México

Gloria Trevi sorprendió con su rostro rejuvenecido en los Heat Latín Music Awards con sus más grandes éxitos

La intérprete de “Pelo Suelto” fue homenajeada en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta

La cantante recibió una estatuilla frente al micrófono durante una ceremonia de entrega de premios sobre el escenario de los Heat Latin Music Awards 2026
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Gloria Trevi recibió el reconocimiento Artista Oro durante los Heat Latin Music Awards 2026, celebrados el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco, donde repasó algunos de sus éxitos y ofreció un discurso sobre su trayectoria.

La cantante también generó comentarios en redes sociales por el aspecto rejuvenecido que mostró durante su paso por la alfombra rosa y el escenario.

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La intérprete de “Pelo Suelto” fue homenajeada en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta. La puertorriqueña Olga Tañón entregó el galardón ante asistentes, artistas invitados y representantes de la industria musical latina.

El reconocimiento llegó cuando la popstar acumuló casi cuatro décadas de carrera. La ceremonia destacó su permanencia en los escenarios y la recepción que sus canciones mantuvieron entre distintas generaciones de público.

Durante la gala, la artista interpretó parte de los temas que marcaron su trayectoria. Su aparición formó parte de los momentos centrales de una entrega que reunió a exponentes de la música latina en Jalisco.

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Gloria Trevi habló sobre los obstáculos que enfrentó en su carrera

Gloria Trevi sorprendió en los Heat Latín Music Awards con sus más grandes éxitos: su rostro rejuvenecido es tendencia (Foto: HEAT)
Gloria Trevi sorprendió en los Heat Latín Music Awards con sus más grandes éxitos: su rostro rejuvenecido es tendencia (Foto: HEAT)

Trevi recibió el premio entre ovaciones y dirigió un mensaje a las personas que siguieron la transmisión de la ceremonia. La cantante agradeció a Olga Tañón y describió el reconocimiento como una sorpresa.

Qué sorpresa tan linda recibir esto de una persona a la que yo consideré mi amiga, mi hermana, alguien a quien admiré muchísimo por muchas razones”, dijo la intérprete al tomar el micrófono.

La cantante pidió que el galardón tuviera un sentido para quienes atravesaron dificultades. En su discurso, recordó que enfrentó burlas y cuestionamientos durante distintos momentos de su vida pública.

“Quise que este reconocimiento significara algo muy importante para todas las personas que nos vieron. Quise que significara que no hubo imposibles”, expresó ante los asistentes.

Trevi sostuvo que varias personas creyeron que no volvería a levantarse. La artista atribuyó su fortaleza a su fe y agradeció a Dios por haberle dado fuerza para continuar.

Mucha gente creyó que yo no me volvería a levantar. Mucha gente me miró con burla. Pero nadie fue más grande, ni más fuerte, ni más poderoso que Dios”, señaló.

La cantante cerró ese fragmento con un llamado a no rendirse. También sostuvo que las experiencias adversas podían convertirse en música y en expresiones de afecto hacia el público.

Rendirse nunca, raza. Nunca. Seguir adelante siempre”, dijo Trevi antes de agradecer a los Premios Heat y a la audiencia latinoamericana.

El rostro de Gloria Trevi generó comentarios en redes sociales

Además del reconocimiento, la apariencia de Gloria Trevi concentró parte de la conversación digital tras la ceremonia. Usuarios compartieron imágenes y videos de la cantante durante la alfombra rosa y su paso por el escenario.

Varios comentarios resaltaron que la artista mostró una piel tersa y rasgos juveniles. Las publicaciones se multiplicaron durante la noche del jueves y la mañana posterior a los Heat Latin Music Awards 2026.

(Foto: Heat)
(Foto: Heat)

Algunas personas elogiaron la imagen de Trevi y señalaron que lució radiante durante la gala. Otras cuentas especularon sobre posibles tratamientos cosméticos o procedimientos estéticos.

No existió una declaración pública de la cantante sobre esas versiones. Los comentarios circularon a partir de fotografías, videos y capturas de la transmisión de la ceremonia realizada en Puerto Vallarta.

El tema se sumó a otros momentos de la noche, como la entrega del premio y el discurso de la cantante. Las reacciones colocaron el nombre de la intérprete entre las conversaciones relacionadas con la premiación.

Olga Tañón entregó el premio Artista Oro en Puerto Vallarta

La entrega del premio Artista Oro reunió a Trevi y Olga Tañón en uno de los momentos más comentados de la ceremonia. La artista mexicana describió a la cantante puertorriqueña como una amiga, una hermana y una figura a la que admiró.

El reconocimiento se otorgó por la trayectoria de Trevi dentro de la música latina. A lo largo de su carrera, la cantante mantuvo presencia en conciertos, producciones musicales y presentaciones en televisión.

La ceremonia de los Heat Latin Music Awards 2026 se realizó en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos de Jalisco. El evento reunió a intérpretes de distintos géneros de la música en español.

Trevi agradeció a la audiencia latinoamericana al final de su intervención. La cantante recibió aplausos tras concluir su mensaje y levantar el galardón frente al público.

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