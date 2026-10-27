Yair Golán ofreció trabajar con todos sus socios para formar un nuevo gobierno en Israel

Los sondeos a pie de urna proyectan que ningún bloque alcanzará la mayoría necesaria en la Knesset tras las elecciones en Israel.

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Yair Golán, líder del partido izquierdista Los Demócratas, afirmó este martes que su formación está dispuesta a trabajar con “todos sus socios” para formar gobierno en Israel, luego de que los sondeos a pie de urna proyectaran que ni el bloque de Benjamín Netanyahu ni la oposición alcanzarían la mayoría necesaria en la Knesset. El anuncio llega en medio de un escenario de fragmentación parlamentaria que podría derivar en negociaciones prolongadas para la conformación del próximo ejecutivo israelí.

Según los sondeos a pie de urna difundidos por los principales canales del país (11, 12 y 13), el bloque opositor sionista obtendría 52 escaños, frente a los 50 proyectados para la coalición de Netanyahu, en un parlamento de 120 bancas. El primer ministro lideraría la lista más votada individualmente, con entre 24 y 25 escaños para el Likud, una caída respecto de los 32 obtenidos en las elecciones de 2022.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, Golán sostuvo que “la ciudadanía ha hablado” y que “ha destituido al gobierno de Netanyahu”. El líder de Los Demócratas, cuyo partido obtendría entre 9 y 10 escaños según las proyecciones, calificó el momento como una oportunidad inédita para el campo opositor: “Se nos ha presentado una oportunidad histórica para formar un gobierno de verdadero cambio en Israel, y no tenemos intención de dejarla escapar”, escribió.

Golán también reivindicó la movilización social de los últimos años. El dirigente elogió a los israelíes por “luchar en las calles durante cuatro años”, en referencia a las protestas contra la reforma judicial impulsada por el gobierno en 2023 y a las manifestaciones posteriores que reclamaron un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes durante la guerra con Hamas.

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“Estamos preparados para trabajar con todos nuestros socios, tender puentes ante las diferencias y asumir nuestra responsabilidad”, agregó el líder partidario en el comunicado difundido en sus canales. “Ahora nos toca a nosotros hacer el trabajo”, remarcó.

El bloque opositor sionista sumaría 52 escaños frente a las 50 bancas calculadas para la coalición de Benjamín Netanyahu. (REUTERS/Kevin Coombs)

El rol de los partidos árabes y los límites de Golán

El mensaje de Golán en la red social X no mencionó de forma explícita a la Lista Árabe Unida, que proyecta obtener 11 escaños, ni al partido tradicionalista árabe Ra’am, al que los sondeos adjudican 7 bancas. Durante la campaña, sin embargo, el dirigente había señalado en reiteradas ocasiones que Los Demócratas estarían dispuestos a sumar a Ra’am a una eventual coalición, a diferencia de otros sectores del bloque opositor sionista que han evitado tanto a los partidos árabes como a los ultraortodoxos.

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Golán fue igual de explícito respecto de sus límites: dijo que no está dispuesto a sentarse con los partidos jaredíes ni con ningún integrante del actual gobierno. Esta postura deja planteado un escenario de negociación acotado, en el que la composición final de una eventual coalición de cambio dependerá en gran medida del peso que terminen teniendo las fuerzas árabes.

De acuerdo con los datos difundidos, serán justamente los partidos árabes, a los que se les adjudica entre 17 y 18 escaños en conjunto, la fuerza decisiva para inclinar la balanza hacia uno u otro bloque. Analistas también plantearon la posibilidad de un gobierno de unidad, con una combinación de partidos de ambos bloques, o incluso un gobierno en minoría, una opción inestable pero contemplada dentro del sistema político israelí.

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