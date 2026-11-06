Economía

Los empresarios ven en el RIGI una certeza, pero piden más medidas y ponen en pausa las inversiones por el ruido electoral

Con el riesgo país en máximos desde las elecciones de 2025 y la incertidumbre electoral local como variable dominante, el mundo empresarial fijó 2028 como el año en que las inversiones podrían desbloquearse

16° Foro Radar ABECEB
El Faena Art Center reunió a políticos, empresarios y funcionarios en el 16° Foro ABECEB Jaime Olivos
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El jueves a la mañana Puerto Madero se congestionó antes de las 9. Los autos se sucedieron frente al Faena Art Center dejando un desfile de trajes y acreditaciones. Políticos, empresarios y funcionarios se reunieron en el 16° Foro ABECEB para debatir el lugar de la Argentina en un escenario global que no para de redefinirse.

La jornada, además, llegó cargada de un contexto que se coló en cada conversación de pasillo: el riesgo país trepó ese mismo día a 925 puntos básicos —máximo desde las elecciones legislativas de octubre de 2025— y el humor de los mercados todavía procesaba los resultados electorales en Estados Unidos y Brasil. En ese clima, los empresarios coincidieron en que las inversiones de mayor escala esperarán hasta 2028, cuando haya mayor certidumbre política, y en que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es, por ahora, la única apuesta concreta sobre la mesa.

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El diagnóstico sobre el equilibrio macroeconómico fue casi unánime: el trabajo está hecho. “La macro ya está”, se escuchó en más de una mesa. El problema, sin embargo, es otro. La actividad no repunta al ritmo que el sector privado esperaba, y las últimas medidas que anunció el ministro Luis Caputo se perciben como necesarias pero insuficientes. La idea que circuló con más fuerza fue la de reactivar mediante más crédito, aunque sin un plan productivo integral y perdurable —que trascienda gobiernos y partidos— ese impulso tiene un límite claro.

La postura dominante entre los asistentes fue la de cautela. Las inversiones de mayor envergadura están en pausa y la fecha que se repitió como horizonte fue 2028: nadie quiere comprometerse antes de que haya un mapa político más claro. El wait and see no es, dicen, una señal de desconfianza en el modelo actual, sino de incertidumbre sobre lo que viene después. En ese marco, se planteó también la necesidad de algún límite a las importaciones chinas y de que el Estado tenga un rol activo en la definición de un plan productivo completo.

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16° Foro Radar ABECEB
El expresidente Mauricio Macri fue uno de los participantes del evento Adrián Escandar

El RIGI concentra las únicas apuestas firmes del momento

En ese contexto de parálisis generalizada, el RIGI aparece como la excepción. Las empresas ligadas a los proyectos del régimen ya están recibiendo demanda concreta y, según lo que se comentó en los pasillos, no hay señales de retroceso desde ese lado. La confianza en que esas inversiones van a llegar es alta. La contracara, reconocen, es que las empresas que no logren subirse al RIGI difícilmente sobrevivan.

Uno de los casos concretos que se comentó en uno de los paneles del evento fue el Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint, que anunció una inversión de USD 6.400 millones en oil and gas bajo el régimen. Javier Martínez Álvarez, vicepresidente del grupo, fue uno de los expositores del foro y planteó que el RIGI funciona porque “da certidumbre ante la incertidumbre”, que es precisamente lo que las empresas buscan en un contexto volátil. La lógica, según explicó, es apostar a oportunidades “estructuralmente robustas” cuando el ruido externo e interno hace imposible planificar en base a las condiciones generales. Diego Manfio, VP Ejecutivo de Ingeniería SIMA SA y ejemplo de pyme que creció dentro del ecosistema de Vaca Muerta, reforzó esa mirada: las empresas que no se reconviertan y se suban a esa plataforma quedarán en desventaja estructural.

El riesgo país sube, pero la mayor amenaza es la incertidumbre electoral local

El índice de riesgo país de JP Morgan saltó 80 puntos básicos durante la jornada y más que duplicó su valor en los últimos cuatro meses. Buena parte de esa suba se atribuye a la volatilidad externa —la guerra en el Estrecho de Ormuz, el cambio de poder en Washington, los resultados electorales en Brasil— pero en los pasillos del evento hubo quienes señalaron que el riesgo interno no recibe suficiente reconocimiento. La clave está en la falta de candidatos opositores que den continuidad a las partes del modelo actual que sí funcionan. Esa ausencia se traduce en una posible ruptura de modelo, que es exactamente lo que el mercado descuenta como riesgo.

Sobre el vínculo con Estados Unidos, el tono fue de cautela pero sin alarma. La lectura fue que “la Argentina se metió en un circo que no es del todo propio” —el de las elecciones estadounidenses— pero que el interés de Washington por el país supera esas turbulencias, en tanto Argentina se consolida como proveedor de energía seguro. El acuerdo comercial con Estados Unidos y el apoyo político de fondo se mantienen, según la visión predominante en el evento.

16° Foro Radar ABECEB
El debate sobre el lugar de Argentina en el nuevo escenario global convocó a los principales referentes del sector privado y la función pública en uno de los eventos más esperados del año Adrián Escandar

Esa lectura tuvo respaldo desde el escenario. El viceministro de Economía José Luis Daza, quien también expuso en el foro, descartó que el control demócrata del Congreso represente un riesgo real para el vínculo bilateral. “El interés de Estados Unidos por la Argentina trasciende totalmente al partido político que está. Esto es estratégico de mediano y de largo plazo”, afirmó. Su argumento fue que lo que une a Washington con Buenos Aires no es política partidaria sino interés concreto: energía, cobre, uranio y minerales críticos que se volvieron centrales en la disputa tecnológica global entre Estados Unidos y China.

El cierre del debate volvió al punto de partida: la incertidumbre. El año próximo se perfila tan volátil y con la actividad tan contenida como el actual. Lo que falta no es solo certeza sobre quién gobernará después de Javier Milei, sino sobre si habrá un sucesor —de cualquier espacio— dispuesto a sostener las partes del modelo que generaron confianza. Hoy, esa claridad no existe, y el mercado lo percibe.

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