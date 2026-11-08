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Animales gigantes: estas son las 10 especies más grandes que existen en la actualidad

Cetáceos, reptiles, peces y aves lideran distintas categorías de tamaño entre los registrados por National Geographic

Grupo de elefantes adultos y crías sobre arena junto a un río pequeño con árboles y montañas en el fondo.
National Geographic documentó una selección de diez especies vivientes con dimensiones singulares (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La ballena azul alcanza hasta 30,5 metros de longitud y más de 200 toneladas, mientras que el avestruz puede medir hasta 3 metros sin despegar los pies del suelo. Los animales de mayor tamaño del planeta dominan categorías diferentes, por lo que no existe un único ranking: algunos lideran por peso, otros por longitud o altura.

Esta selección reúne diez especies vivientes de tamaño excepcional, según datos y descripciones recogidos por National Geographic.

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Las comparaciones deben leerse con cautela, ya que una medida máxima no equivale al tamaño habitual de todos los individuos de una especie.

1. La ballena azul es el animal más grande conocido

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La ballena azul alcanza más de 200 toneladas de peso y consume cerca de cuatro toneladas de kril por día (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ballena azul (Balaenoptera musculus) es el animal más grande conocido que haya vivido en la Tierra. Puede llegar a 30,5 metros de largo y superar las 200 toneladas, según National Geographic.

Su dieta está compuesta casi por completo de krill. En determinados períodos del año, un adulto puede consumir cerca de 4 toneladas diarias de esos pequeños crustáceos. La especie habita todos los océanos, excepto el Ártico, y realiza migraciones entre las áreas polares de alimentación y regiones próximas al ecuador.

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2. El cachalote es el cetáceo con dientes de mayor tamaño

Dos cachalotes nadan en el mar azul sobre un lecho rocoso iluminado por rayos de sol procedentes de la superficie.
El cachalote constituye el cetáceo con dientes de mayor tamaño y realiza inmersiones en las profundidades oceánicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cachalote (Physeter macrocephalus) es el mayor de los cetáceos con dientes. Los machos pueden alcanzar hasta 20 metros de longitud y 50 toneladas, mientras que las hembras llegan a unos 12 metros y 15 toneladas. La especie se distingue por su gran cabeza y por las inmersiones que realiza para buscar calamares y otros animales de las profundidades oceánicas.

3. El tiburón ballena ocupa el primer lugar entre los peces

Un tiburón ballena con piel moteada nada sobre un fondo marino repleto de corales de colores y peces pequeños.
El tiburón ballena encabeza las dimensiones entre los peces y se alimenta por filtración en aguas cálidas y templadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiburón ballena (Rhincodon typus) es el pez más grande que existe. Puede alcanzar hasta 20 metros de longitud y más de 20 toneladas, según National Geographic. A pesar de su tamaño, se alimenta por filtración y retiene plancton, huevos de peces y pequeños crustáceos. Además, se distribuye en aguas cálidas y templadas de distintas regiones del mundo.

4. El elefante africano encabeza a los animales terrestres

Tres elefantes africanos se encuentran en un río con poca agua, rodeados de árboles verdes y colinas.
El elefante africano lidera la escala de los animales terrestres e ingiere hasta 136 kilogramos de alimento diario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El elefante africano es el animal terrestre más grande. Se reconocen dos especies: el elefante de sabana, de mayor tamaño, y el elefante de bosque, que habita las selvas de África central y occidental.

Los elefantes consumen raíces, pastos, frutos y cortezas, y un adulto puede ingerir hasta 136 kilogramos de alimento por día. La especie también modifica su ambiente: abre caminos, dispersa semillas y excava lechos secos en busca de agua.

5. El rinoceronte blanco del sur puede pesar más de 3.500 kilos

Rinoceronte de perfil cubierto de barro seco comiendo hierba en un campo dorado con acacias y colinas al fondo bajo un cielo claro.
El rinoceronte blanco del sur puede medir hasta 3,6 metros de acuerdo con National Geographic (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rinoceronte blanco del sur (Ceratotherium simum simum) puede medir hasta 3,6 metros y pesar hasta 3.583 kilogramos, de acuerdo con National Geographic.

El nombre no describe el color del animal, que es gris. La denominación se vincula con una palabra afrikáans relacionada con su boca ancha y cuadrada, adaptada al pastoreo. La caza furtiva por sus cuernos sigue entre las principales amenazas para la especie.

6. El cocodrilo de agua salada es el mayor crocodiliano viviente

Un cocodrilo de agua salada descansa con el hocico entreabierto en la orilla fangosa ante palmeras y raíces de manglar.
El cocodrilo de agua salada cuenta con registros de hasta siete metros de longitud y presenta la capacidad de nadar en mar abierto (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cocodrilo de agua salada (Crocodylus porosus) es el crocodiliano vivo más grande. Los machos de tamaño promedio llegan a unos 5,2 metros y 454 kilogramos, aunque se han registrado ejemplares de hasta 7 metros y cerca de una tonelada.

La especie se ubica en ambientes de agua dulce y salobre desde el este de India hasta el sudeste asiático y el norte de Australia. También se destaca por su capacidad de nadar en mar abierto.

7. La tortuga laúd es la mayor tortuga del planeta

Una tortuga laúd vista de perfil nada bajo el agua marina azul sobre un fondo de arrecifes de coral.
La tortuga laúd posee un caparazón flexible similar al cuero y logra sumergirse hasta 1.280 metros de profundidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tortuga laúd (Dermochelys coriacea) es la tortuga más grande del mundo. Puede alcanzar hasta 2 metros de longitud y superar los 907 kilogramos, según National Geographic.

A diferencia de las demás tortugas marinas, cuenta con un caparazón flexible, de textura similar al cuero. Puede sumergirse hasta 1.280 metros y permanecer bajo el agua hasta 85 minutos. Sus rutas entre áreas de reproducción y alimentación promedian 5.955 kilómetros por trayecto.

8. El calamar gigante es el invertebrado de mayor tamaño

Un calamar colosal en el agua marina oscura frente a un sumergible iluminado, sobre un fondo de rocas junto a medusas y un pez.
El calamar gigante califica como el invertebrado de mayor tamaño y presenta ojos de 25 centímetros de diámetro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calamar gigante (Architeuthis) es el mayor invertebrado y señala que el ejemplar más grande encontrado midió 18 metros y pesó cerca de una tonelada.

Esta especie resulta difícil de estudiar por su hábitat en aguas profundas. Gran parte de la información disponible procede de cadáveres hallados en playas o recuperados por pescadores. El calamar gigante y el calamar colosal tienen los ojos más grandes del reino animal, con cerca de 25 centímetros de diámetro.

9. La pitón reticulada llega a 9 metros en los registros extremos

Una pitón reticulada con diseño de escamas marrones y amarillas enrollada sobre la rama de un árbol rodeada de abundante follaje verde.
La pitón reticulada ostenta el registro como la serpiente más larga documentada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pitón reticulada (Malayopython reticulatus) es la serpiente más larga documentada por la fuente. Su longitud promedio es de 4,78 metros y su peso medio, de 170 kilogramos, pero se encontraron ejemplares de hasta 9 metros y 270 kilogramos.

National Geographic indica que las hembras suelen superar en tamaño a los machos. La especie se distribuye desde el sudeste asiático hasta Nueva Guinea y habita selvas tropicales, bosques con pastizales y humedales.

10. El avestruz es el ave viva más grande

Un avestruz de plumaje pardo camina sobre pasto seco junto a un sendero de tierra y árboles al fondo.
El avestruz representa el ave viva de mayores dimensiones y alcanza velocidades de carrera de hasta 70 kilómetros por hora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avestruz (Struthio camelus) es el ave viva de mayor tamaño. Mide entre 2 y 3 metros y pesa entre 100 y 160 kilogramos.

No puede volar, pero puede correr a una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora. Sus zancadas pueden cubrir entre 3 y 5 metros y utiliza las alas para cambiar de dirección. Habita sabanas y zonas desérticas de África, donde obtiene gran parte del agua a partir de las plantas que consume.

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