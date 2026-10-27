Mundo

Yair Golán ofreció trabajar con todos sus socios para formar un nuevo gobierno en Israel

El dirigente de Los Demócratas afirmó que buscará tender puentes pese a las diferencias, después de unas proyecciones que no otorgan a ninguno de los dos bloques una mayoría parlamentaria

Los sondeos a pie de urna proyectan que ningún bloque alcanzará la mayoría necesaria en la Knesset tras las elecciones en Israel.
Los sondeos a pie de urna proyectan que ningún bloque alcanzará la mayoría necesaria en la Knesset tras las elecciones en Israel.
Guardar

Yair Golán, líder del partido izquierdista Los Demócratas, afirmó este martes que su formación está dispuesta a trabajar con “todos sus socios” para formar gobierno en Israel, luego de que los sondeos a pie de urna proyectaran que ni el bloque de Benjamín Netanyahu ni la oposición alcanzarían la mayoría necesaria en la Knesset. El anuncio llega en medio de un escenario de fragmentación parlamentaria que podría derivar en negociaciones prolongadas para la conformación del próximo ejecutivo israelí.

Según los sondeos a pie de urna difundidos por los principales canales del país (11, 12 y 13), el bloque opositor sionista obtendría 52 escaños, frente a los 50 proyectados para la coalición de Netanyahu, en un parlamento de 120 bancas. El primer ministro lideraría la lista más votada individualmente, con entre 24 y 25 escaños para el Likud, una caída respecto de los 32 obtenidos en las elecciones de 2022.

PUBLICIDAD

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Golán sostuvo que “la ciudadanía ha hablado” y que “ha destituido al gobierno de Netanyahu”. El líder de Los Demócratas, cuyo partido obtendría entre 9 y 10 escaños según las proyecciones, calificó el momento como una oportunidad inédita para el campo opositor: “Se nos ha presentado una oportunidad histórica para formar un gobierno de verdadero cambio en Israel, y no tenemos intención de dejarla escapar”, escribió.

Golán también reivindicó la movilización social de los últimos años. El dirigente elogió a los israelíes por “luchar en las calles durante cuatro años”, en referencia a las protestas contra la reforma judicial impulsada por el gobierno en 2023 y a las manifestaciones posteriores que reclamaron un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes durante la guerra con Hamas.

PUBLICIDAD

“Estamos preparados para trabajar con todos nuestros socios, tender puentes ante las diferencias y asumir nuestra responsabilidad”, agregó el líder partidario en el comunicado difundido en sus canales. “Ahora nos toca a nosotros hacer el trabajo”, remarcó.

El bloque opositor sionista sumaría 52 escaños frente a las 50 bancas calculadas para la coalición de Benjamín Netanyahu. (REUTERS/Kevin Coombs)
El bloque opositor sionista sumaría 52 escaños frente a las 50 bancas calculadas para la coalición de Benjamín Netanyahu. (REUTERS/Kevin Coombs)

El rol de los partidos árabes y los límites de Golán

El mensaje de Golán en la red social X no mencionó de forma explícita a la Lista Árabe Unida, que proyecta obtener 11 escaños, ni al partido tradicionalista árabe Ra’am, al que los sondeos adjudican 7 bancas. Durante la campaña, sin embargo, el dirigente había señalado en reiteradas ocasiones que Los Demócratas estarían dispuestos a sumar a Ra’am a una eventual coalición, a diferencia de otros sectores del bloque opositor sionista que han evitado tanto a los partidos árabes como a los ultraortodoxos.

Golán fue igual de explícito respecto de sus límites: dijo que no está dispuesto a sentarse con los partidos jaredíes ni con ningún integrante del actual gobierno. Esta postura deja planteado un escenario de negociación acotado, en el que la composición final de una eventual coalición de cambio dependerá en gran medida del peso que terminen teniendo las fuerzas árabes.

De acuerdo con los datos difundidos, serán justamente los partidos árabes, a los que se les adjudica entre 17 y 18 escaños en conjunto, la fuerza decisiva para inclinar la balanza hacia uno u otro bloque. Analistas también plantearon la posibilidad de un gobierno de unidad, con una combinación de partidos de ambos bloques, o incluso un gobierno en minoría, una opción inestable pero contemplada dentro del sistema político israelí.

Temas Relacionados

IsraeleleccionesGobierno de coalición

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras años de confusión, un análisis de ADN permitió identificar una nueva especie de chinche de encaje en Japón

Los ejemplares se agrupaban bajo una misma denominación científica en el archipiélago de Ogasawara. Un estudio genético de 52 muestras reveló diferencias suficientes para describir a la Omoplax sandoru como una variedad independiente

Tras años de confusión, un análisis de ADN permitió identificar una nueva especie de chinche de encaje en Japón

El Tapiz de Bayeux recaudó en una hora más que el estreno de la película más taquillera del año

Registros bancarios revelaron que el gasto inicial en boletos para esta exposición duplicó el consumo generado durante el lanzamiento de Spider-Man: Un nuevo día. El dato confirma el furor inédito que despierta la pieza milenaria entre el público joven

El Tapiz de Bayeux recaudó en una hora más que el estreno de la película más taquillera del año

Lleva el nombre del sol naciente, pero su color desaparece al ser preservado: así es la nueva especie de pez hallada en Java

El Museo Zoologicum Bogoriense documentó el fenómeno al conservar los dos ejemplares que originaron el hallazgo, por lo que solo las fotografías tomadas antes del proceso permiten apreciar los tonos naranjas y amarillos originales

Lleva el nombre del sol naciente, pero su color desaparece al ser preservado: así es la nueva especie de pez hallada en Java

Mbappé, el perdón y la hipocresía en el fútbol: cuando a un genocida no se le puede decir “dictador”

La estrella francesa del Real Madrid no se equivocó en su calificación hacia Mao Tse-tung, aunque luego los compromisos económicos de LaLiga lo obligaron a revisar sus dichos por la presión del régimen de Xi Jinping

Mbappé, el perdón y la hipocresía en el fútbol: cuando a un genocida no se le puede decir “dictador”

Descubrieron una nueva especie de nenúfar gigante

La fotografía en Instagram describía la planta como Victoria amazónica una especie de nenúfar gigante más común, pero su ubicación, en la cuenca alta del río Orinoco, en una zona remota del este de Colombia

Descubrieron una nueva especie de nenúfar gigante
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Señor de los Milagros: Conoce qué avenidas estarán cerradas en Lima y hasta qué hora durarán las restricciones

Señor de los Milagros: Conoce qué avenidas estarán cerradas en Lima y hasta qué hora durarán las restricciones

El escritor peruano David Silva Rojas niega haber usado IA en su premiada novela ‘Donde el agua trabaja’

El ingrediente que ayuda a recuperar el brillo de los vasos opacos

La Justicia pidió adecuar el sistema electoral entre Nación y PBA y la oposición presiona a Kicillof

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 27 de octubre: preparativos para el Día de Muertos en CDMX provoca caos en Reforma

DEPORTES

“Un OVNI detiene el juego”: la curiosa situación que paró más de ocho minutos un partido del Arsenal por la Copa de la Liga

“Un OVNI detiene el juego”: la curiosa situación que paró más de ocho minutos un partido del Arsenal por la Copa de la Liga

Batacazo: Arsenal fue eliminado por un equipo de Cuarta División en los penales y quedó afuera de la Copa de la Liga

Oficial: Nicolás Ramírez dirigirá el Superclásico entre Boca y River en La Bombonera

Francisco Cerúndolo se despidió de Viena y el torneo se quedó sin argentinos

Santiago Carreras sufrió una rotura de ligamento cruzado y no jugará el resto de la temporada con Los Pumas

ENTRETENIMIENTO

Entre la capa de Bela Lugosi y la sierra de “Saw”: un museo de Los Ángeles ordena en 400 piezas un siglo de cine de terror

Entre la capa de Bela Lugosi y la sierra de “Saw”: un museo de Los Ángeles ordena en 400 piezas un siglo de cine de terror

Los memes que marcaron los 2000 están de vuelta: Firefox reúne a las leyendas de YouTube para un nuevo comercial

Viuda de Hugh Hefner denuncia abuso sexual, incesto y más detalles inquietantes de su matrimonio con el magnate de Playboy

Matthew Perry y el funeral que reunió al elenco de ‘Friends’: “Se quedaron a su alrededor, llorando”

Coach vocal analiza la controversial interpretación de Amaia Montero durante la nueva gira de La Oreja de Van Gogh: “La presión le pasa factura”