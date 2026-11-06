Fans estallan contra Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche: reúnen firmas para cambiar el doblaje de ‘Wildwood’

Una petición en Change.org dirigida a LAIKA Studios cuestiona la participación de Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez en la versión en español.

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La controversia por las voces en español latino de Wildwood: El bosque salvaje dejó de ser únicamente una discusión entre usuarios de redes sociales y llegó a una plataforma de peticiones. Un grupo de espectadores abrió una campaña en Change.org para solicitar a LAIKA Studios que considere grabar nuevamente la película, luego de expresar su inconformidad con las interpretaciones de algunas personalidades que integran el reparto.

La participación de Macarena García, Javier Ibarreche y Natalia Téllez en la adaptación generó cuestionamientos entre quienes consideran que el doblaje de una producción animada requiere intérpretes con experiencia en esta especialidad. Para estos espectadores, el resultado de la versión latinoamericana no consigue transmitir de manera adecuada las emociones de los personajes y puede afectar la conexión del público con la historia.

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(Instagram / LAIKA Studios)

La iniciativa busca convertir esas críticas en una petición colectiva y conseguir que el estudio tome en cuenta las opiniones de quienes esperan una nueva adaptación para el mercado latinoamericano.

El personaje de Prue McKeel recorre un entorno natural en una escena de la película animada El bosque salvaje: Wildwood, producida por el estudio LAIKA.

¿Por qué quieren cambiar el doblaje de Wildwood?

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Uno de los principales motivos de inconformidad es la decisión de incorporar a figuras conocidas del entretenimiento y las redes sociales para dar voz a personajes de la cinta. Entre los nombres que más comentarios han generado se encuentran Macarena García y Javier Ibarreche, cuyas interpretaciones han sido cuestionadas por parte de la audiencia.

(Instagram / LAIKA Studios)

Los promotores de la campaña consideran que la popularidad de una personalidad no necesariamente se traduce en las habilidades necesarias para realizar un trabajo de doblaje. Desde su perspectiva, algunas actuaciones no consiguen reflejar la intensidad de las escenas y provocan que los espectadores presten más atención a las voces que a lo que sucede en pantalla.

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(Instagram / LAIKA Studios)

Natalia Téllez también forma parte de la conversación, pues participa en la versión latinoamericana como Alexandra Svik. El debate ha vuelto a colocar sobre la mesa una discusión habitual en la industria: si las producciones animadas deben recurrir a celebridades para atraer público o dar prioridad a quienes cuentan con preparación y trayectoria en el doblaje.

(Instagram / LAIKA Studios)

¿Quiénes prestan sus voces a los personajes?

(Instagram / LAIKA Studios)

El reparto latino de Wildwood: El bosque salvaje incluye a distintas personalidades del medio artístico. Entre las participaciones que han concentrado la atención se encuentran:

Macarena García: interpreta a Prue McKeel, protagonista de la película.

Javier Ibarreche: da voz a Brendan, también conocido como el Rey Bandido.

Natalia Téllez: participa como Alexandra Svik, una de las antagonistas.

(Instagram / LAIKA Studios)

La presencia de estos nombres se convirtió en uno de los principales temas de conversación alrededor de la película. Sin embargo, las críticas de los inconformes no se limitan a la elección del elenco, sino que también están relacionadas con la manera en que consideran que quedaron representados los personajes.

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(Instagram / LAIKA Studios)

Change.org: la petición para grabar nuevamente la película

(Captura de pantalla)

La campaña fue publicada por una usuaria identificada como Stefanny Alanis bajo el nombre Solicitud de un nuevo doblaje para Wildwood: el bosque salvaje. El documento está dirigido a LAIKA Studios y busca sumar apoyos para que la compañía valore la posibilidad de producir otra versión en español latino.

Al momento de la información proporcionada sobre la iniciativa, la petición había rebasado las 2 mil 600 firmas. Sus impulsores argumentan que el resultado actual no corresponde con las expectativas que tienen sobre una película de estas características.

(Captura de pantalla)

Uno de los aspectos que utilizan para respaldar su postura es el tiempo dedicado al desarrollo de la producción: aseguran que el proyecto necesitó 16 años de trabajo. Por ello, consideran que el esfuerzo realizado también debería reflejarse en una adaptación de voces que permita aprovechar la historia y sus personajes.

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Entre las propuestas de los participantes se encuentran volver a grabar los diálogos con actores profesionales de doblaje, contar con una dirección especializada y procurar que cada interpretación transmita de manera convincente las emociones de la trama.

¿Dónde firmar para solicitar un nuevo doblaje de Wildwood?

Wildwood (Captura de tráiler oficial)

Los espectadores que quieran respaldar la iniciativa pueden ingresar a Change.org y localizar la campaña publicada por Stefanny Alanis con el título Solicitud de un nuevo doblaje para Wildwood: el bosque salvaje.

La petición se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.change.org/p/petici%C3%B3n-solicitud-de-un-nuevo-doblaje-para-wildwood-el-bosque-salvaje?source_location=search

Wildwood (Captura de tráiler oficial)

Hasta el momento, la existencia de esta campaña no significa que LAIKA Studios haya anunciado cambios en el reparto ni que exista una nueva grabación confirmada. La solicitud representa la postura de los espectadores que buscan una alternativa para la distribución de la película en español latino.

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La discusión vuelve a poner en el centro la relación entre las celebridades y los profesionales del doblaje, así como las expectativas de una audiencia que considera que las voces son una parte fundamental de la experiencia cinematográfica.