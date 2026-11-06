Metro CDMX reanuda servicio en Línea 9 tras rescate de una persona sin vida en estación Jamaica

Suspensión de servicio en Línea 9 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México reanudó la circulación de trenes en la Línea 9, luego de suspender momentáneamente el servicio por el rescate de una persona que fue localizada en las vías de la estación Jamaica, dirección Tacubaya.

A través de sus canales oficiales, el organismo informó que todas las estaciones de esta línea ya se encontraban ofreciendo servicio, después de concluir las maniobras de emergencia que obligaron a detener el avance de los trenes.

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La interrupción ocurrió luego de que el Metro recibió el reporte de una persona que presuntamente se arrojó al paso de un tren en la estación Jamaica, situación que movilizó al personal del sistema de transporte para atender la emergencia.

Como parte del protocolo de seguridad, las autoridades realizaron un corte de energía eléctrica en las vías y suspendieron alrededor de 20 minutos la circulación de los convoyes para permitir las labores de rescate.

Posteriormente, el STC confirmó que la intervención correspondió al rescate de una persona sin vida, por lo que se llevaron a cabo las maniobras necesarias para retirar el cuerpo de la zona de vías y garantizar condiciones seguras para reanudar las operaciones.

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Metro confirma reanudación del servicio en Línea 9

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Una vez concluidas las labores, el Sistema de Transporte Colectivo comunicó que los trenes volvieron a circular en la Línea 9 y que todas las estaciones se encontraban abiertas y ofreciendo servicio a los usuarios, sin embargo, se reportaban altas concentraciones de usuarios en las estaciones de la línea.

El aviso permitió confirmar el restablecimiento de las operaciones después de la suspensión temporal, que afectó a quienes utilizaban este medio de transporte para trasladarse de la zona Oriente y Poniente de la CDMX.

La Línea 9 conecta las estaciones de Tacubaya y Pantitlán, con un recorrido que atraviesa importantes zonas de la Ciudad de México. Entre sus estaciones se encuentra Jamaica, donde ocurrió el incidente.

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Esta ruta también tiene conexión con otras líneas del Metro, por lo que una interrupción, incluso durante un periodo breve, puede repercutir en los traslados de pasajeros que realizan transbordos o dependen de este servicio para llegar a sus destinos.

Durante la emergencia, el corte de energía eléctrica fue una medida necesaria para que los trabajadores pudieran intervenir en las vías sin poner en riesgo su integridad y realizar las maniobras correspondientes.

Suspensión temporal por persona en vías

Metro Tacubaya Línea 9 (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

El Metro informó inicialmente que el servicio se encontraba momentáneamente detenido en la Línea 9 debido a las maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se había arrojado al paso del tren.

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Tiempo después, precisó que se trataba de una persona sin vida localizada en las vías de la estación Jamaica.

Aunque el organismo confirmó la conclusión de los trabajos y la reanudación de la circulación, no proporcionó mayores detalles sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias específicas en las que ocurrió el hecho.

El incidente volvió a poner de manifiesto la importancia de los protocolos de atención ante emergencias dentro de las instalaciones del transporte público, particularmente cuando se registran situaciones que obligan a suspender el suministro eléctrico y detener la circulación de los convoyes.

Por el momento, el Metro reportó que la Línea 9 opera nuevamente en todas sus estaciones, por lo que los usuarios pueden continuar sus traslados entre Tacubaya y Pantitlán.

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El organismo no informó de otras afectaciones relacionadas con este incidente.