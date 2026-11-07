Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev y dañó un importante puente

Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev

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Las fuerzas rusas bombardearon durante la noche las infraestructuras energéticas de los alrededores de la capital de Ucrania con misiles y drones, poniendo a prueba el suministro eléctrico y los sistemas de calefacción de Kiev, mientras las temperaturas se acercan a los cero grados, según informaron las autoridades este sábado.

Las explosiones sacudieron la ciudad cuando Rusia lanzó múltiples oleadas de misiles balísticos, varios de los cuales impactaron y dañaron el Puente del Norte, que cruza el río Dniéper, según el alcalde Vitali Klitschko.

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Los ataques contra instalaciones energéticas en las afueras de Kiev —incluidos los sistemas que suministran electricidad desde dos centrales nucleares a la ciudad y a las regiones centrales de Ucrania— causaron graves daños, según informó el Ministerio de Energía.

“La capital se enfrenta a graves dificultades en el suministro de electricidad, agua y calefacción”, declaró el presidente Volodimir Zelensky en la red social X, añadiendo que también fueron alcanzadas subestaciones en otras cinco regiones.

Rusia bombardeó instalaciones eléctricas en los alrededores de Kiev

Afirmó que Rusia había lanzado 36 misiles balísticos, de los cuales solo cuatro fueron interceptados, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Añadió que las defensas aéreas habían derribado 149 de los 172 drones.

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Al menos dos personas murieron y cerca de una docena más resultaron heridas en toda Ucrania a causa de los ataques de la noche, que también causaron daños en viviendas, comercios y edificios no residenciales, según las autoridades.

Los ataques rusos también dañaron viviendas

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que había llevado a cabo un ataque masivo contra lo que describió como objetivos del sector militar-industrial de Ucrania, así como contra infraestructuras energéticas y de transporte en Kiev y sus alrededores.

Rusia ha intensificado los ataques aéreos contra Ucrania, dado que su ofensiva terrestre se ha estancado en gran medida, bombardeando las infraestructuras energéticas de las principales ciudades con misiles y drones difíciles de interceptar, cuando ya se cumplen más de cuatro años y medio desde el inicio de su invasión a gran escala.

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En las últimas semanas ha ampliado su campaña para atacar los puentes de Kiev, lo que ha provocado atascos en la ciudad, que cuenta con más de tres millones de habitantes.

Los ataques de este sábado se producen pocos días antes de una nueva ronda de conversaciones tripartitas en Abu Dabi entre funcionarios ucranianos y rusos, como parte de una iniciativa de paz respaldada por Estados Unidos que, hasta ahora, ha dado pocos resultados.

Un bombero intenta apagar el fuego tras un ataque ruso

“Rusia se está preparando para las conversaciones trilaterales lanzando misiles balísticos contra las infraestructuras críticas de Ucrania”, afirmó Zelensky.

Los ataques se producen además tras las recientes elecciones de medio mandato en Estados Unidos, que han suscitado en Ucrania la esperanza de un mayor apoyo contra la guerra de Rusia por parte de un Congreso controlado por los demócratas.

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“Contamos con que el Congreso de Estados Unidos preste más atención a Ucrania, porque Rusia no deja de aumentar el número de sus ataques”, añadió Zelensky.

Los ataques causaron graves daños

Volodimir Zelensky denunció que Rusia disparó misiles norcoreanos

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró que Rusia había lanzado misiles norcoreanos contra Ucrania durante la noche para atacar una de sus principales instalaciones energéticas, mientras el país, devastado por la guerra, se prepara para el invierno.

“Se están llevando a cabo evaluaciones técnicas en los sitios alcanzados por misiles balísticos. Según los hallazgos preliminares, en una de las instalaciones energéticas clave que resultó dañada, los rusos utilizaron misiles KN-23 fabricados y suministrados por Corea del Norte”, dijo Zelensky.

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