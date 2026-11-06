Aarón Mercury pide respeto para Paola Dalay tras separación de José Eduardo Derbez

El creador de contenido descartó haber hablado con Derbez tras el anuncio y aseguró que prefiere no involucrarse en el tema. (FOTO: MARIO JASSO / EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

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Aarón Mercury se pronunció sobre la separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay, luego de que la pareja confirmara el fin de su relación de casi seis años. En un encuentro con medios de comunicación, el influencer evitó entrar en detalles del rompimiento, pero pidió que la ruptura no derive en ataques públicos contra ninguno de los dos.

Derbez y Dalay hicieron oficial su separación el 1 de noviembre mediante un video difundido en redes sociales, tras meses de rumores sobre una crisis sentimental. La pareja es padre de Tessa, una niña de dos años nacida en junio de 2024.

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Al ser cuestionado sobre el tema, Mercury se refirió a Derbez como su “hermanastro” y evitó opinar sobre los motivos del rompimiento. “Siento que son temas de los que yo no debo opinar, pero yo creo que cuando dos personas que se amaron mucho, pase lo que pase, termine y tal, no debería volverse mediático ciertos ataques”, declaró.

El influencer añadió que ambas partes deberían mantener una actitud de respeto mutuo pese a la separación. “Deberían ambos, ambos tirarse buena vibra”, sostuvo frente a los reporteros que lo cuestionaron sobre el tema.

Sin entrar en detalles sobre las causas de la separación, el influencer adviertió que las publicaciones en redes sociales pueden usarse en contra de quien las comparte. (Redes Sociales)

Señala que los ataques en redes no siempre van contra un solo género

Durante la conversación, uno de los reporteros le planteó que en este tipo de rupturas las críticas suelen concentrarse en la mujer, en referencia a Dalay. Mercury respondió que el fenómeno no es exclusivo de un género y depende del caso particular.

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“He visto de repente que se va mucho con el vato y de repente mucho con la mujer”, explicó. Reconoció, sin embargo, que estadísticamente las críticas suelen dirigirse más hacia las mujeres: “Puede que sí sea más ley que se va contra la mujer, por porcentaje”, afirmó.

El creador de contenido vinculó parte de esas reacciones al manejo que las personas hacen de sus redes sociales. “Uno debe controlar mucho lo que hace en redes sociales, porque también muchas de esas son consecuencia”, señaló. Agregó que hay quienes publican por impulso sin medir las repercusiones: “Hay gente que no tiene tanto tacto con redes sociales y hace cosas más por impulso y no sabe que eso les puede afectar”, dijo, y recomendó pensar bien cada publicación “porque todo puede ser usado en tu contra”.

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Sobre si había hablado con Derbez después de hacerse pública la separación, Mercury fue tajante al descartar cualquier acercamiento. “No, no, no, siento que no me incumbe”, respondió, y explicó que prefiere mantener distancia del tema pese al parentesco que los une.

El influencer imaginó incluso la reacción que tendría el actor si le escribiera por el tema. “Siento que hasta él si le escribo diría: ‘¿Este vato qué está haciendo?’”, comentó entre risas, y reiteró: “A pesar de que soy su hermanastro, obviamente” prefiere no involucrarse en el asunto.

Cuestionado sobre la ruptura de José Eduardo con la madre de Tessa, el creador de contenido llama a mantener respeto mutuo entre la expareja. (Foto: Instagram/@paodalay_2203)

Así fue el anuncio de la separación entre José Eduardo Derbez y Paola Dalay

La pareja compartió un video en redes sociales la tarde del domingo 1 de noviembre para hacer oficial el final de su relación. “Queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero no estábamos listos para decirles”, comenzó Dalay en la grabación.

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Derbez tomó la palabra para explicar los términos en que decidieron separarse. “Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija”, expresó el actor, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

El actor reconoció que la pareja tardó en hacer pública la noticia porque ni ellos mismos tenían claridad sobre cómo comunicarla. “Si no lo habíamos dicho antes era porque tampoco sabíamos cómo decirlo ni nosotros sabíamos qué onda”, admitió frente a la cámara.

Ambos coincidieron en que la prioridad será el bienestar de Tessa, la hija que tienen en común. “Siempre vamos a estar pendientes de nuestra hija y que sea lo mejor para ella”, aseguró Derbez, mientras Dalay adelantó que seguirán coincidiendo en público. “Nos seguirán viendo juntos también a veces”, comentó la creadora de contenido antes de cerrar el mensaje.

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