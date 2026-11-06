Colombia

Gustavo Petro se refirió a las acusaciones en su contra, tras los señalamientos de Angie Rodríguez y Deicy Jiménez: “En algunos casos entiendo lo que pasa”

El mandatario, con un corto mensaje en sus redes sociales, reiteró que respeta a las personas que presentan denuncias por supuestas irregularidades y a los abogados que han decidido dejar esas representaciones judiciales

Angie Rodríguez afirmó que el presidente Gustavo Petro pediría asilo político después de dejar el Gobierno - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Angie Rodríguez ha sido una de las más férreas denunciantes de lo que habrían sido las conductas cuestionables del expresidente Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya/Colprensa
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Con un mensaje en su perfil de X, el presidente de la República Gustavo Petro reaccionó en la mañana del viernes 6 de noviembre a la renuncia de Manuel Villanueva Luis, abogado de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), que en su comunicación alegó “motivos personales” para apartarse de los procesos de la mujer.

El mandatario expresó respeto por la decisión del jurista, que se suma a la salida de Andrés Felipe Caballero, que había asumido la representación legal de Deicy Jiménez, otra de sus denunciantes, que indicó amenazas contra su vida para apartarse de estos casos.

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Mi actitud contra las personas que denuncian supuestos actos irregulares míos es de respeto. En algunos casos entiendo lo que pasa, pero debo respetar las condiciones de los procesos judiciales”, escribió Petro en sus redes sociales, con lo que habría intentado apartarse de los señalamientos sobre supuestas presiones a los juristas para que no continuaran con su labor.

Asimismo, el jefe de Estado añadió que varios abogados de personas que lo han demandado o a quienes él ha demandado han renunciado a sus representaciones. “Todo mi respeto para ellos”, concluyó el presidente, que de esta forma expresó su intención de afrontar los procesos judiciales en su contra, por presunta entrega irregular de contratos en su administración, en los estrados.

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Villanueva anunció este viernes 6 de noviembre de 2026 que dejó la representación judicial de Rodríguez. El abogado difundió un comunicado dirigido a la opinión pública y a los medios de comunicación, sin precisar los asuntos judiciales en los que intervenía, pero sí dejando en claro -como también se lo comunicó a Infobae Colombia- el motivo de la determinación que tomó.

“La decisión obedece exclusivamente a motivos personales”, señaló el jurista. Rodríguez, que estuvo al frente del Dapre, había hablado previamente sobre presuntos hechos de corrupción en la administración de Petro.

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