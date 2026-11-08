Congreso podría revocar el permiso de salida del país de Petro tras denuncias por los llamados “sexocontratos”: “No seremos cómplices de su fuga”

El senador de Salvación Nacional Germán Rodríguez anunció que solicitará ante la plenaria del Senado revocar el permiso de salida del país concedido al expresidente Gustavo Petro el 12 de agosto de 2026 (@GermanRSenador/X)

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El senador de Salvación Nacional Germán Rodríguez anunció que solicitará ante la plenaria del Senado revisar y revocar la autorización que le fue concedida al expresidente Gustavo Petro el 12 de agosto para salir del país. La iniciativa se produce en medio de las recientes denuncias por presuntas irregularidades en la contratación estatal y señalamientos sobre supuestos intercambios de contratos públicos por favores sexuales, que involucran al exmandatario y a personas que trabajaron en su gobierno.

Rodríguez dio a conocer su decisión mediante una publicación en su cuenta de X y un video en el que pidió el respaldo de otros congresistas para impulsar la propuesta. Según explicó, llevará la solicitud a la sesión plenaria del martes 10 de noviembre, al considerar que las nuevas denuncias conocidas justifican revisar el permiso de salida del país.

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“No será el Senado cómplice de la fuga de Gustavo Petro”, escribió el congresista en su publicación, en la que sostuvo que las investigaciones y los señalamientos conocidos en los últimos días deben ser tenidos en cuenta por el Legislativo.

El senador argumentó que varias de las denuncias ya están en conocimiento de las autoridades judiciales y cuestionó que el expresidente conserve la posibilidad de salir de Colombia mientras avanzan las actuaciones.

Los antecedentes que mencionó el senador

Rodríguez sostiene que el Congreso no debe mantener la autorización mientras avanzan las investigaciones judiciales relacionadas con Petro y personas de su entorno. También pidió a otros senadores respaldar su propuesta (@GermanRSenador/X)

En su pronunciamiento, Rodríguez comparó la situación con otros casos de personas investigadas o señaladas que abandonaron Colombia y posteriormente se radicaron en el exterior. Entre ellos mencionó al exintegrante de las Farc Jesús Santrich, quien se trasladó a Venezuela; a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien se encuentra en Nicaragua, y al exmagistrado Leonidas Bustos, quien terminó en Canadá.

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También hizo referencia a integrantes de las antiguas Farc y del ELN que, según afirmó, se instalaron en Venezuela y Cuba, así como a César Manrique, cuyo paradero señaló como desconocido. “Esta historia ya la hemos visto antes. (...) No permitamos que Gustavo Petro se vuele del país”, expresó en el video.

En su publicación de X, el senador agregó que la lentitud de la justicia no puede convertirse en un argumento para mantener vigente la autorización. “Si la justicia es lenta, el Congreso no puede ser su cómplice. La impunidad no se combate con permisos de viaje”, señaló.

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Las denuncias que rodean a Petro

Entre los señalamientos recientes se encuentra el de Deicy Jiménez, excontratista que afirmó haber recibido contratos estatales por supuestos favores sexuales. Estas acusaciones son objeto de actuaciones preliminares (Ovidio González/Presidencia de la República)

Uno de los principales asuntos relacionados con la iniciativa corresponde a las denuncias sobre presuntos intercambios de contratos estatales por favores sexuales. Deicy Jiménez, una excontratista, afirmó que Petro habría gestionado cinco contratos públicos para ella a cambio de mantener encuentros sexuales. También aseguró que no habría sido un caso aislado y habló de entre 30 y 40 mujeres.

Por otra parte, Carlos Ríos, director de Presidencia, denunció la presunta existencia de un grupo de 48 mujeres vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios que habrían sido instrumentalizadas sexualmente.

La Fiscalía abrió el 23 de octubre de 2026 una noticia criminal por posibles irregularidades en el Dapre y otras entidades. Como parte de las actuaciones, anunció diligencias con Angie Rodríguez y Laura Sarabia, exdirectoras de esa dependencia. Además, la Procuraduría abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar de distintas entidades estatales.

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El 4 de noviembre de 2026, Deicy Jiménez publicó en su cuenta de Instagram un video de aproximadamente 54 segundos en el que aparece junto al expresidente Gustavo Petro en un espacio privado (captura de pantalla @deicyjimenez_/Instagram-@VickyDávilaH/X)

Entre los elementos conocidos a comienzos de noviembre figuran la divulgación de una supuesta conversación entre Petro y Angie Rodríguez sobre la hoja de vida de Jiménez, la extracción forense del celular de la excontratista y un video publicado por ella en el que aparece junto al expresidente. Cabe aclarar que la autenticidad, el contexto y el valor probatorio de estos elementos deberán establecerse dentro de las investigaciones.

A este panorama se suman las 335 denuncias que acumula el expresidente ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, relacionadas con hechos de su mandato entre 2022 y 2026. De estas, 50 fueron archivadas y las restantes permanecen en etapa preliminar. Ninguna había superado esa fase, por lo que no constituyen acusaciones formales ni condenas judiciales.

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