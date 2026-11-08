Alcaldía de Bogotá convocó reunión urgente de inteligencia tras alerta de posibles atentados contra medios de comunicación

Las autoridades advirtieron sobre posibles amenazas contra empresas periodísticas en Bogotá, entre ellas Caracol Televisión y Caracol Radio. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Alcaldía de Bogotá solicitó la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) para analizar una alerta sobre posibles atentados contra medios de comunicación en la capital del país. La decisión fue anunciada este sábado 7 de noviembre, luego de que la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), compartiera información de seguridad con el Gobierno distrital y diferentes empresas periodísticas.

El anuncio del Distrito se produjo en medio de las advertencias recibidas por Caracol Televisión y Caracol Radio sobre posibles acciones violentas contra sus instalaciones y otros medios de comunicación. Frente a esta información, el alcalde mayor, por medio de la Secretaría Distrital de Seguridad, pidió que los organismos de inteligencia y seguridad se reunieran de manera inmediata para examinar la alerta.

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La Administración distrital también confirmó que la Policía de Bogotá tomó acciones preventivas relacionadas con la información recibida. Sin embargo, no entregó detalles sobre el tipo de procedimientos implementados, los lugares en los que se desarrollaron ni las características específicas de las amenazas.

Alcaldía de Bogotá pidió activar el CI3 para analizar la alerta de seguridad

A través de sus canales oficiales, la Alcaldía explicó que la información fue compartida inicialmente por la Fiscalía, mediante el CTI, con medios de comunicación y representantes del Gobierno distrital.

A partir de esa comunicación, el alcalde mayor solicitó, por medio de la Secretaría de Seguridad, convocar al Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3). La petición busca que la advertencia sea examinada por las distintas entidades encargadas de las labores de inteligencia y seguridad.

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En su comunicado, el Distrito señaló: “La Fiscalía, a través del CTI, ha compartido información con medios de comunicación y con el Gobierno Distrital sobre una alerta de seguridad. El alcalde mayor, a través de la Secretaría de Seguridad, ha solicitado la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), para que esta alerta sea analizada por todos los organismos de inteligencia y seguridad”.

El Distrito confirmó la solicitud de convocatoria del CI3 y las acciones preventivas de la Policía Metropolitana. - crédito @Bogota/X

La decisión de solicitar esta reunión ubica el análisis de la advertencia como una de las primeras actuaciones anunciadas por el Gobierno distrital frente a la información recibida. La convocatoria busca poner en conocimiento de los organismos competentes los datos compartidos por la Fiscalía y permitir su revisión conjunta.

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En el mismo pronunciamiento, la Alcaldía confirmó que la Policía de Bogotá ya había adoptado medidas preventivas relacionadas con la alerta. No obstante, la Administración no precisó si estas acciones estaban dirigidas exclusivamente a las sedes de los medios mencionados o si contemplaban otros puntos de la ciudad.

Tampoco se divulgaron detalles sobre el contenido de la información entregada por el CTI, la identidad de los posibles responsables o las circunstancias en las que se habría conocido la amenaza.

Caracol Televisión fue evacuado tras advertencia sobre posible bomba

La alerta de seguridad tuvo una manifestación concreta durante la tarde del sábado 7 de noviembre, cuando los trabajadores de Caracol Televisión fueron evacuados de la sede principal del canal, ubicada en el norte de Bogotá.

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La salida del personal se produjo ante una advertencia sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en las instalaciones. Después de lo ocurrido, la compañía confirmó que las autoridades le habían informado sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra el medio de comunicación.

“Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, comunicó la empresa.

El canal indicó que adoptó las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores y las instalaciones. Además, dejó en manos de las autoridades la entrega de información adicional sobre las advertencias recibidas.

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Comunicados de Caracol Televisión y Caracol Radio informaron sobre las advertencias recibidas de las autoridades y las medidas adoptadas para proteger a sus trabajadores. - crédito X

Caracol Radio informó sobre riesgos contra otros medios de comunicación

La alerta también fue comunicada a Caracol Radio, que informó sobre el riesgo de un posible atentado contra su empresa y otros medios de comunicación.

En su pronunciamiento, la emisora señaló que recibió información de las autoridades durante las últimas horas y que, como respuesta, activó protocolos de prevención en coordinación con las instituciones competentes.

“Caracol Radio fue informado en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra nuestra empresa y otros medios de comunicación”, indicó.

La compañía agregó que las medidas adoptadas buscan proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes. También reiteró que continuará desarrollando su labor informativa y señaló que el ejercicio del periodismo requiere garantías para quienes trabajan en los medios.

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“Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país”, manifestó la emisora.

El procurador y la defensora del Pueblo rechazaron las amenazas y pidieron garantizar la seguridad de los periodistas. - crédito X

Procurador y defensora del Pueblo rechazaron las amenazas

Tras conocerse las advertencias contra las empresas periodísticas, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó las posibles intenciones de grupos ilegales de atentar contra Caracol Televisión.

A través de las plataformas oficiales de la Procuraduría, el funcionario afirmó que las intimidaciones no pueden impedir el ejercicio del periodismo y pidió a las autoridades investigar lo ocurrido y garantizar la seguridad de los trabajadores del canal.

“Ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia”, expresó Eljach.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó su solidaridad con los trabajadores de Caracol Televisión y solicitó a las autoridades esclarecer la información sobre las posibles amenazas.

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A través de su cuenta en X, pidió establecer la veracidad de la advertencia y adoptar las medidas necesarias para proteger a quienes trabajan en la sede del canal.

Posteriormente, la funcionaria se refirió también a la información sobre posibles amenazas contra Caracol Radio. “Las amenazas se extienden a Caracol Radio. Más grave aún. Nuestro compromiso y solidaridad. Respaldo total por una prensa libre”, escribió.