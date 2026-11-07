Mundo

Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev y dañó un importante puente

Misiles y drones atacaron la red energética de la capital ucraniana en medio de temperaturas cercanas a cero grados. Al menos dos personas murieron y una docena resultaron heridas en todo el país

Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev
Guardar

Las fuerzas rusas bombardearon durante la noche las infraestructuras energéticas de los alrededores de la capital de Ucrania con misiles y drones, poniendo a prueba el suministro eléctrico y los sistemas de calefacción de Kiev, mientras las temperaturas se acercan a los cero grados, según informaron las autoridades este sábado.

Las explosiones sacudieron la ciudad cuando Rusia lanzó múltiples oleadas de misiles balísticos, varios de los cuales impactaron y dañaron el Puente del Norte, que cruza el río Dniéper, según el alcalde Vitali Klitschko.

PUBLICIDAD

Los ataques contra instalaciones energéticas en las afueras de Kiev —incluidos los sistemas que suministran electricidad desde dos centrales nucleares a la ciudad y a las regiones centrales de Ucrania— causaron graves daños, según informó el Ministerio de Energía.

La capital se enfrenta a graves dificultades en el suministro de electricidad, agua y calefacción”, declaró el presidente Volodimir Zelensky en la red social X, añadiendo que también fueron alcanzadas subestaciones en otras cinco regiones.

Silueta de un bombero junto a una cerca metálica frente a vehículos y una edificación en llamas durante la noche
Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev

Afirmó que Rusia había lanzado 36 misiles balísticos, de los cuales solo cuatro fueron interceptados, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Añadió que las defensas aéreas habían derribado 149 de los 172 drones.

PUBLICIDAD

Al menos dos personas murieron y cerca de una docena más resultaron heridas en toda Ucrania a causa de los ataques de la noche, que también causaron daños en viviendas, comercios y edificios no residenciales, según las autoridades.

Fachada de un edificio de viviendas con balcones dañados por fuego, ventanas sin cristales y ramas en primer plano
Los ataques rusos también dañaron viviendas

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había llevado a cabo un ataque masivo contra lo que describió como objetivos del sector militar-industrial de Ucrania, así como contra infraestructuras energéticas y de transporte en Kiev y sus alrededores.

Rusia ha intensificado los ataques aéreos contra Ucrania, dado que su ofensiva terrestre se ha estancado en gran medida, bombardeando las infraestructuras energéticas de las principales ciudades con misiles y drones difíciles de interceptar, cuando ya se cumplen más de cuatro años y medio desde el inicio de su invasión a gran escala.

En las últimas semanas ha ampliado su campaña para atacar los puentes de Kiev, lo que ha provocado atascos en la ciudad, que cuenta con más de tres millones de habitantes.

Los ataques de este sábado se producen pocos días antes de una nueva ronda de conversaciones tripartitas en Abu Dabi entre funcionarios ucranianos y rusos, como parte de una iniciativa de paz respaldada por Estados Unidos que, hasta ahora, ha dado pocos resultados.

Un bombero con casco de espaldas opera un cañón de agua frente a grandes llamas y una nube de humo
Un bombero intenta apagar el fuego tras un ataque ruso

Rusia se está preparando para las conversaciones trilaterales lanzando misiles balísticos contra las infraestructuras críticas de Ucrania”, afirmó Zelensky.

Los ataques se producen además tras las recientes elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que han suscitado en Ucrania la esperanza de un mayor apoyo contra la guerra de Rusia por parte de un Congreso controlado por los demócratas.

“Contamos con que el Congreso de Estados Unidos preste más atención a Ucrania, porque Rusia no deja de aumentar el número de sus ataques”, añadió Zelensky.

Fachada y habitaciones de un edificio en ruinas con montones de escombros, ladrillos y vigas caídas de noche
Los ataques causaron graves daños

Volodimir Zelensky denunció que Rusia disparó misiles norcoreanos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró que Rusia había lanzado misiles norcoreanos contra Ucrania durante la noche para atacar una de sus principales instalaciones energéticas, mientras el país, devastado por la guerra, se prepara para el invierno.

“Se están llevando a cabo evaluaciones técnicas en los sitios alcanzados por misiles balísticos. Según los hallazgos preliminares, en una de las instalaciones energéticas clave que resultó dañada, los rusos utilizaron misiles KN-23 fabricados y suministrados por Corea del Norte”, dijo Zelensky.

Temas Relacionados

RusiaKievInfraestructuraguerra Rusia Ucrania

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Donald Trump afirmó que Israel y Medio Oriente “no existirían” si no hubiera detenido el avance nuclear de Irán

Tras su diálogo con el emir de Qatar, el mandatario estadounidense afirmó que nadie quiere expresar su opinión sobre la guerra con el régimen iraní, “pero todo el mundo sabe que es verdad”

Donald Trump afirmó que Israel y Medio Oriente “no existirían” si no hubiera detenido el avance nuclear de Irán

Una protesta frenó los trabajos de construcción de un centro de datos en Países Bajos

Las organizaciones pidieron que se suspendieran los nuevos proyectos de gran escala hasta que los gobiernos fijaran normas para controlar sus consecuencias sobre el ambiente, el consumo de energía y las comunidades

Una protesta frenó los trabajos de construcción de un centro de datos en Países Bajos

El secreto detrás del ataque a Binance: una unidad de hackers entrenada por Corea del Norte

El esquema, con más de una década de funcionamiento, selecciona cada año a decenas de adolescentes para formarlos en ingeniería informática y preparar a los futuros hackers del régimen

El secreto detrás del ataque a Binance: una unidad de hackers entrenada por Corea del Norte

Nvidia exigirá rastrear sus chips a los socios de nube del sudeste asiático para frenar el contrabando a China

El sistema ya existía, pero era voluntario: ahora será condición para obtener el sello de socio oficial, el más codiciado del sector

Nvidia exigirá rastrear sus chips a los socios de nube del sudeste asiático para frenar el contrabando a China

Teniendo el control del Senado, los Demócratas podrán bloquear nominados de Trump a Corte Suprema

Con al menos 54 bancas, los demócratas tendrán margen para frenar o dejar sin tratamiento las designaciones judiciales y de gabinete del presidente

Teniendo el control del Senado, los Demócratas podrán bloquear nominados de Trump a Corte Suprema
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exministro de Justicia de Petro se desligó del nombramiento de la notaria 44 de Bogotá, señalada prestar casa para presuntos encuentros sexuales del expresidente

Exministro de Justicia de Petro se desligó del nombramiento de la notaria 44 de Bogotá, señalada prestar casa para presuntos encuentros sexuales del expresidente

Policía alquilaba su arma a delincuentes por S/50 y filtraba información de operativos en Barranca

Video: el recorrido de “La Toretto” antes del choque fatal en La Plata

Precio del GNV, GLP, diésel y gasolina en Perú para el sábado 7 de noviembre de 2026

Efemérides hoy 7 de noviembre: Perú conmemora el Día Internacional contra la Violencia, el Acoso y el ciberacoso en la Escuela

DEPORTES

Debutó en los 42 km a los 31 años y ganó el Maratón de Nueva York: cómo fue el entrenamiento de Andreas Almgren

Debutó en los 42 km a los 31 años y ganó el Maratón de Nueva York: cómo fue el entrenamiento de Andreas Almgren

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán el título de la Tabla Anual: hora y todo lo que hay que saber

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: hora y todo lo que hay que saber

Gimnasia de Mendoza e Independiente Rivadavia jugarán el clásico en el cierre del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Inter Miami de Messi recibirá a Charlotte FC con la cabeza puesta en los playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

ENTRETENIMIENTO

Netflix lanza ‘Otros mundos’, la serie precuela de ‘Stranger Things’: cuándo se estrena y de qué trata

Netflix lanza ‘Otros mundos’, la serie precuela de ‘Stranger Things’: cuándo se estrena y de qué trata

Qué fue de los actores de Karate Kid a 40 años del estreno de la película

Sylvester Stallone recuerda su vieja enemistad con Arnold Schwarzenegger: “Eramos muy confrontacionales”

Netflix confirma dos temporadas de ‘Sol de medianoche’, la nueva serie animada del universo de ‘Crepúsculo’

Maluma armó un show sorpresa en el aeropuerto de Miami y anunció su gira mundial de más de 60 fechas