La filial paraguaya de una reconocida financiera de la City Porteña tenía depósitos en el Ueno Bank

Paraguay vivió una intensa jornada política ante las restricciones impuestas a los retiros de Ueno Bank, la entidad financiera más popular de ese pais, que desencadenó la renuncia del presidente Santiago Peña (Reuters)

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Puente Casa de Bolsa, la sociedad paraguaya de los mismos accionistas de la histórica financiera argentina Puente, tenía depósitos más de 90.000 millones de guaraníes en Ueno Bank, el banco paraguayo que colapsó y desató una crisis política en ese país. Es una cifra equivalente a casi USD 15 millones al tipo de cambio actual. La firma aclaró que esos títulos no pertenecen a su patrimonio, sino que corresponden a inversiones de clientes que mantiene bajo custodia y que no llegan al 1% del patrimonio que administra en ese país.

El dato adquiere relevancia no por el tamaño de los fondos que fueron inmobilizados con la suspensión de retiros que se impuso a las cuentas del banco en problemas, sino por la dimensión que alcanzó la crisis de la entidad paraguaya y por el lugar que ocupa Puente dentro del mercado financiero local. Los instrumentos estaban constituidos como Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), una alternativa de renta fija similar a un plazo fijo: el inversor deposita capital durante un período acordado y recibe una tasa de interés determinada de antemano.

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Marcelo Barreyro, vicepresidente de PUENTE Holding, explicó a Infobae que la presencia de Puente Paraguay entre los depositantes no implica que la compañía haya expuesto recursos propios en esos certificados. “Puente Paraguay figura en esa nómina pero los activos no son de Puente, con lo cual esto no afectó ni afecta a Puente en ningún aspecto financiero o económico. Estos depósitos son de inversores que tienen estos CDAs en custodia con nosotros. Puente tiene USD 1.400millones de activos en custodia en Paraguay, y esos CDAs representan menos del 1% del total”.

La aclaración apunta a diferenciar el dinero de los inversores de los recursos de la entidad que brinda el servicio de custodia. En este caso, los CDA quedaron registrados a nombre de Puente Paraguay porque la firma administra y custodia esas posiciones, mientras que la titularidad económica corresponde a sus clientes. Parte de esos depósitos están colocados en forma directa como tales, mientras que otra parte están colocados por fondos de inversión de la empresa.

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De acuerdo con el ejecutivo, el equivalente de casi USD 15 millones depositado en Ueno Bank representa una proporción limitada frente al volumen total de activos que la compañía mantiene en custodia en Paraguay.

Puente Casa de Bolsa tenía depósitos por más de 90.000 millones de guaraníes en Ueno Bank, el banco paraguayo que colapsó (Reuters)

El vicepresidente de Puente Holding vinculó el episodio con el contexto político de Paraguay y consideró que la evolución de ese frente resultará determinante para la normalización del mercado. “Desde mi visión, esto obedece fundamentalmente a una cuestión política, que genera un efecto en el sector financiero y económico. A medida que la situación política empiece a definirse y ordenarse, la situación económica y financiera se irá normalizando”.

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La situación de los inversores quedó bajo atención luego de que se establecieran restricciones para los rescates en determinados fondos. Según Barreyro, el objetivo de esas limitaciones fue moderar el riesgo de ventas masivas de activos en un período de incertidumbre, una dinámica que podría trasladarse a los precios de los instrumentos que integran esos vehículos.

En ese sentido, el ejecutivo afirmó que el Banco Central del Paraguay ya empezó a flexibilizar de manera parcial las condiciones de acceso a los fondos. “El BCP ya dispuso medidas para ir normalizando paulatinamente el mercado de fondos en Paraguay. Las restricciones de rescate de los fondos fueron creados por el regulador con el espriritu de evitar ventas masivas, que generen bajas en los activos subyacentes de estos fondos. Hoy el BCP emitió resoluciones nuevas que muestran que esto se está normalizando, de hecho todos los inversores menores a USD 25mil pueden rescatar normalmente. Y los inversores más grandes puede retirar hasta el 5% del total del fondos fueron creados esto entendemos es preventivo y transitorio y se irá normalizando en el correr de los días”.

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El BCP habilitó rescates de los clientes de Puente hechos hasta el 2 de noviembre, inclusive. Los nuevos rescates, mientras tanto, todavía sufren restricciones. Pero en la empresa confían en que se liberarán en breve.

El ejecutivo sostuvo que esos límites no deben interpretarse como una afectación definitiva de las inversiones, sino como una herramienta para contener una eventual corrida sobre los fondos y resguardar el valor de los activos. “En la medida en que se ordene la situación política, se ordenarán la economía y, por ende, los mercados. ¿Qué han buscado estas medidas que impactaron en los inversores? Según mi interpretación, defender a los inversores y evitar corridas y rescates masivos que generen pérdidas en los activos.”

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