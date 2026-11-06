EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 6 de noviembre: Manifestantes mantienen cierre en División del Norte, en Coyoacán

Agenda de movilizaciones hoy 6 de noviembre

Crédito: X/ @OVIALCDMX

La principal movilización del día será la 6.ª Caminata Nacional ECOS, organizada por equipos comunitarios de salud del ISSSTE en el marco del Día Mundial del Ictus. La actividad iniciará a las 10:00 horas en el Centro Médico Nacional “20 de Noviembre”, ubicado en avenida Félix Cuevas 540, colonia Del Valle Sur, en Benito Juárez.

El contingente avanzará hacia el Parque Acacias, en la zona de Adolfo Prieto y José María Olloqui, para después regresar al punto de partida. Se prevé la asistencia de alrededor de 100 personas. La caminata busca promover el reconocimiento oportuno de los signos de un evento vascular cerebral.

También a las 10:00 horas, integrantes de la Cooperativa Excélsior se concentrarán frente al edificio histórico del periódico, en avenida Bucareli 17, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. Los manifestantes solicitan la conciliación y revisión jurídica de la venta de activos e inmuebles del diario, operación realizada en 2006. No se descartan afectaciones en Bucareli y calles aledañas.

A la misma hora, estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria No. 1 “Gabino Barreda” realizarán acciones en dos puntos: Prolongación División del Norte y Muyuguarda, en Xochimilco, así como en la Glorieta de Vaqueritos, sobre División del Norte y Canal de Miramontes, en Tlalpan. Exigen atención a denuncias de presunto acoso sexual, mejoras al sistema de inscripciones, reapertura de baños neutros, transparencia en obras y el cese de represalias por protestar.

Por su parte, la organización Plataforma 4:20 llevará a cabo una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos a partir de las 12:00 horas. Las actividades están previstas en el Monumento a la Madre, en Cuauhtémoc; División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en la Narvarte Poniente, Benito Juárez; y Gran Canal con Circuito Interior, en Gustavo A. Madero.

Otras concentraciones y posibles afectaciones

El Sindicato de Bomberos Jubilados y Activos de la CDMX tendrá una mesa de trabajo a las 15:30 horas en Plaza de la Constitución y José Pino Suárez, en el Centro Histórico. El gremio busca abordar el pago y retroactivo del incremento salarial para personas jubiladas.

Durante el día, la colectiva feminista Las Tonantzin prevé concentrarse afuera de los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en avenida Reforma 100, colonia Lomas de San Lorenzo, Iztapalapa. Exigen justicia para una víctima de violencia y la aplicación de la ley contra el presunto responsable.

Asimismo, el Sindicato de Renovación del Poder Judicial de la Federación anticipó un posible paro de labores en distintas sedes del Poder Judicial federal, en rechazo a las nuevas evaluaciones de desempeño de la Carrera Judicial. La organización estima una participación de hasta 200 personas.

En la Alameda Central, el Proyecto Fénix Libertas A.C. instalará durante el día un centro de acopio de herramientas e insumos destinados a las jornadas de madres buscadoras.

A las 17:00 horas, vecinos de la colonia Parque San Andrés acudirán al Consejo de la Alcaldía Coyoacán, en Pérez Valenzuela 159, Santa Catarina, para manifestar su inconformidad por una obra del INVI en Inglaterra 70, luego de la caída de un árbol sobre la barda del jardín de niños Madreselva.

Rodada nocturna y eventos masivos

La agrupación Beta Rollers realizará una rodada de automóviles a las 20:00 horas, del Hemiciclo a Juárez hacia Torre Quadrata, en Paseo de la Reforma 2654, Lomas Altas, alcaldía Miguel Hidalgo. Se estima la participación de 30 vehículos.

Además de las movilizaciones sociales, la ciudad tendrá diversos eventos que podrían incrementar la carga vehicular y peatonal:

Morat , a las 20:00 horas en el Palacio de los Deportes, Iztacalco, con aforo estimado de 20 mil personas.

Aitana , a las 20:30 horas en el Auditorio Nacional, Miguel Hidalgo.

Rubio , a las 20:00 horas en el Auditorio BlackBerry, Cuauhtémoc.

Lucha libre profesional , a las 20:30 horas en la Arena México.

Atlante vs Santos Laguna , a las 21:00 horas en el Estadio Banorte, en Coyoacán, con una asistencia prevista de 30 mil personas.

Pumas vs Atlético de San Luis, de la Liga MX Femenil, a las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario.