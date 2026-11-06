Colombia

El ministro de Comercio Mauricio Gómez Amín reveló por qué se reunió con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez: “Queremos que nuestros niños vuelvan a sonreír”

El encuentro se dio luego de que semanas atrás se anunció de un programa social para menores damnificados por el terremoto por parte del equipo de fútbol español, uno de los más reconocidos alrededor del planeta, y en el que jugó James Rodríguez

El ministro Gómez destacó la labor social del equipo español, que a lo largo de los 18 años con su programa ha beneficiado a 60.000 menores en el país - crédito @mincomercioco/IG

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Por medio de un video a través de las redes sociales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el líder de la cartera Mauricio Gómez Amín compartió los detalles del encuentro que sostuvo con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, uno de los equipos de fútbol más famosos en el mundo, y en donde supo brillar el colombiano James Rodríguez.

La reunión se llevó a cabo en la sede del club deportivo, en España, y luego que a mediados de octubre se anunció por parte del equipo Merengue la evaluación de ampliar en Colombia sus programas de formación deportiva y educativa para niños, niñas y jóvenes de las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 (magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar (Chocó), y una profundidad de 103 km), y de acuerdo con lo que reveló en ese entonces la Fundación Revel y la Fundación Real Madrid.

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“Felices aquí con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que está firme por la patria, ayudando a nuestro país. En este momento, se ha comprometido con la fundación del Real Madrid para escuelas deportivas en las zonas afectadas por el terremoto”, destacó al principio de la grabación Gómez Amín.

Por su parte, Pérez aseguró: “Nosotros hemos colaborado siempre con Colombia, y más desde el terremoto con escuelas sociodeportivas”.

Adicional a lo anterior, el presidente del Real Madrid dijo que seguirán al tanto de la situación “para colaborar (en) lo que haga falta y devolver un poquito la ilusión (...) después de esta tragedia”.

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Acto seguido, el ministro de Comercio recalcó que con esta iniciativa son “más de 60.000 niños en los últimos 18 años que ha ayudado la fundación del Real (Madrid) a nuestro país”.

Al final, Pérez le puso un toque de humor a la situación, pero a la vez dejó en claro que esperan seguir ayudando muchos años más a los jóvenes en el país por medio del deporte, al resaltar: “Pues son pocos (años) con los que queremos ayudar”.

Al final, luego de que Gómez Amín resaltó que desde el Gobierno de Abelardo de la Espriella se sigue “firme con la patria”, el empresario y dirigente deportivo concluyó: “¡Vamos, colombianos!”.

Los detalles del programa sociodeportivo del Real Madrid en Colombia: apunta a las comunidades afectadas por el sismo

La discusión del programa de apoyo social fue abordada durante una reunión en Madrid entre el presidente del club español, Florentino Pérez, y representantes de la organización que desarrolla proyectos educativos y deportivos en países de Iberoamérica.

El objetivo planteado es llevar a las zonas afectadas por el sismo las academias del Educational Football Program de la Fundación Real Madrid, una iniciativa que utiliza el fútbol como herramienta de formación y convivencia.

La Fundación Revel divulgó que el encuentro tuvo como uno de sus ejes la ampliación de las actividades que ambas entidades desarrollan en Colombia.

La propuesta busca incorporar a menores de las comunidades golpeadas por la emergencia en los programas deportivos y educativos.

En la reunión participaron Carlos Salazar, presidente de la Fundación Revel, y Alejandro Cabrera, director de la organización en España, además de Pérez.

El programa de la Fundación Real Madrid combina entrenamientos de fútbol con actividades orientadas a la educación en valores, el fortalecimiento de la convivencia y el desarrollo personal de los participantes.

La iniciativa todavía no cuenta con un cronograma público ni con una definición sobre las poblaciones que serán incluidas, por lo que su alcance dependerá de los acuerdos que se concreten entre las organizaciones y de las necesidades identificadas en las zonas afectadas.

La cooperación entre las dos fundaciones comenzó en 2023

La alianza entre la Fundación Real Madrid y la Fundación Revel comenzó en Colombia en 2023.

Desde entonces, las organizaciones han impulsado actividades que presentan el deporte como un recurso para la formación de niños y adolescentes.

En septiembre de 2026, el programa incorporó al Gimnasio de Los Cerros, en Bogotá, con una proyección de más de 200 estudiantes vinculados a sus actividades.

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