Colombia

Alcaldía de Bogotá convocó reunión urgente de inteligencia tras alerta de posibles atentados contra medios de comunicación

El Distrito confirmó que la Policía Metropolitana adoptó acciones preventivas y que la Secretaría de Seguridad recibió la información compartida por la Fiscalía a través del CTI

Maqueta de cartón y plastilina con tres figuras encapuchadas, una camioneta con vidrio roto y un edificio con antena satelital.
Las autoridades advirtieron sobre posibles amenazas contra empresas periodísticas en Bogotá, entre ellas Caracol Televisión y Caracol Radio. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Alcaldía de Bogotá solicitó la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3) para analizar una alerta sobre posibles atentados contra medios de comunicación en la capital del país. La decisión fue anunciada este sábado 7 de noviembre, luego de que la Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), compartiera información de seguridad con el Gobierno distrital y diferentes empresas periodísticas.

El anuncio del Distrito se produjo en medio de las advertencias recibidas por Caracol Televisión y Caracol Radio sobre posibles acciones violentas contra sus instalaciones y otros medios de comunicación. Frente a esta información, el alcalde mayor, por medio de la Secretaría Distrital de Seguridad, pidió que los organismos de inteligencia y seguridad se reunieran de manera inmediata para examinar la alerta.

PUBLICIDAD

La Administración distrital también confirmó que la Policía de Bogotá tomó acciones preventivas relacionadas con la información recibida. Sin embargo, no entregó detalles sobre el tipo de procedimientos implementados, los lugares en los que se desarrollaron ni las características específicas de las amenazas.

Alcaldía de Bogotá pidió activar el CI3 para analizar la alerta de seguridad

A través de sus canales oficiales, la Alcaldía explicó que la información fue compartida inicialmente por la Fiscalía, mediante el CTI, con medios de comunicación y representantes del Gobierno distrital.

A partir de esa comunicación, el alcalde mayor solicitó, por medio de la Secretaría de Seguridad, convocar al Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3). La petición busca que la advertencia sea examinada por las distintas entidades encargadas de las labores de inteligencia y seguridad.

PUBLICIDAD

En su comunicado, el Distrito señaló: “La Fiscalía, a través del CTI, ha compartido información con medios de comunicación y con el Gobierno Distrital sobre una alerta de seguridad. El alcalde mayor, a través de la Secretaría de Seguridad, ha solicitado la convocatoria inmediata del Centro Integrado de Información e Inteligencia (CI3), para que esta alerta sea analizada por todos los organismos de inteligencia y seguridad”.

El Distrito confirmó la solicitud de convocatoria del CI3 y las acciones preventivas de la Policía Metropolitana. - crédito @Bogota/X
El Distrito confirmó la solicitud de convocatoria del CI3 y las acciones preventivas de la Policía Metropolitana. - crédito @Bogota/X

La decisión de solicitar esta reunión ubica el análisis de la advertencia como una de las primeras actuaciones anunciadas por el Gobierno distrital frente a la información recibida. La convocatoria busca poner en conocimiento de los organismos competentes los datos compartidos por la Fiscalía y permitir su revisión conjunta.

En el mismo pronunciamiento, la Alcaldía confirmó que la Policía de Bogotá ya había adoptado medidas preventivas relacionadas con la alerta. No obstante, la Administración no precisó si estas acciones estaban dirigidas exclusivamente a las sedes de los medios mencionados o si contemplaban otros puntos de la ciudad.

Tampoco se divulgaron detalles sobre el contenido de la información entregada por el CTI, la identidad de los posibles responsables o las circunstancias en las que se habría conocido la amenaza.

Caracol Televisión fue evacuado tras advertencia sobre posible bomba

La alerta de seguridad tuvo una manifestación concreta durante la tarde del sábado 7 de noviembre, cuando los trabajadores de Caracol Televisión fueron evacuados de la sede principal del canal, ubicada en el norte de Bogotá.

La salida del personal se produjo ante una advertencia sobre la posible presencia de un artefacto explosivo en las instalaciones. Después de lo ocurrido, la compañía confirmó que las autoridades le habían informado sobre la intención de grupos ilegales de atentar contra el medio de comunicación.

Caracol Televisión fue informado por las autoridades de la intención de grupos ilegales de atentar contra el canal. Adoptamos todas las medidas para proteger a nuestro personal e instalaciones. Cualquier información adicional será proporcionada por las autoridades competentes”, comunicó la empresa.

El canal indicó que adoptó las medidas necesarias para proteger a sus trabajadores y las instalaciones. Además, dejó en manos de las autoridades la entrega de información adicional sobre las advertencias recibidas.

Comunicados de Caracol Televisión y Caracol Radio informaron sobre las advertencias recibidas de las autoridades y las medidas adoptadas para proteger a sus trabajadores. - crédito X
Comunicados de Caracol Televisión y Caracol Radio informaron sobre las advertencias recibidas de las autoridades y las medidas adoptadas para proteger a sus trabajadores. - crédito X

Caracol Radio informó sobre riesgos contra otros medios de comunicación

La alerta también fue comunicada a Caracol Radio, que informó sobre el riesgo de un posible atentado contra su empresa y otros medios de comunicación.

En su pronunciamiento, la emisora señaló que recibió información de las autoridades durante las últimas horas y que, como respuesta, activó protocolos de prevención en coordinación con las instituciones competentes.

Caracol Radio fue informado en las últimas horas por las autoridades sobre el riesgo de un posible atentado contra nuestra empresa y otros medios de comunicación”, indicó.

La compañía agregó que las medidas adoptadas buscan proteger a sus periodistas, colaboradores y visitantes. También reiteró que continuará desarrollando su labor informativa y señaló que el ejercicio del periodismo requiere garantías para quienes trabajan en los medios.

Proteger a quienes informan es defender la libertad de prensa y la democracia. Con serenidad y firmeza seguiremos acompañando al país”, manifestó la emisora.

El procurador y la defensora del Pueblo rechazaron las amenazas y pidieron garantizar la seguridad de los periodistas. - crédito X
El procurador y la defensora del Pueblo rechazaron las amenazas y pidieron garantizar la seguridad de los periodistas. - crédito X

Procurador y defensora del Pueblo rechazaron las amenazas

Tras conocerse las advertencias contra las empresas periodísticas, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, rechazó las posibles intenciones de grupos ilegales de atentar contra Caracol Televisión.

A través de las plataformas oficiales de la Procuraduría, el funcionario afirmó que las intimidaciones no pueden impedir el ejercicio del periodismo y pidió a las autoridades investigar lo ocurrido y garantizar la seguridad de los trabajadores del canal.

“Ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia”, expresó Eljach.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó su solidaridad con los trabajadores de Caracol Televisión y solicitó a las autoridades esclarecer la información sobre las posibles amenazas.

A través de su cuenta en X, pidió establecer la veracidad de la advertencia y adoptar las medidas necesarias para proteger a quienes trabajan en la sede del canal.

Posteriormente, la funcionaria se refirió también a la información sobre posibles amenazas contra Caracol Radio. “Las amenazas se extienden a Caracol Radio. Más grave aún. Nuestro compromiso y solidaridad. Respaldo total por una prensa libre”, escribió.

Temas Relacionados

Alcaldía de Bogotáatentados contra medios de comunicaciónlibertad de prensaamenazas contra periodistasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sorteo Chontico Noche hoy, sábado 7 de noviembre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Sorteo Chontico Noche hoy, sábado 7 de noviembre de 2026: verifica aquí el resultado ganador

Ana María Vesga presentó a Gloria Prado como nueva viceministra de Salud y le dedicó un mensaje de bienvenida

La médica chocoana fue designada mediante el Decreto 1620 del 28 de octubre de 2026. Su trayectoria incluye una maestría en Salud Global de la Universidad de Harvard y experiencia en la administración sanitaria del Chocó

Ana María Vesga presentó a Gloria Prado como nueva viceministra de Salud y le dedicó un mensaje de bienvenida

Resultado oficial Lotería del Cauca, estos fueron los números ganadores hoy 7 de noviembre

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del último sorteo de esta lotería colombiana

Resultado oficial Lotería del Cauca, estos fueron los números ganadores hoy 7 de noviembre

Vandalizaron la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar: le mutilaron un brazo y alcalde anunció reparación

La escultura del cantante, ubicada en el Parque de la Provincia, sufrió nuevos daños. La Oficina de Cultura municipal recibió instrucciones para adelantar los trabajos de restauración

Vandalizaron la estatua de Diomedes Díaz en Valledupar: le mutilaron un brazo y alcalde anunció reparación

Super Astro Luna hoy, sábado 7 de noviembre de 2026: revisa el número y signo ganador

A continuación, se muestran los números ganadores y el signo zodiacal que salieron en las balotas del sorteo de esta noche

Super Astro Luna hoy, sábado 7 de noviembre de 2026: revisa el número y signo ganador
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Catalina García ya escribió nuevas canciones y confirmó que seguirá haciendo música tras el final de Monsieur Periné

Catalina García ya escribió nuevas canciones y confirmó que seguirá haciendo música tras el final de Monsieur Periné

Westcol salió en defensa de Aria Vega tras las críticas por su presencia en ‘Stream Fighters 5′

Liss Pereira confesó que terminó medicada tras su paso por ‘MasterChef Celebrity’: “No hubo una intervención de producción”

Juanes fue incluido en el listado de Rolling Stone de las 200 mejores canciones de rock del siglo XXI

La defensa de Marcela Reyes asegura que no hay pruebas que la vinculen con el crimen de B–King

Deportes

Clásico vallecaucano terminó 0-0: el VAR anuló un gol de América de Cali ante Deportivo Cali

Clásico vallecaucano terminó 0-0: el VAR anuló un gol de América de Cali ante Deportivo Cali

Exentrenador de Atlético Nacional recordó la razón extrafutbolística por la que Nelson Deossa no rindió en ese equipo, en medio de su convocatoria a la selección Colombia

Dayro Moreno sobre su anotación que clasificó parcialmente a Once Caldas: “Hace mucho no sentía con tanta emoción un gol, ahora pensamos en Atlético Nacional”

Carlos Antonio Vélez criticó a los exfutbolistas que trabajan en medios de comunicación y representan jugadores al tiempo: puntualizó en Mao Molina

El mensaje de las hinchadas de América y Cali en la previa del clásico vallecaucano: “A la salida nos vemos... pa’ tomarnos una ‘pola’”