producción más reciente, Instrucciones Para Ser Feliz (2025), incluyó el tema Aguaráchate, que fue anunciado como parte de la banda sonora del videojuego EA Sports FC 27. La gira promocional de este lanzamiento es la de su despedida, y rematará con presentaciones en Venezuela, Colombia y Puerto Rico, esta última el próximo 29 de noviembre.

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